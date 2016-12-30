 "Завтра будут официальные заявления, контрмеры и много всего", - представитель МИД РФ Захарова о санкциях

Как передает Цензор.НЕТ, об этом официальный представитель МИД РФ Мария Захарова написала на странице в Facebook.
Членов администрации действующего президента США Барака Обамы она назвала "группой внешнеполитических неудачников, озлобленных и недалеких", отметив, что из этой группы спойлеров "жалко только Керри". "Он не был союзником. Но он старался быть профессионалом и сохранять человеческое достоинство", - написала Захарова.
"Сегодня Америка, американский народ были унижены своим же собственным Президентом. Не международными террористами, не войсками противника. На этот раз пощечину Вашингтону нанёс его же хозяин, максимально увеличив количество неотложных дел для приходящей команды. Комплексными должны были быть шаги на Ближнем Востоке, а не месть" - написала Захарова.
"Завтра будут официальные заявления, контрмеры и много всего", - написала представитель МИД РФ.
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