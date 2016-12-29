 Дело об убийстве двух патрульных в Днепре после новогодних праздников передадут в суд

Об этом на брифинге сообщил начальник Днепропетровского областного управления полиции Игорь Репешко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.
"Проблем с доказательной базой там нет. Думаю, после новогодних праздников все материалы расследования будут переданы ", - отметил Репешко.
Напоминаем, 25 сентября 2016 в Днепре водитель автомобиля, который остановили полицейские, начал сопротивляться и стрелять вполицейских. В результате погибли патрульные: 27-летний Артем Кутушев и 36-летняя Ольга Макаренко. Подозреваемым, как заявила полиция, оказался уже разыскиваемый правоохранительными органами за совершенные ранее тяжкие преступления Пугачев, бывший боец бывшей роты патрульной службы полиции особого назначения "Торнадо".
Нападающий перед бегством тоже получил ранение. После задержания его прооперировали в одной из больниц Днепра и перевели в спецучреждения для содержания под стражей.
В ноябре суд продлил срок содержания под стражей Александра Пугачева, которого подозревают в расстреле двух патрульных полицейских в Днепре, на два месяца. Ранее решением Шевченковского районного суда Днепра ему была избрана мера пресечения в виде ареста на срок в два месяца.
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