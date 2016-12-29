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Все про:Молдова (660) переговоры (3005) Приднестровье (321) Додон (21)

 В Приднестровье рассматривают возможность переговоров с президентом Молдовы Додоном

Лидер непризнанной Приднестровской Молдавской республики Вадим Красносельский рассматривает предложение президента Молдовы Игоря Додона о встрече.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Как сообщили в пресс-службе Красносельского, предложение поступило от Додона по дипломатическим каналам.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Додон во время инаугурации пообещал объединить Молдову с Приднестровьем и восстановить стратегические отношения с РФ

Ранее президент Молдовы Додон заявлял, что готов встретиться с Красносельским для обсуждения вопроса Приднестровского урегулирования.
Додон заявил также, что одним из приоритетных направлений на посту президента станет поиск путей окончательного урегулирования конфликта.
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tut vse prosto kremli postavil v moldove gandona (toesti dadona) dogovarivatsia gondonom !
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Не в Приднестровье, а в Кремле Это типа Украину подталкивают на переговоры с бандитами лугандона
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ну типа того. и что то подсказывает мне что договорятся
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А мне что-то подсказывает, что выполнят традиционные приседания, скажут друг другу "Ку" и всё останется, как было. Делаем ставки.
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а может быть и "КУ" с согласия "ПУ" все уже продано и куплено народ ничего не решает
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Та да, у нас народ ничего не решает, а парламент время от времени самовозгорается.
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у нас кстати тоже самовозгорается, каждый раз с новым законом радовские пуканы детонируют от успеха в обнищании народа
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Наши студенты лет 25 тому назад подружились с южно-корейскими и научились у них плохому
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слышал в южной Корее бухают крепко не знаю правда ли, смотри а то споят ваших
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Это первое о чём заявит Савченко, после избрания... Надеюсь мозгов хватит этого не допустить...
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А мне казалось что они оба навострены резко на Восток.
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Ну теперь то чего не поговорить...Курс у них одинаковый.
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Новий президент Молдови вже отримав ярлик в Москві на правління в Молдові. Тому скрєпи як ніколи міцні. Не дарма місцевий Захарченко в ПМР виліз і хоче миритися Гондоном.
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Додон присоединит Молдову к Приднестровью.
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звиняйте, но я об этом уже писал:
в 18 парламентские выборы. до тех пор дандону надо проявить себя.
в тоже время рашка подустала кормить свои пмр-ы, по всему миру (их у нее вон скока теперь: Крым, Абхазия, Армения, дамбас и парочка на других континентах). поетому путя сольет пмр.
мы получим 30% проросийского лохтората и отныне за нас будут зомбо-пмрцы. гамбит.
в 18ом Республика Молдова присоединится к Великой ПМР, и пошлет ЕС в.. пошлет короче.
затем, ТС, светлое будущее, и никакое настоящее.
Нам конец, на долгие годы.
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ПМР звичайно буде говорити с прокремлівським президетом.
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...встречаются как-то раз два гандона, и один другому говорит... :D ...БУГАГА! :D

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