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Все про:Госдепартамент США (572) дипломатия (921) Россия (64458) санкции (5736) дипломаты (168)

 Госдеп подтверждает высылку из США 35 российских дипломатов

Госдепартамент США подтвердил намерение выслать из страны 35 работников российских дипломатических учреждений из-за хакерских атак, которые в США приписывают Москве.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом говорится в заявлении официального представителя госдепа Марка Тонера.

"Сегодня Госдепартамент объявил персонами нон-грата 35 российских официальных лиц, действия которых не соответствовали их дипломатическому статусу или статусу консульского работника", - говорится в заявлении, распространенном в четверг.

Кроме того, как сказано в заявлении, "Госдепартамент также проинформировал правительство России, что запретит доступ российского персонала в два развлекательных комплекса (recreational compound) в США, которыми владеет российское правительство".

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Санкционная истерия демонстрирует полное отсутствие ориентации в пространстве уходящей администрации США", - МИД РФ

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ПУТЛЕР КАПУТ! Рашистская Педерация понесла поражение на всех фронтах.
https://www.youtube.com/watch?v=zGc39ftpddw
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путь домой всегда мученье, настроенье на нуле.....)))))))))))
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Sergey Prach‏@sergey_prach

Обама заявил, что это не окончательные санкции, будут еще новые, это только начало


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Такое мне кажется,что Трамп может не стать кем его Мацква выбрала для американцев
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У Обамы яйки покрепче Трампа , ему не чего терять , т.к. он не олигарх и работает не на них , а для народа , от чего и бесится рыжий .
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Щаз жены этих 35 штирлицев радуются шо едут домой, к тазику с оливье! ))))
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Неужели Обама до своего ухода от поста президента решил уничтожить паРашу и карлика.
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Ну да Трампу потом останется сказать " я не успел
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россия на грани. Население за чертой бедности. И это не шутки! (19.12.2016)
https://www.youtube.com/watch?v=Knx6wRSqBds
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Вера Измайлова ‏@veraizmaylova41 3 ч.3 часа назад

Пить лосьон для ванн - это просто жуть.
И никаким уходом Путина это дело не исправишь »


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Это дело исправляется поголовной кастрацией скотобыдла !!!
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Щас хуйлостан ответные будет вводить))) Купил себе попкорн!
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Надеюсь в самолете им Гуд бай Америка сыграют, и че нибудь про березовый сок
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Героям Слава! Смерть врагам!Слава Украине! Жыве Беларусь!
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Надеюсь, специально для них уже подогнали Ту-154...
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Сгущаются тучи над Чуркиным и его доцей.которая окопалась в Нью-Йорке,вроде как журналистом.Скрепная такая вся насквозь.
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Обама діє на випередження, а тоді спробуй все це відмінити.
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В России начались СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОТЕСТЫ Точка зрения Владислав Жуковский 15 04 16
https://www.youtube.com/watch?v=kWgccu4bpg4
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Нах. козломордые, за перебрик твари! Хорошо там, где кацапов нет!
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"Какая Россия ?! Вам на уши лапшу навешали, а вы и верите !", - Очень доходчивый диалог украинца с ватником взорвал Сеть

Источник: http://www.amn.com.ua/podiyi/kakaya-rossyya-vam-na-ushy-lapshu-naveshaly-a-vy-y-veryte-ochen-dohodchyvyj-dyalog-ukrayntsa-s-vatnykom-vzorval-set/
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Госдеп подтверждает высылку из США 35 российских дипломатов :Походу не успел! Гы!
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СмутноеВремя ‏@Durevestnik 43 мин.43 минуты назад
Российский дипломат пытается позаимствовать у американки велосипед, чтобы успеть вернуться на родину в отведённые 72 часа.
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Айдер Муждабаєв8 хв. · Twitter ·
Злорадство в связи с высылкой российских дипломатов из США - это пляски на гостях!
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помню амеры под закат совка вербонули одного из важных гбистов в сша и тот слил им всю сетку спящих консерв которых под покорный скулеж советов просто предвзято и с улыбкой взяли и перестреляли при задержании,почти каждого.Где ты Рони Рэйган,ты так нужен штатам и союзникам ибо хороший россиянин это убитый тобой россиянин
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Айайай, расєйськає правітєльство в тіхую значить там бабло рубає.

Госдепартамент также проинформировал правительство России, что запретит доступ российского персонала в два развлекательных комплекса (recreational compound) в США, которыми владеет российское правительство".
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Лед тронулся: подполье Херсонщины приступило к прорыву информационной блокады
Подробнее: http://antifashist.com/item/led-tronulsya-podpole-hersonshhiny-pristupilo-k-proryvu-informacionnoj-blokady.html#ixzz4UGUj2TUv

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Обама разбушевался напоследок. Однако хороша была бы ложка к обеду...
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