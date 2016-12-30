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Все про:МИД РФ (876) Россия (64465) санкции (5741) США (11522) Захарова (54)

 "Завтра будут официальные заявления, контрмеры и много всего", - представитель МИД РФ Захарова о санкциях

Российская Федерация в пятницу, 30 декабря, огласит об ответных мерах на решение президента США Барака Обамы ввести санкции за причастность России к кибератакам.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом официальный представитель МИД РФ Мария Захарова написала на странице в Facebook.

Членов администрации действующего президента США Барака Обамы она назвала "группой внешнеполитических неудачников, озлобленных и недалеких", отметив, что из этой группы спойлеров "жалко только Керри". "Он не был союзником. Но он старался быть профессионалом и сохранять человеческое достоинство", - написала Захарова.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Госдеп подтверждает высылку из США 35 российских дипломатов

"Сегодня Америка, американский народ были унижены своим же собственным Президентом. Не международными террористами, не войсками противника. На этот раз пощечину Вашингтону нанёс его же хозяин, максимально увеличив количество неотложных дел для приходящей команды. Комплексными должны были быть шаги на Ближнем Востоке, а не месть" - написала Захарова.

"Завтра будут официальные заявления, контрмеры и много всего", - написала представитель МИД РФ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Новые санкции - необходимый и адекватный ответ на попытки причинить вред интересам США, - Обама





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Шо, всю ніч спати не будете - придумуватимете, як же насолити Штатам ?
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