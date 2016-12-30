 Сенаторы Маккейн и Грэм требуют более жестких санкций против России

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом сообщает Associated Press.
По мнению сенаторов, объявленные президентом США Бараком Обамой санкции являются "небольшой ценой" для РФ, и она должна заплатить более высокую цену за вмешательство в президентские выборы.
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но работы у них и правда непочатыи краи.
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