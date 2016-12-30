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Все про:Маккейн (174) Россия (64460) санкции (5739) США (11520)

 Сенаторы Маккейн и Грэм требуют более жестких санкций против России

Американские сенаторы из Республиканской партии Джон Маккейн и Линдси Грэм постараются сделать все возможное в Конгрессе США, чтобы наложить более жесткие санкции в отношении Российской Федерации.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом сообщает Associated Press.

По мнению сенаторов, объявленные президентом США Бараком Обамой санкции являются "небольшой ценой" для РФ, и она должна заплатить более высокую цену за вмешательство в президентские выборы.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Новые санкции - необходимый и адекватный ответ на попытки причинить вред интересам США, - Обама

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Боярышниковую Федерастию ждут новые ништяки
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Импичменте Трампа нах... - самая лучшая санкция! )


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Походу в США самые большие популисты сейчас у власти.
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Запасаемся попкорном и наблюдаем за введением новых санкций и истирией кремля
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Сенаторам скоро предстоит много работы, проверять действия администрации.
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ну расскажи нам кацап, как вы стали лучше жить после Крыма...
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Очень много сенатаров обоих палат требовало результатов расследования не действий администрации,а кибератак!.Будет еще веселее к 20))))
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Молодчина Маккейн! Если бы Президентом США был он, то мир был бы совсем другим. Наш настоящий друг. СПАСИБО!!!
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оба большие молодцы,
но работы у них и правда непочатыи краи.
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так эони уже на ракете. рыжый уже фитиль поджог, а они все требуют,
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Кто на ракете Андрей , они прошли в новый состав сената , где у республиканцев большинство и Маккейн имеет там не меньший вес чем Трамп .
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Джон Маккейн и Линдси Грэм надеюсь будут продолжать политику санкций в отношении россии из-за ее агрессии, а не только из-за вмешательство в выборы.
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ТЕПЕРЬ ТРАМПАКС СЫРОЙ ПРЕЗИК И СЕНАТОРЫ БУДУТ ЕГО ИПАТЬ КАК ПОДСАДНУЮ УТКУ ХУЙЛА
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Даа , Обама таки Нехороший человек .. Сколько лифтов оставил обоссать Трампу , а он же знает Любовь "Республиканцев" к Совку
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