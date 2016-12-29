EN|RU|UK
Темы дня:

Бои под Светлодарском

Национализация "Приватбанка"

Бюджет-2017

Скифское золото

Переговоры Савченко с боевиками

Снятие неприкосновенности с Новинского

Трагедия в Княжичах

Дело против Онищенко

Допрос Януковича

Годовщина Революции Достоинства

Репрессии в оккупированном Крыму

Е-декларации госслужащих

Президент Трамп

Отставка Саакашвили

Взлом почты Суркова

Украинские заложники в РФ

Российские террористы сбили Боинг

Убийство полицейских в Днепре

Убийство Жилина

Сотрудничество с МВФ

 Политика Украины
  257  5
Материалы по теме:
Все про:Днепр_город (2373) расследование (1782) суд (19781) убийство (4518) патрульная полиция (1100)

 Дело об убийстве двух патрульных в Днепре после новогодних праздников передадут в суд

Дело о расстреле днепровских патрульных полицейских передают в суд.

Об этом на брифинге сообщил начальник Днепропетровского областного управления полиции Игорь Репешко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.

"Проблем с доказательной базой там нет. Думаю, после новогодних праздников все материалы расследования будут переданы ", - отметил Репешко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Следствие не нашло оружие, из которого убили патрульных в Днепре, но это не помешает раскрыть преступление, - Геращенко

Напоминаем, 25 сентября 2016 в Днепре водитель автомобиля, который остановили полицейские, начал сопротивляться и стрелять вполицейских. В результате погибли патрульные: 27-летний Артем Кутушев и 36-летняя Ольга Макаренко. Подозреваемым, как заявила полиция, оказался уже разыскиваемый правоохранительными органами за совершенные ранее тяжкие преступления Пугачев, бывший боец ​​бывшей роты патрульной службы полиции особого назначения "Торнадо".

Смотрите также: "Оля успела мне позвонить и сказать, что им нужна помощь. Она, наверное, уже была ранена в этот момент", - полиция продолжает расследование убийства полицейских в Днепре. ВИДЕО

Нападающий перед бегством тоже получил ранение. После задержания его прооперировали в одной из больниц Днепра и перевели в спецучреждения для содержания под стражей.

В ноябре суд продлил срок содержания под стражей Александра Пугачева, которого подозревают в расстреле двух патрульных полицейских в Днепре, на два месяца. Ранее решением Шевченковского районного суда Днепра ему была избрана мера пресечения в виде ареста на срок в два месяца.
 перейти на форум
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Все еще хочешь в россию? Шокирующая правда о Пенсионном Фонде россии https://www.youtube.com/watch?v=jwpimRw-4k4
 показать весь комментарий
Ответить
 
(Степан Демура ) КУРС ДОЛЛАРА ПОСЛЕ НОВОГО ГОДА 2017 ШОКИРУЕТ ВАТНИКОВ!
https://www.youtube.com/watch?v=fYNrJpf38MM
 показать весь комментарий
Ответить
 
а дало по убийству людей на Майдане вообще хоть когда нибудь дойдет до суда?
 показать весь комментарий
Ответить
 
апелляция, кассация, то-се... потом с самострелом в княжичях объединят...
 показать весь комментарий
Ответить
Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины
 Облако тегов
1+1 Антитеррористическая операция армия Безъязыков боевик военнослужащие ГПУ Донбасс Кабмин кибербезопасность Киев Крым лицензия Минобороны Нацполиция Нацсовет_ТРВ обстрел Одесская область Омелян Порошенко прокуратура Россия самолет санкции СБУ смерть СНБО суд ТВ убийство
   
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти