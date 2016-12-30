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Все про:Песков (527) Россия (64460) санкции (5739) США (11520)

 Песков о санкциях: Действия США - проявление непредсказуемой и агрессивной внешней политики

Вводя новые санкции против РФ, администрация действующего президента США Барака хочет "нанести удар по внешнеполитическим планам" новоизбранного президента США Дональда Трампа.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН, об этом журналистам сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Мы сожалеем, что подобное решение было принято администрацией США и Обамой лично, в настоящее время мы изучаем эти заявления и опубликованную информацию. Как и говорили раньше, мы считаем подобные решения и санкции необоснованными, незаконными с точки зрения международного права", - сказал Песков.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Новые санкции - необходимый и адекватный ответ на попытки причинить вред интересам США, - Обама

"Мы категорично не согласны с какими-либо беспочвенными обвинениями, которые были озвучены в адрес российской стороны. С нашей точки зрения такие действия Вашингтона и действующей администрации являются проявлением непредсказуемой и агрессивной внешней политики", - добавил он.

Он подчеркнул, что такие шаги действующей администрации, которой осталось работать три недели, преследует две цели.

"Это - окончательно испортить и без того лежащие на дне российско-американские отношения, а также нанести удар по внешнеполитическим планам будущей администрации и избранного президента США", - сказал Песков.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Госдеп подтверждает высылку из США 35 российских дипломатов



Помимо привлечения России к ответственности за то, что она сделала, Соединенные Штаты, их друзья и союзники по всему миру должны прилагать общие усилия, чтобы противостоять попыткам России подорвать принятые международные нормы поведения и вмешаться в демократический процесс
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Наверно, они сначала хотели тоже выслать 35 американских дипломатов, но потом сообразили, что это не наказание будет, а наоборот - поощрение.
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Матрёна, чё пишут то? Да вот мериканцы какие то санкции вводят против нас. И чё? Чё, чё через плечо! Дуй за боярышником, на него нет санкций!

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ganus1n ‏@ganusyn
Выслал российского дипломата из страны до того как это стало мэйнстримом.

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Америка помогает санкциями им встать с колен,а они брыкаются. Вроде от санкций только польза.
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нееее!!сначала дебилы!!и ток потом кацапы!!(а то кто то может подумать что дебил, ОТСТОЙНЕЙ КАЦАПА)
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Песков о санкциях: Действия США - проявление непредсказуемой и агрессивной внешней политики.
А почему по устоявшейся традиции его во всех новостях не называют " Кровавая собака ОБАМА "??? Неужели бояться ?
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про "агрессивную внешнюю политику" говорит представитель той самой страны, которая за 25 лет успела инициировать и вести ШЕСТЬ войн?? Я ничего не путаю???
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Песков о санкциях:Сам в ахуе: К бабке не ходи, ёпта! :
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Ждём контрсанкций- скажем, кацапы добровольно отключатся от сети.
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От я буду ржать с них если Трамп им вставит вилы в спину а не нож )))
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Смотрите что написала Захарова. Дибилка. Други мои, зайдите и пожалкйтесь на её статью. Забаним её хором! Ну поблагодарим Обаму за приятные новости! Ссылка на статью Машки
https://www.facebook.com/maria.zakharova.167/posts/10211973994414891


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Перевожу с кацапского на понятный - вместо того, чтобы элегантно флиртовать брутально вдул своего темнокожего прутня в зад...
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Andrei Piontkovsky ‏@apiontkovsky 53 с53 секунди томуОбама не решился ( пока ?) на единственный политически значимый шаг - обнародовать данные о личной финансовой империи Путина за рубежом.
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Не спится Марухе то ли от санкций, то ли от сушняка, то ли от мысли, что Абама не оставил следа в истории.
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Захарова и Конвей с одной методички переписывают, две потасканные швабры.
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Масло съели - день прошёл,
Старшина домой ушёл,
Дембель стал на день короче,
Старикам спокойной ночи...

Пусть им снится дом родной,
Баба с пышною п"здой,
Бочка пива, водки таз
И Устинова приказ!
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как однако шавки кремлёвские активизировались на кануне трамповской иннаугурации.... Кто там из подтирок путенских ещё не гавкнул про санкции и Обаму??)))
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лаврушка молчит подозрительно. ну и хуйло не отсвечивает.. ах да, еще тувиниц помалкивает....
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ВСЕМ САНИТАРАМ СРОЧНО ПРИБЫТЬ В Плалату #6 - ПОЦиенты взбунтовались!!!
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Как там искандеры? Так смеялись ,так смеялись , а теперь обижаются...
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И все пьют за царя,

За святую Русь,
В ласках знатных шлюх
Забывая грусть.
Сергей Есенин
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Три недели осталось Обамке работать, говоришь? Времени более, чем достаточно, чтоб ядерную кнопку, к примеру, нажать...
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"Мы сожалеем, что подобное решение было принято администрацией США и Обамой лично, в настоящее время мы изучаем эти заявления и опубликованную информацию. Как и говорили раньше, мы считаем подобные решения и санкции необоснованными, незаконными с точки зрения международного права", - заговорили о международном праве после того, как это право поставили ниже внутреннего законодательства. Как говорится, что тоталитарной россии слова не давали.
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Міжнародне право використовувати вибірково звичайно можна тільки скавчать потім після цього якось уже не по пацанськи. Щеняче тявкання з кремля викликає ще більшу огиду на фоні закликів про ядерний попіл та розчленування України.
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Почитал достижения года страны, которой нет (надеюсь, понятно о ком выражаюсь).
Какое-то из ...надцатых достижений: наша девушка на международном конкурсе стала "самым красивым лицом мира-2016".
Ну, зырю, что это за конкурс был. Оказывается, проходил в Монголии. Второе место заняла деваха из... Замбии, на третьем - монголка.
Ну а вот эта крацавица - победительница (наша Надюха-переговорсчица, думаю, тоже бы какое-нибудь место отхватила, если бы вовремя прознала про такой конкурс):

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Мне кажется, что хуйломоль испытывает оргазм диктатора в такие моменты. Президенты США приходят и уходят... А хуйломоль остаётся.
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Безуспешно давлю на "узнать больше". Из Украины оплату заказов принимают?
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Учитывая заслуги высылаемых, Обама решил в связи с высылкой наградить всех 35 дипломатов медалью "За освобождение Америки".
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как обычно .
маршрут путешесвиннику известен
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Надеюсь, дипломатов доставят в Москву не на ТУ-154 и без дозаправки в Сочи...
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Лучше на Ту-154, без дозаправки, через Атлантику.
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ту, которая 154,
насколько мне известно в американских аеропортах не принимают.
дымит и шумит больше кузи.
так высылаемым в етом смысле повезло.
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Ребят, вы официально забили на международное право. Утритесь.
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Любая страна: @ - Мы не хотим вам продавать наш(и) ..... @
Россия: @ - Да вы АГРЕССОРЫ!!!!!@
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а прикиньте. этож самки дипломатов уже настроились на хэппи нью еар в штатах. развлекуха за баксы, никакой запрещенки, гуляй рванина. и тут за два дня до нового года херак - и ты уже в заваленной снегом мацкве. и сказка кончилась.....
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Притом с вещичками и детками которые себя круто чувствовали в США, а тут их домой и в МГИМО))))))
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Будут сейчас по очереди высказываться - те, чьё бабло накрыли.
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Не перестаю поражаться кремлядским фарисеям ! Надо иметь редкостную породу негодяев, чтобы плевать в лицо цивилизации и беситься за то ,что она возмущается !
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а вы не думали что это стадия заболевания? вы совсем бесчусственный
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Санкциями Обама насрал нам в душу, а антисанкциями мы насрём себе в штаны ; изрёк Письков
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Это у Кремля называется assиметричный ответ)))))
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письков,твоей недосране под новый год подарок дали-ПОЛЕЗНЫХ!!! санкцЫй добавили,чего возмущаться? Поблагодарил бы за помощь в вставании с колен
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песков собирай чемодан, тебя скоро послом в Турцию назначат, а ту-154 уже прогревает двигатели.
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вот такой черный юмор мой муж не понимает)))))))))))))))))))
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Ничего, главное - на неё выше шеи не смотреть.
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В цирк не ходи - россиян слушай. Один другого лучше.
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Мовчи вже краще і не гавкай. Відтрахали вас американці в черговий раз, то хоч не бризгайте слиною. Відповісти все одно нічим. Думають, що Трамп прийде і все буде супер у Московії. Ідіоти.
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Якщо вислів Пискова перекласти то буде звучати досить правдоподібно:
"Дії США - це реакція на непередбачувану агресивну зовнішню політику
ВПХлалалала.
І що цікаво керує один , а нудить усіх.
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