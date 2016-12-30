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 В 2017 во время председательствования Украины в Совбезе ООН поднимут вопрос гибридной войны, - Гопко

В феврале 2017 года во время председательствования Украины в Совете Безопасности ООН у нас будет возможность говорить о противодействии российской агрессии и гибридной войне.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом рассказала депутат Верховной Рады, председатель парламентского комитета по иностранным делам (внефракционная) Анна Гопко в эфире Эспрессо.TV.

"В 2017 году Украина и в дальнейшем остается непостоянным членом Совета Безопасности ООН, и в феврале мы председательствуем, и это наша возможность поднять ряд вопросов - о противодействии гибридной войне, мы должны дополнить определение агрессии", - отметила Гопко.

Также она напомнила, что был Варшавский Саммит НАТО, где Украина взяла ряд обязательств, чтобы украинская армия отвечала стандартам к 2020 году, а в 2018 году наконец появился гражданский министр обороны.

Она подчеркнула, что в 2017 году важно прописать парламентский контроль над выполнением этих обязательств.

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Що тут антисемітського - позорище вашій цензурщині - тут констатується тільки факт: нехай ООН дослідить проблему корупції очільників України - Вальцманів, Гройсманів, Бакаїв, Авакянів, Егінзонів, Коганів, Герогейнів та інших подібних істот.
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Без реформирования Совбеза ООН то, что поднимется будет опущено россией.
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реформирование Совбеза ООН?
с правом вето у россии на любое решение Совбеза ООН?
сами верите в то что написали?
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хорошии ответ на вопрос когда ответить нечего.
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Если не разбираетесь в принципах создания Совбеза ООН и какие вопросы ветируются россией, то не показывайте тут свою глупость. Поэтому читайте мой комментарий выше.
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Вы гуру?
Разбираетесь во всем во всем?
Извините, всего доброго.
с Наступающим!
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Для того, что бы разбираться вам в этих вопросах, то необязательно задавать тупые вопросы мне. Новый год еще не наступает сейчас, не торопитесь.
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- Тато, а що таке "гібрідна війна"?
- Це, синку, коли народ з ворогом веде війну, а президент бізнес...
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Ну энт тоже самое что я скажу что утром солнце появится с востока ..

Якшо хтось, шось, решил шо тут э якась кака , то нет , ее нет .
Главное шоб хуйло дожил до Гааги ,лично я ставлю на это всего 1%процент, бо як ни як, знаем кто такие кацапы.
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