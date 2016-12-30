 В 2017 во время председательствования Украины в Совбезе ООН поднимут вопрос гибридной войны, - Гопко

Как передает Цензор.НЕТ, об этом рассказала депутат Верховной Рады, председатель парламентского комитета по иностранным делам (внефракционная) Анна Гопко в эфире Эспрессо.TV.
"В 2017 году Украина и в дальнейшем остается непостоянным членом Совета Безопасности ООН, и в феврале мы председательствуем, и это наша возможность поднять ряд вопросов - о противодействии гибридной войне, мы должны дополнить определение агрессии", - отметила Гопко.
Также она напомнила, что был Варшавский Саммит НАТО, где Украина взяла ряд обязательств, чтобы украинская армия отвечала стандартам к 2020 году, а в 2018 году наконец появился гражданский министр обороны.
Она подчеркнула, что в 2017 году важно прописать парламентский контроль над выполнением этих обязательств.
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с правом вето у россии на любое решение Совбеза ООН?
сами верите в то что написали?
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Разбираетесь во всем во всем?
Извините, всего доброго.
с Наступающим!
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- Це, синку, коли народ з ворогом веде війну, а президент бізнес...
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Якшо хтось, шось, решил шо тут э якась кака , то нет , ее нет .
Главное шоб хуйло дожил до Гааги ,лично я ставлю на это всего 1%процент, бо як ни як, знаем кто такие кацапы.
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