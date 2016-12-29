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Все про:киберпреступление (177) санкции (5739) США (11520) хакер (497) кибербезопасность (53)

 Спецслужбы США опубликовали доклад о кибератаках России

Министерство внутренней безопасности и Федеральное бюро расследования США опубликовали доклад о кибератаках, которые были организованы российской разведкой и направлены против американских правительственных и частных учреждений

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Еспресо ТВ, об этом говорится на сайте Компьютерной команды экстренной готовности США - подразделения национального управления кибербезопасности министерства внутренней безопасности.

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Согласно докладу, атаки были направлены на объекты критической инфраструктуры, правительственные учреждения, политические организации, научные институты и университеты и корпорации; их целью была кража данных.

В докладе говорится об атаках на американскую политическую партию, выполненные в 2015-2016 двумя российскими хакерскими группами, которые упоминаются как APT28 и APT29.

Речь идет о кибератаках на Национальный комитет Демократической партии, о которых стало известно летом 2016 года.

Читайте на "Цензор.НЕТ": США выслали из страны 35 российских дипломатов, - Reuters
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кибератаки ,это говорящая ,лысая башка сени со всех каналов. Как же он меня зае-л ...То пока был премьером со всех каналов помои нам в уши вливал .Теперь опять шарманку крутят по новой. Ну почему мировые сионисты делают ставку в Украине на самых задроченых евреев ?????
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Там был и хакер Белан по кличке Абырвалг, судя по всему, типичный кацап с характерной кличкой
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Реформа во всех структурах назрела. Обама решил с собой всех в отставку отправить. Удивительная беспомощность и крах.
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вот такие докфильмы быстро излечивают сепаратизм))))побольше бы такого!)
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На дипломате не забудь написать - на х#й это туда >
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А ещё целых три дня поздравлять кацапов с достижениями. Это жеж никаких поздравлялок не хватит, прийдётся на чебурнете искать.
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Российский дипломат пытается позаимствовать у американки велосипед, чтобы успеть вернуться на родину в отведённые 72 часа.
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русне их бояре об санкциях не скажут ибо не положено вяликим знать за что их путенососить будут.
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Ты бы Сцарь у японцев спросил шо бывает когда тебя посещает мысль напасть на Америку и совершенно не важно что это кибератака они тебе бы растолковали
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Запрет экспорта технологий был бы очень в тему.

Чтобы кацапы ничего сложнее счетов импортировать были не в состоянии.
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Думал, опять конкурс "мисс москва"... На ночь глядя...
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роботи на вайну шагом марш!
це пиздец

вони чекали чекали коли ж обнародовать дерьмо
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БАЧО КОРЧИЛАВА ОБРАТИЛСЯ С ВОПРОСОМ КО ВСЕМ РОССИЯНАМ.
Знаете, мне очень хочется спросить всех россиян ура-патриотов: а вы вообще кого-нибудь в жизни уважаете? Грузины для вас грызуны, кавказцы в общем - черножопые, украинцы - укропы, евреи - жиды, азиаты - чурки, американцы - пиндосы, жители Евросоюза - геи, и так далее.
Не одного нормального слова. А кто вы ура-патриоты, граждане России? Чем вы, российские ура-патриоты лучше кого-либо?
Разве умением попиздеть и набухаться? Лучшим ответом тем, кто исповедует такую ура-патриотическую философию в отношении других народов, будет крылатая цитата Сергея Донатовича Довлатова, она полностью отражает реальность: «Тигры, например, уважают львов, слонов и гиппопотамов. Мандавошки - никого»!
Бачо Корчилава
http://kozak.co.ua/index.php/svit/2927-bacho-korchilava-ob

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Вопрос дня и ему на злобу
Я вот чё не могу догнать; откуда у поколения типа людей, КОТОРЫЕ выросли на петушках на палке, на кукурузе, гематогенках, вареной сгущенке. боржоми и буратинах - вдруг откуда то резко нарисовался вкусец к дорогим блять винам, французкому сыру с плесенью, испаническому сука хамону и устрицам с итальянскими гучами и прадами????
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все просто--к хорошему,красивому и вкусному привыкаешь очень быстро!!!))))
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Складається враження що Він знову усіх переграв.
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Спецслужбы США опубликовали доклад о кибератаках России, ёпта! :
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Ну и что?! Трамп ватник, он эти все доклады имеет в глубоком виду.
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Он не царь всея США, ему не может быть пох иначе он пойдёт нах, это не россия..
Ему может быть пох до вступления в должность.
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ты думаеш американцы такие же ипанутые как и рассеяне что бы разрешать ОДНОМУ человку рулить страной?
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Эти доказательства для внутреннего потребления в США, пипл их там схавает на ура, тогда дедушка Трамп меньше будет заигрывать с путей. Это цель всего и вся, пока Обамыч справляется, а там посмотрим..
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