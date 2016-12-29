 Спецслужбы США опубликовали доклад о кибератаках России

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Еспресо ТВ, об этом говорится на сайте Компьютерной команды экстренной готовности США - подразделения национального управления кибербезопасности министерства внутренней безопасности.
Согласно докладу, атаки были направлены на объекты критической инфраструктуры, правительственные учреждения, политические организации, научные институты и университеты и корпорации; их целью была кража данных.
В докладе говорится об атаках на американскую политическую партию, выполненные в 2015-2016 двумя российскими хакерскими группами, которые упоминаются как APT28 и APT29.
Речь идет о кибератаках на Национальный комитет Демократической партии, о которых стало известно летом 2016 года.
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Чтобы кацапы ничего сложнее счетов импортировать были не в состоянии.
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це пиздец
вони чекали чекали коли ж обнародовать дерьмо
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Знаете, мне очень хочется спросить всех россиян ура-патриотов: а вы вообще кого-нибудь в жизни уважаете? Грузины для вас грызуны, кавказцы в общем - черножопые, украинцы - укропы, евреи - жиды, азиаты - чурки, американцы - пиндосы, жители Евросоюза - геи, и так далее.
Не одного нормального слова. А кто вы ура-патриоты, граждане России? Чем вы, российские ура-патриоты лучше кого-либо?
Разве умением попиздеть и набухаться? Лучшим ответом тем, кто исповедует такую ура-патриотическую философию в отношении других народов, будет крылатая цитата Сергея Донатовича Довлатова, она полностью отражает реальность: «Тигры, например, уважают львов, слонов и гиппопотамов. Мандавошки - никого»!
Бачо Корчилава
http://kozak.co.ua/index.php/svit/2927-bacho-korchilava-ob
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Я вот чё не могу догнать; откуда у поколения типа людей, КОТОРЫЕ выросли на петушках на палке, на кукурузе, гематогенках, вареной сгущенке. боржоми и буратинах - вдруг откуда то резко нарисовался вкусец к дорогим блять винам, французкому сыру с плесенью, испаническому сука хамону и устрицам с итальянскими гучами и прадами????
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Ему может быть пох до вступления в должность.
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