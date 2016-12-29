EN|RU|UK
Темы дня:

Бои под Светлодарском

Национализация "Приватбанка"

Бюджет-2017

Скифское золото

Переговоры Савченко с боевиками

Снятие неприкосновенности с Новинского

Трагедия в Княжичах

Дело против Онищенко

Допрос Януковича

Годовщина Революции Достоинства

Репрессии в оккупированном Крыму

Е-декларации госслужащих

Президент Трамп

Отставка Саакашвили

Взлом почты Суркова

Украинские заложники в РФ

Российские террористы сбили Боинг

Убийство полицейских в Днепре

Убийство Жилина

Сотрудничество с МВФ

 Политика Украины, Экономика, Общество
  795  64
Материалы по теме:
Все про:ЖКХ (1423) субсидия (263) тарифы (1365) коммунальные услуги (231) Розенко (371)

 Более 7 млн украинских семей получили жилищные субсидии, - Розенко

Более семи миллионов украинских семей уже получили жилищные субсидии.

Об этом сообщил вице-премьер-министр Павел Розенко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "5 канал".

По его словам, граждане продолжают обращаться за начислением выплат. Однако ситуация не вызывает беспокойства.

Читайте: Нынешняя система субсидирования не дает экономических стимулов для экономии газа населением, - Коболев

"Основная масса людей, которые нуждались в социальной защите вследствие субсидий, субсидии уже получила и поэтому, как мы видим, ситуация в стране по этому направлению более или менее стабильна. Мы доказали свою эффективность. Мы обеспечили более 7 млн семей субсидиями. Это означает, что мы способны решать трудные задачи", - заявил Розенко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": До окончания отопительного сезона субсидии пересматриваться не будут, - Рева

Напомним, ранее вице-премьер-министр - министр регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Геннадий Зубко сообщил, что государство в 2017 году потратит на субсидии почти 52 млрд грн.
 перейти на форум
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
То есть, воровская власть официально подтвердила, что почти половина населения Украины опущена в нищету ниже черты бедности... Ещё ворьё и гордится этим.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Конечно издеваются. А почему бы не издеваться, если народ молчит, то можно и дальше его прижимать и опускать в нищету.
Вот таблица. Как нужно жить. И как мы живём и какой процент среднестатистическая семья в Украине платит за коммунальные услуги. В нормальных странах 4-10%. У нас 35%.
У нас как Африка по доходам, даже хуже. Короче, шоколадный вор устроил всем Габон.

 показать весь комментарий
Ответить
 
0 гривень - это написано в сумме, которую получил мой 90 летний пенсионер с малой пенсией в виде субсидии. Считается, что ему дали субсидию.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Али,сходи в центр где субсидии насчитывают,14 декабря был пересчет субсидий,возьми справку о начислении ему помощи,там такие перлы....120квт электричества (все что свыше по обычному тарифу),6 куб.метров холодной воды (что выше по обычному тарифу) и так далее.Пенсионеру не выжить никак.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Так среди многочисленных знакомых и родственников в Киеве лишь одна пенсионерка получила 90 грн субсидии, а остальные по 14 грн и тому подобное. Считается, что им дали субсидию. Бред полнейший.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Ты где живешь? В Черкассах субсидия только на часть из 2,4 м куб. холодной воды, а остальные 3,1 куба по полной стоимости. Также и с горячей, соответственно 1,6 и 1,9 куба.
Где это твоё эльдорадо?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
В Киеве стоимость отопления (без воды...) 62 м = 1600 грн при пенсии 1500 грн, субсидию получить нереально.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
По разному, но в основном экономили в течении года.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
А ты иди в свою районную в Киеве соцзащиту и "за барки" их. Всё дадут!
 показать весь комментарий
Ответить
 
Никто не смог, нашлось куча причин не дать.
 показать весь комментарий
Ответить
 
У нас то же по 25,77 грн. за 1 кв.м. отопление. Но в соцсобесе я узнал, что субсидия расчитывалась из показателя 23 грн. за 1 кв.м.
То есть, переплата за отопление получается 2,77 грн. за кв. м.
А может быть например за декабрь 31 грн. за метр. Тогда переплата почти 5 грн. за 1 метр
Вот тут идёт обирание населения.
Спросил, почему такой обман людей идёт?
В отделе субсидий сказали, что они не виноваты, все претензии к теплокоммунэнерго. Там им дали норму 23 грн. за метр. Отсюда и такая уменьшенная субсидия.
Сказали, идите жалейтсеь в міськраду. ))
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
налицо преступная мягкотелость по отношению к народу...
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Круто реформаторы работают, обеспеченных людей с каждым годом становиться всё больше. С такими темпами, скоро наступит коммунистический рай, когда за всё будет платить государство.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
комунізм не передбачає, що держава платить. Тоді у психлікарнях комунізм.
 показать весь комментарий
Ответить
 
тяжка задача - це коли жінка пробує Розенка обійняти, а це навіть не задача - бабло роздавати.
 показать весь комментарий
Ответить
 
"нуждались в социальной защите вследствие субсидий"-эта строчка просто гениальна по содержанию.120 квт электричества,6 куб.метров холодной воды вследствие таких субсидий человек нуждается в социальном автоматическом огнестрельном оружии.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Тобто зубожілій народ - це велике досягнення. І кому держава з бюджету покриває недоплати? Офшорникам-олігархам власникам державних підприємств, які вони за копійки віджали? Іпать, які економісти-державники неймовірні.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Просто кто оформил платит меньше. В ЖКХ понемножку что то делают всё таки - счетчики ставят.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Субсидию начислили, на сайте облгаза цифра отображена. Но счета приходят без учета субсидии, на сайте в твоем долге субсидия тоже не учтена.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Как можно существо с мозгами улитки назначать вице-премьер-министром?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
так же как и избрать сначала зэка президентом, а потом откровенного вора президентом
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Унизил 7 млн. семей, то есть 21 и более млн. человек!
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
не 7 млн. а 20 млн. украинцев, ибо семья это как минимум 2-3 человека.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
у КОГО отняли деньги на "субсидии"?? думайте люди!!!
 показать весь комментарий
Ответить
 
Надо , чтобы 9 из 10......
Четверо из десяти украинцев готовы выйти на третий Майдан в 2017 году

Почти 40% населения допускают в следующем году возможность Майдана-3. Об этом говорится в результатах социологического исследования Фонда "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива.
"Если митинги и демонстрации состоятся, 20% населения готовы принять в них участие (4% - обязательно и еще 16% - скорее всего). Не готовы к участию в протестах 62%. В то же время 38% населения предполагают возможность в следующем году нового Майдана-3", - говорится в результатах исследования.https://strana.ua/news/47887-v-2017-40-procentov-ukraincev-gotovyj-vyjti-na-majdana-3.html
 показать весь комментарий
Ответить
 
мда. вот пример манипуляции

"Четверо из десяти украинцев готовы выйти"
и тут же
"20% населения готовы принять в них участие (4% - обязательно и еще 16% - скорее всего)"
 показать весь комментарий
Ответить
 
зачем демонстрируешь привселюдно своё враньё, нравится быть публичным клоуном?
"Четверо из десяти украинцев готовы выйти" - это твой придуманный высер.

40% допускают возможность Майдана, но где написано, что все они готовы участвовать?
 показать весь комментарий
Ответить
 
для тупых

Lunar express

Надо , чтобы 9 из 10......
Четверо из десяти украинцев готовы выйти на третий Майдан в 2017 году

купи очки фуфел картонный
 показать весь комментарий
Ответить
 
20% готовы выйти на Майдан, а то что ты там себе придумываешь. то это твои проблемы
 показать весь комментарий
Ответить
 
ты дебил? лунар экспресс манипулятор. это он заявил про 4 из 10 готовых выйти. и тут же привел результаты исследований где сказано про 2 из 10 (и то три четверти могут и не выйти)
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
ты всегда когда тебя в твое же дерьмо носом тыкают начинаешь тупо пытаться съехать с темы?
 показать весь комментарий
Ответить
 
"Цензор" - часть этой банды...."Цензор" эту банду не критикует , "Цензор" - "стоит" в сторонке и тихо цитирует разных властьимущих вонючек . Ганьба такому "Цензору"!....Именно поэтому я почти перестал высказывать своё мнение в комментариях.....Журналисты должны говорить правду а не пресмыкаться перед дегенератами с Печерских холмов .
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Журналісти люблять поїсти, а найкращі пайки забезпечують печерські бенефіціари держави.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Да уж было было, но такое даже в мозгах не укладывается, чтобы таким гордиться, что деньги не в экономике, не вложены в энергосбережение и модернизацию, а напрямую перечислены из бюджета, в компании олигархов офшорников и при этом ботан вещает, типо здобулы, да это капец! За кого они держат свой народ? А между тем доля российского газа в сегменте европейском выросла с 30%, до 35%. Официально мы газ у рашки не покупаем, но вот вопрос, а где в основном тарится газом те, у кого его берем мы? Жилищные субсидии увеличили, потребление газа населением, так как там действует система квот, которые требуется выбирать (касается частных домов, где установленны нормы в кубометрах). А ведь был другой путь, может быть на первом этапе болезненный, а именно внедрение государственных программ по утеплению, энергосбережению (утепление всех фасадов пенополистеролом, установка энергосберегательных оконных систем, реконструкция отопления в квартирах), но мы снова идем вперед, назад в СОВОК!
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Более 7 млн украинских семей получили жилищные субсидии, - Розенко.
Уркаинская власть официально признала 7 миллионов малоимущих в стране . Все чего они достигли за 26 лет . Вот вам и "Жити по новому "!
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Не 7 миллионов малоимущих, а 7 млн. семей. В семье может быть по 2-3-4 человека. То есть, в среднем где-то 20 млн. человек.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Я сознательно преуменьшил чтоб не шокировать реальными цифрами достижений !
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Ну зато остальная половина населения богата.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Ну зато остальная половина населения богата.
Какая ? 5% -7% процентов подонков у власти ???
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Ну, Гнойман говорил, что субсидия заключается в том, что богатые платят за бедных.
Так что по его логике, таки да, остальные богатые.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
С таким рвением за новую жизнь розенко может закончить свой путь как сережа лозо, только это будет не топка паровоза, а топка газовой котельной или топка тепловой электростанции.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Хватит врать!
Субсидии в конечном итоге получили ахметовы, фирташи и т.п.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Более 7 млн украинских семей получили жилищные субсидии :
 показать весь комментарий
Ответить
Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины
 Облако тегов
1+1 Антитеррористическая операция армия Безъязыков боевик военнослужащие ГПУ Донбасс Кабмин кибербезопасность Киев Крым лицензия Минобороны Нацполиция Нацсовет_ТРВ обстрел Омелян Порошенко Розенко Россия самолет санкции СБУ смерть СНБО суд США ТВ убийство
   
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти