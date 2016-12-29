 Госдеп подтверждает высылку из США 35 российских дипломатов

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом говорится в заявлении официального представителя госдепа Марка Тонера.
"Сегодня Госдепартамент объявил персонами нон-грата 35 российских официальных лиц, действия которых не соответствовали их дипломатическому статусу или статусу консульского работника", - говорится в заявлении, распространенном в четверг.
Кроме того, как сказано в заявлении, "Госдепартамент также проинформировал правительство России, что запретит доступ российского персонала в два развлекательных комплекса (recreational compound) в США, которыми владеет российское правительство".
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https://www.youtube.com/watch?v=zGc39ftpddw
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MK.RU
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Обама заявил, что это не окончательные санкции, будут еще новые, это только начало
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https://www.youtube.com/watch?v=Knx6wRSqBds
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Пить лосьон для ванн - это просто жуть.
И никаким уходом Путина это дело не исправишь »
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https://www.youtube.com/watch?v=kWgccu4bpg4
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Источник: http://www.amn.com.ua/podiyi/kakaya-rossyya-vam-na-ushy-lapshu-naveshaly-a-vy-y-veryte-ochen-dohodchyvyj-dyalog-ukrayntsa-s-vatnykom-vzorval-set/
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Это эпично!
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При нападении на патруль в Москве убит полицейский
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В Москве напали на сотрудников Росгвардии, один из них убит http://theins.ru/news/41342
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Российский дипломат пытается позаимствовать у американки велосипед, чтобы успеть вернуться на родину в отведённые 72 часа.
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Злорадство в связи с высылкой российских дипломатов из США - это пляски на гостях!
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Госдепартамент также проинформировал правительство России, что запретит доступ российского персонала в два развлекательных комплекса (recreational compound) в США, которыми владеет российское правительство".
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Подробнее: http://antifashist.com/item/led-tronulsya-podpole-hersonshhiny-pristupilo-k-proryvu-informacionnoj-blokady.html#ixzz4UGUj2TUv
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