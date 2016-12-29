 В Приднестровье рассматривают возможность переговоров с президентом Молдовы Додоном

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
Как сообщили в пресс-службе Красносельского, предложение поступило от Додона по дипломатическим каналам.
Ранее президент Молдовы Додон заявлял, что готов встретиться с Красносельским для обсуждения вопроса Приднестровского урегулирования.
Додон заявил также, что одним из приоритетных направлений на посту президента станет поиск путей окончательного урегулирования конфликта.
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в 18 парламентские выборы. до тех пор дандону надо проявить себя.
в тоже время рашка подустала кормить свои пмр-ы, по всему миру (их у нее вон скока теперь: Крым, Абхазия, Армения, дамбас и парочка на других континентах). поетому путя сольет пмр.
мы получим 30% проросийского лохтората и отныне за нас будут зомбо-пмрцы. гамбит.
в 18ом Республика Молдова присоединится к Великой ПМР, и пошлет ЕС в.. пошлет короче.
затем, ТС, светлое будущее, и никакое настоящее.
Нам конец, на долгие годы.
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