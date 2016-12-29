 Победа в Стокгольмском суде снизит цену на газ для населения, - глава "Нафтогаза" Коболев

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в интервью программе "Левый берег с Соней Кошкиной" рассказал глава НАК "Нафтогаз Украина" Андрей Коболев.
"Если мы сможем в рамках дела купли-продажи газа доказать нашу позицию - это будет означать понижение справедливой цены газа для Украины по сравнению с той, которая действует сейчас. Это будет касаться всех. В части транзита газа победа будет означать, что мы сможем получить компенсацию за прошлый период, когда мы недополучали доходы, когда мы переплачивали. Эти деньги придут в "Нафтогаз" и правительство, как акционер, сможет ими распорядиться. И мы сможем завершить процесс выделения из"Нафтогаза" независимого оператора газотранспортной системы (ГТС). Без этого решения держателем контракта является "Нафтогаз", мы инициируем второй процесс, чтобы иметь возможность перевести контракт с "Нафтогаза" на нового оператора ГТС, в чьей бы собственности он ни был", - рассказал Коболев.
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Результат иска, по словам Коболева, будет известен не раньше чем через полгода.
"Потом каждая из сторон сможет попытаться опротестовать решение по процессуальным причинам в другом суде, в апелляционном. Не буду комментировать перспективы этой операции", - резюмировал глава НАК.
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НЕ ІМПОРТУЄМО ГАЗ ІЗ рОСІЇ
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Сытник подчеркнул, что прибыль 162 млн грн удалось получить за четыре месяца
долю атомной +2 блока ХАЭС заметь беС россии ГАЗ 1 цена и не воруют
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ну вот где обучались наши недоделанные министры-экономисты??
только и горазды,что карманы набивать да морды раскармливать
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потом каждая из сторон сможет попытаться опротестовать решение по процессуальным причинам в другом суде, в апелляционном. не буду комментировать перспективы этой операции...
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а мог ведь и сразу бритвой полоснуть !
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Виноваты в данном случае не только сепаратисты. Развал коммунального хозяйства в Стаханове, Брянке и прилегающих к ним городах наступил еще до войны, благодаря «крепким хозяйственникам» из Партии регионов.
Криворукие мудаки, которые не могли починить трубы, чтобы в подъезды из подвалов не текло говно, решили. что смогут построить целую республику.
Конец оказался немного предсказуем."
Д.КазанскийКоммунальный ад после крепких хозяйственников в Луганской областиЖурналисты Радио Свобода сняли интересный материал о том, как сегодня живут люди в Стаханове, Брянке [...]DENISKAZANSKY.COM.UA
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