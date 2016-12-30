Песков о санкциях: Действия США - проявление непредсказуемой и агрессивной внешней политики.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН, об этом журналистам сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Мы сожалеем, что подобное решение было принято администрацией США и Обамой лично, в настоящее время мы изучаем эти заявления и опубликованную информацию. Как и говорили раньше, мы считаем подобные решения и санкции необоснованными, незаконными с точки зрения международного права", - сказал Песков.
"Мы категорично не согласны с какими-либо беспочвенными обвинениями, которые были озвучены в адрес российской стороны. С нашей точки зрения такие действия Вашингтона и действующей администрации являются проявлением непредсказуемой и агрессивной внешней политики", - добавил он.
Он подчеркнул, что такие шаги действующей администрации, которой осталось работать три недели, преследует две цели.
"Это - окончательно испортить и без того лежащие на дне российско-американские отношения, а также нанести удар по внешнеполитическим планам будущей администрации и избранного президента США", - сказал Песков.
Помимо привлечения России к ответственности за то, что она сделала, Соединенные Штаты, их друзья и союзники по всему миру должны прилагать общие усилия, чтобы противостоять попыткам России подорвать принятые международные нормы поведения и вмешаться в демократический процесс
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Выслал российского дипломата из страны до того как это стало мэйнстримом.
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человексвинтус" вежливо лежит.
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А почему по устоявшейся традиции его во всех новостях не называют " Кровавая собака ОБАМА "??? Неужели бояться ?
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https://www.facebook.com/maria.zakharova.167/posts/10211973994414891
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Старшина домой ушёл,
Дембель стал на день короче,
Старикам спокойной ночи...
Пусть им снится дом родной,
Баба с пышною п"здой,
Бочка пива, водки таз
И Устинова приказ!
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За святую Русь,
В ласках знатных шлюх
Забывая грусть.
Сергей Есенин
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Какое-то из ...надцатых достижений: наша девушка на международном конкурсе стала "самым красивым лицом мира-2016".
Ну, зырю, что это за конкурс был. Оказывается, проходил в Монголии. Второе место заняла деваха из... Замбии, на третьем - монголка.
Ну а вот эта крацавица - победительница (наша Надюха-переговорсчица, думаю, тоже бы какое-нибудь место отхватила, если бы вовремя прознала про такой конкурс):
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маршрут путешесвиннику известен
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насколько мне известно в американских аеропортах не принимают.
дымит и шумит больше кузи.
так высылаемым в етом смысле повезло.
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Россия: @ - Да вы АГРЕССОРЫ!!!!!@
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Санкциями Обама насрал нам в душу, а антисанкциями мы насрём себе в штаны ; изрёк Письков
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"Дії США - це реакція на непередбачувану агресивну зовнішню політику
ВПХлалалала.
І що цікаво керує один , а нудить усіх.
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