Более 7 млн украинских семей получили жилищные субсидии, - Розенко.

Об этом сообщил вице-премьер-министр Павел Розенко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "5 канал".
По его словам, граждане продолжают обращаться за начислением выплат. Однако ситуация не вызывает беспокойства.
"Основная масса людей, которые нуждались в социальной защите вследствие субсидий, субсидии уже получила и поэтому, как мы видим, ситуация в стране по этому направлению более или менее стабильна. Мы доказали свою эффективность. Мы обеспечили более 7 млн семей субсидиями. Это означает, что мы способны решать трудные задачи", - заявил Розенко.
Напомним, ранее вице-премьер-министр - министр регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Геннадий Зубко сообщил, что государство в 2017 году потратит на субсидии почти 52 млрд грн.
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Вот таблица. Как нужно жить. И как мы живём и какой процент среднестатистическая семья в Украине платит за коммунальные услуги. В нормальных странах 4-10%. У нас 35%.
У нас как Африка по доходам, даже хуже. Короче, шоколадный вор устроил всем Габон.
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Где это твоё эльдорадо?
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То есть, переплата за отопление получается 2,77 грн. за кв. м.
А может быть например за декабрь 31 грн. за метр. Тогда переплата почти 5 грн. за 1 метр
Вот тут идёт обирание населения.
Спросил, почему такой обман людей идёт?
В отделе субсидий сказали, что они не виноваты, все претензии к теплокоммунэнерго. Там им дали норму 23 грн. за метр. Отсюда и такая уменьшенная субсидия.
Сказали, идите жалейтсеь в міськраду. ))
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Четверо из десяти украинцев готовы выйти на третий Майдан в 2017 году
Почти 40% населения допускают в следующем году возможность Майдана-3. Об этом говорится в результатах социологического исследования Фонда "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива.
"Если митинги и демонстрации состоятся, 20% населения готовы принять в них участие (4% - обязательно и еще 16% - скорее всего). Не готовы к участию в протестах 62%. В то же время 38% населения предполагают возможность в следующем году нового Майдана-3", - говорится в результатах исследования.https://strana.ua/news/47887-v-2017-40-procentov-ukraincev-gotovyj-vyjti-na-majdana-3.html
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"Четверо из десяти украинцев готовы выйти"
и тут же
"20% населения готовы принять в них участие (4% - обязательно и еще 16% - скорее всего)"
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"Четверо из десяти украинцев готовы выйти" - это твой придуманный высер.
40% допускают возможность Майдана, но где написано, что все они готовы участвовать?
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Lunar express
Надо , чтобы 9 из 10......
Четверо из десяти украинцев готовы выйти на третий Майдан в 2017 году
купи очки фуфел картонный
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Уркаинская власть официально признала 7 миллионов малоимущих в стране . Все чего они достигли за 26 лет . Вот вам и "Жити по новому "!
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Какая ? 5% -7% процентов подонков у власти ???
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Так что по его логике, таки да, остальные богатые.
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Субсидии в конечном итоге получили ахметовы, фирташи и т.п.
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