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 В Житомирской области полицейские задержали пятерых искателей янтаря

В Житомирской области полицейские задержали пятерых искателей янтаря на автомобиле "УАЗ".

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе Национальной полиции в Житомирской области.

28 декабря около 23:30 рейдовая группа работников Олевского отделение полиции заметила в селе Лопатичи автомобиль "УАЗ". Транспортное средство остановили и проверили. Внутри было пятеро мужчин. Во время осмотра в салоне транспортного средства полицейские обнаружили мотопомпу, электрогенератор, канистры с горючим, пожарные рукава и другие приспособления для добычи янтаря. Транспортное средство и приспособления были изъяты.

Всех мужчин доставили в отделение полиции. Выяснилось, что водитель и трое пассажиров - жители Киевской области в возрасте от 18 до 34 лет. С ними также был местный житель в возрасте 32 года. "Относительно инцидента начато уголовное производство по ст. 15 "Покушение на преступление" и ст. 240 "Нарушение правил охраны или использования недр" Уголовного кодекса Украины. По действующему законодательству подобные действия наказываются штрафными санкциями, ограничением или лишением свободы сроком до 3 лет", - сообщает Нацполиция.

Смотрите на "Цензор.НЕТ: Глава Ривненской ОГА попросил МВД вернуть Нацгвардию в "янтарные" районы: количество случаев незаконной добычи увеличилось. ДОКУМЕНТ

Напомним, проблема незаконной добычи янтаря получила распространение в прошлом году на территории Житомирской, Ривненской и Волынской областей. Тысячи местных жителей и заезжих гастролеров н ачали незаконную и хаотичную добычу окаменевшей смолы, варварски уничтожая локальные экосистемы.

В нынешнем году масштабы хищнического промысла приобрели такой размах, что власти были вынуждены в вести в регионы добычи подразделения Национальной гвардии Украины.

В сводках правоохранительных органов все чаще появляется информация о задержании оптовых скупщиков янтаря.

В то же время, по мнению специалистов, решением этой проблемы является не только рейды против нелегальных добытчиков, но и законодательное решение этого вопроса. В мае 2015 года Волынский облсовет впервые разрешил предприятию разработку "янтарной" земли.
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не успели янтаря насосать а уже упаковали, рано хлопнули, подождать товар нужно было
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