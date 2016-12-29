 Новые санкции - необходимый и адекватный ответ на попытки причинить вред интересам США, - Обама

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в заявлении президента США Барака Обамы, которое опубликовано на сайте Белого дома.
В нем сказано, что новые ограничения "следуют за неоднократными частными и публичными предупреждениями в адрес российского правительства и являются необходимым и адекватным ответом на попытки причинить вред интересам США в нарушение установленных международных норм поведения".
Обама утверждает, что все американцы должны быть обеспокоены действиями России.
"В октябре моя администрация опубликовала отчет о том, что Россия предприняла меры, направленные на вмешательство в избирательный процесс США. Подобная кража данных и деятельность по разоблачению могли осуществляться исключительно по указанию чиновников российского правительства самого высокого уровня. Более того, за последний год наши дипломаты подверглись недопустимому уровню притеснений в Москве российскими спецслужбами и полицией. Такие действия влекут последствия", - говорится в заявлении.
"Я издал распоряжение, которое предоставляет дополнительные полномочия для реагирования на определенные виды киберактивности, направленные на вмешательство или подрыв нашего избирательного процесса и институтов, а также избирательного процесса и институтов наших союзников или партнеров. Используя данные полномочия, я ввел санкции в отношении девяти организаций и физических лиц: ГРУ и ФСБ, двух российских спецслужб; четырех офицеров ГРУ; и трех компаний, которые обеспечивали материальную поддержку киберопераций ГРУ", - сообщил президент США.
По его словам, Государственный департамент также закрывает два российских представительства в Мэриленде и Нью-Йорке, используемые российской стороной в разведывательных целях, и объявляет "персонами нон грата" 35 российских сотрудников спецслужб.
Кроме этого, он сообщил, что министерство национальной безопасности и Федеральное бюро расследований публикует рассекреченную техническую информацию о кибердеятельности российской гражданской и военной разведки, чтобы помочь борцам с киберпреступностью в Соединенных Штатах и за рубежом идентифицировать, выявить и пресечь вредоносную киберактивность, развернутую Россией в глобальных масштабах.
"Помимо привлечения России к ответственности за то, что она сделала, Соединенные Штаты, их друзья и союзники по всему миру должны прилагать общие усилия, чтобы противостоять попыткам России подорвать принятые международные нормы поведения и вмешаться в демократический процесс", - заявил Обама.
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Кремлевские агенты Киссинджер и Симис не знают уж, под каким соусом подложить Пу в постель Трампа: как борца с ИГИЛом или как борца с Китаем
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А эти понты с высылкой дипломатов . . . Даже не знаю, как бы тебе, ботанику, объяснить :
Ты играешь против русских в шахматы, а путяра против тебя - в Чапаева.
Если хочешь в такой ситуации выиграть, надо неожиданно схватить доску и дать своему визави по башке ею, причём желательно с такой силой, чтобы отключить. Вот это будут санкции. Как-то так.
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Так что если уж помирать - так и соседушек наших тогда с собой вместе хоть забрать туда - мир немного спокойнее станет и чище. А иначе только нас запрограммировали на 2 метра вниз (а иных вариантов ублюдок кремлёвский не планирует, к сожалению - посмотри интервью Хазина и Александрова, например). Несправедливо.
И да - "дебил" пишется через "е". Так что кто из нас . . . - это ещё большой вопрос.
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Вот например, армию такую создали, что скоро пол-мира будет ездить к нам учиться как кацапов мочить. Наши красавчики! Гордость страны! Реформа нац. полиции прошла. Где много новых людей появилось, а старого мусорья поубавилось. Эл. декларации подали, что с ними дальше будет - это вопрос, но о таком 3 года назад мы и думать не могли. Прозорро худо-бедно работает. В столице переходы метро от МАФов очистили. Ночной транспорт запускают. Красота. Ефремов сидит слава Богу. царев квакает из-за поребрика. Кацапов рвет на части при упоминании об Украине - боятся.
Все буде добре.
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А в общем: ваш стакан наполовину пустой, а мой - наполовину полный.
Истина по середине.
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После таких миротворцев и выбирают трампов,додонов у нас выбирут какх нибудь робиновичей.
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