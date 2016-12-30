 "Будет зачищено и американское посольство в Москве, и, видимо, консульства", - член Совфеда РФ Джабаров об ответе на санкции

Как передает Цензор.НЕТ, об этом заявил ТАСС первый зампред комитета Совета Федерации РФ по международным делам Владимир Джабаров.
"Вы понимаете, что будут ответные меры, будет зачищено и американское посольство в Москве, и, видимо, консульства", - сказал он.
"Это все, что напоследок мог сделать Обама", - отметил Джабаров, добавив, что таким образом уходящий американский лидер "пытается сжечь все мосты". Он также подчеркнул, что Обама не оставит о себе хорошую память в России. "Ни одного позитивного шага в наших отношениях за эти восемь лет я не припомню", - добавил член Совфеда.
Сенатор считает, что предпринятые уходящей администрацией недружественные действия в отношении РФ новоизбранный президент США Дональд Трамп сможет исправить лишь отчасти.
"Если это были указы, конечно, Трамп их может отменить, а те вещи, которые шли через Конгресс, так просто не отменишь", - пояснил он.
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гудбай Америка, ееее....
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