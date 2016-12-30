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 За минувшие сутки террористы 45 раз обстреляли позиции ВСУ, - штаб

Террористы не соблюдают режим тишины и продолжают обстреливать позиции украинских военных на всех направлениях, сообщают в штабе АТО.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр АТО.

"На всех трех направлениях активизировались снайперы. Они вели огонь вблизи Гнутово, Водяного, Талаковки, Новозвановки и Авдеевки. За минувшие сутки произошло 45 обстрелов", - сообщают в пятницу утром в штабе АТО.

На Мариупольском направлении из минометов боевики обстреляли Красногоровку и Талаковку. С гранатометов и стрелкового оружия были обстреляны Широкино, Старогнатовка, Талаковка, Павлополь, Гнутово и Водяное.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Боевики из минометов обстреляли Красногоровку, Малиновое и Балку Крутенькую, - пресс-центр штаба АТО

На Донецком направлении из гранатометов и минометов были обстреляны позиции в районе Луганского, Троицкого, Зайцевого, Верхнеторецкого, Авдеевки и Крутой Балки.

На Луганском направлении из минометов боевики вели огонь по Малиновому. С гранатометов - по Крутой Балке, Новозвановке и Станице Луганской.
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На сессии #Торецкого горсовета 23/12/2016 депутатки Завгородняя и Кулик проклинали Украину и называли недостраной.
Вот такая у нас толерантность к убийцам и разжигателям войны.
https://www.youtube.com/watch?v=5OlbWbcYbd4
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