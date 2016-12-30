 Кабмин опубликовал проект Среднесрочного плана приоритетных действий до 2020 года

Как передает Цензор.НЕТ, об этом Премьер-министр Владимир Гройсман сообщил на странице в Facebook.
"Итак, проект нашего Среднесрочного плана приоритетных действий уже на Правительственном портале. Приглашаю к обсуждению и комментариям", - написал Гройсман.
По его словам, невозможно за несколько месяцев сделать то, что не делалось годами.
"Но изменить Украину можно - нужно только действовать настойчиво и системно. Мы такую работу начали и в следующем году продолжим. Повторю то, что говорю всегда: я буду доволен результатами этой работы только тогда, когда люди реально почувствуют, что жизнь меняется", - написал Премьер.
Ознакомится с документом можно здесь.
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"Мы ставим задачу до 2020 года перейти на максимально собственную добычу газа", - Гройсман(19)
Я их в узком кругу называю неадекватными, - Гройсман о некоторых чиновниках(20)
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соотношение 928/1
не надо врать на ровном месте.
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вот цена бензина в Германии
http://autotraveler.ru/spravka/benzine-in-europe.html
а вот средняя зарплата в Германии
http://www.dezona.ru/germany/socium/professii-i-zarplaty.htm
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1316 евреев - это нетто госслужащих. Согласен, не много. Но у них такой пакет социальных льгот и пенсии, что даже расстроить вас боюсь. Кроме того, если оноти года проработало без нареканий, то уволить его уже нельзя пожизнегно. Не читайте советских газет, от них падает аппетит и снижаются рефлексы (с)
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http://autotraveler.ru/spravka/benzine-in-europe.html#.WGWR4dSLTDc
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и як гвоздь программы , хоть и стараюсь этим не упрекать но напишу ..
А хто же Голосовал за Юща ..(я не голосовал был мал) за Зека (не голосовал был молод и ложил болт) , за Пороха? (я голосовал за другого кандидата) а ведь хватило ума народа в один тур выбрать красавы!
Так шо нытье считаю не оправданным як минимум для активной части общества которые сами в частности виноваты в вот этом ..
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Клогда ни уях ни хотят делать придумывают планы комисии,а потом это растягивают во времени и все благополучно забывают об этом.
Вы что думаете,что воры и базарники способны на созидание?тем более жиды..
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