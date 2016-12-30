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Все про:дипломатия (922) Россия (64465) санкции (5741) США (11522) дипломаты (169)

 "Будет зачищено и американское посольство в Москве, и, видимо, консульства", - член Совфеда РФ Джабаров об ответе на санкции

Российская Федерация намерена ответить на объявление в США "персонами нон грата" 35 российских дипломатов.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом заявил ТАСС первый зампред комитета Совета Федерации РФ по международным делам Владимир Джабаров.

"Вы понимаете, что будут ответные меры, будет зачищено и американское посольство в Москве, и, видимо, консульства", - сказал он.

"Это все, что напоследок мог сделать Обама", - отметил Джабаров, добавив, что таким образом уходящий американский лидер "пытается сжечь все мосты". Он также подчеркнул, что Обама не оставит о себе хорошую память в России. "Ни одного позитивного шага в наших отношениях за эти восемь лет я не припомню", - добавил член Совфеда.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Завтра будут официальные заявления, контрмеры и много всего", - представитель МИД РФ Захарова о санкциях

Сенатор считает, что предпринятые уходящей администрацией недружественные действия в отношении РФ новоизбранный президент США Дональд Трамп сможет исправить лишь отчасти.

"Если это были указы, конечно, Трамп их может отменить, а те вещи, которые шли через Конгресс, так просто не отменишь", - пояснил он.

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Пришло время ритуальных танцев у обезьян. Соберутся, писюнами помахают.. Проконтролиют, что их уважают и разбегутся по деревьям. Понятия соблюдены.. Знакомо..
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надеюсь, домой в рассеюшку эти штЫрлицы полетят на ТУ-154?
гудбай Америка, ееее....
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