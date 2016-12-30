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Все про:Кабмин (9552) стратегия (87) Гройсман (1919)

 Кабмин опубликовал проект Среднесрочного плана приоритетных действий до 2020 года

Кабинет министров Украины на своем официальном сайте опубликовал текст правительственного плана приоритетных действий на срок до 2020 года.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом Премьер-министр Владимир Гройсман сообщил на странице в Facebook.

"Итак, проект нашего Среднесрочного плана приоритетных действий уже на Правительственном портале. Приглашаю к обсуждению и комментариям", - написал Гройсман.

По его словам, невозможно за несколько месяцев сделать то, что не делалось годами.

"Но изменить Украину можно - нужно только действовать настойчиво и системно. Мы такую работу начали и в следующем году продолжим. Повторю то, что говорю всегда: я буду доволен результатами этой работы только тогда, когда люди реально почувствуют, что жизнь меняется", - написал Премьер.

Ознакомится с документом можно здесь.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Минэнергоугля разработало новую энергетическую стратегию Украины, - Насалик

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а прикольно цену на нефть считать в долларах а бензин в гривнах
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Можно в евро. Кстати в Европе тоже не дёшево стоит.
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Бууууу-га-га через черточку. В Европе соотношение - месячная з/п и стоимость литра нде то 2000 к 1.
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Ну так в этом и дело. Бензин стоит не дороже чем В Европе или даже Америке. Он не может стоить дешевле. Просто у народа доходов нет нормальных.
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в германии 95 стоит 1,4 евро. средняя зарплата в Германии 1300 евро
соотношение 928/1

не надо врать на ровном месте.
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И это мне, немцу, 35 лет прожившему в Германии, будет рассказывать какой то тюля уленшпигель из хацепетовки? Я уже пацстулой
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ну то что ты ниже плинтуса я уже понял. но против фактов не попрешь.
вот цена бензина в Германии
http://autotraveler.ru/spravka/benzine-in-europe.html

а вот средняя зарплата в Германии
http://www.dezona.ru/germany/socium/professii-i-zarplaty.htm


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ну не стыдно вот так вести себя? даже за пару гривен?
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Средняя зарплата в Германии в 2016 году составляет €28 000 в год, налог -€12 200, то есть на руки среднестатистический немец получает €15 800 в год, или €1 316 в месяц.
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Не знаю, как сейчас, но пару лет тому соц.помощь составляла порядка 400 евр на не в годах личность, бо в годах в потора раза выше, плюс бесплатное жилье, плюс бесплатная медицина, плюс на пасху и рождество еще где то по 150 на типа штаны.
1316 евреев - это нетто госслужащих. Согласен, не много. Но у них такой пакет социальных льгот и пенсии, что даже расстроить вас боюсь. Кроме того, если оноти года проработало без нареканий, то уволить его уже нельзя пожизнегно. Не читайте советских газет, от них падает аппетит и снижаются рефлексы (с)
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дело не в евро. просто 2,2 грн в 2000 (данные из интернета) это примерно 60 центов (курс 3,72). как и сейчас 20 грн это примерно 75 центов (курс 27)
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ты дятел иди в процентах для майдана вначале разберись а потом встревай в чужой диалог.
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в лигрылах - литр/градус/рыло
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уже больше 50-ти, в России тоже бензин только дорожает но дешевле понятно из-за своей нефти
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Я за лайк , но всетаки факт: кризис 2008 , падение UAH по всем факторам ,от того же 2000 года,
и як гвоздь программы , хоть и стараюсь этим не упрекать но напишу ..
А хто же Голосовал за Юща ..(я не голосовал был мал) за Зека (не голосовал был молод и ложил болт) , за Пороха? (я голосовал за другого кандидата) а ведь хватило ума народа в один тур выбрать красавы!
Так шо нытье считаю не оправданным як минимум для активной части общества которые сами в частности виноваты в вот этом ..
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"Но изменить Украину можно - нужно только действовать настойчиво и системно. Мы такую работу начали и в следующем году продолжим. Повторю то, что говорю всегда: я буду доволен результатами этой работы только тогда, когда люди реально почувствуют, что жизнь меняется", - мы почувствовали, что жизнь поменялась. И вопрос к Гройсману: а травить украинцев дустом не пробовали?
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до 2020 можем и не дотянуть, пускай раньше сваливают и план забирают
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План они курят. Сами не уйдут, но носилки уже совсем рядом
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Вы великодушно благородны. Не с нар. С фоНАРных столбов
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Идея хорошая, но сильно запоздалая. Вопросы с безвизом и ассоциация с ЕС были намного всегда интересней и популярней.
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К 2020 году гройсман уже будет в липецке мемуары писать.
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Молодец гройсман!будешь висеть рядом с порошенко,вором,коллобарантом и спонсором кацапов
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Кличко можно простить за былые заслуги и перенесенные травмы. А кролика на вертел!
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Фиг его знает , может еще Сеню будем вспоминать добрым словом .
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Среднесрочный план приоритетных действий. Пока это выговоришь и попытаешься понять что это означает план превращается... превращаааееется... в долгосрочный, ёпт! Действие должно быть одно, резкое и акцентированное, как удар меча самурая, и безотлагательное - отрубить голову коррупции.
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Ну... Если выбирать между Гройсманом и самураем - несомненно)
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уже само название просто рвет от смеха..."среднеСРОЧНЫЙ план ПРИОРИТЕтНЫХ действий.
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Да бред это сумашедших!
Клогда ни уях ни хотят делать придумывают планы комисии,а потом это растягивают во времени и все благополучно забывают об этом.
Вы что думаете,что воры и базарники способны на созидание?тем более жиды..
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