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 Состояние здоровья украинского политзаключенного Клыха ухудшается, - адвокат Ицлаев

Чеченский адвокат украинского политзаключенного Станислава Клыха Докка Ицлаев обнародовал информацию об ухудшении здоровья украинского узника.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он написал в Фейсбуке.

Ицлаев отметил: "Сегодня снова был в СИЗО-1 г. Грозного у Станислава Клыха. Перед тем, как пойти за ним, сотрудник СИЗО спросил у меня, знаю ли я, как он сегодня, имея в виду его болезнь. Ответил, что не знаю, и сегодня не видел его. Сотрудник СИЗО ушёл, сказав, что надеется найти Станислава в состоянии, позволяющем привести его. Затем он привёл Станислава, закрыл за ним дверь, а сам остался за дверью. Я понял, что он там стоит, так как не услышал его отдаляющиеся шаги. Поздоровался со Стасом. Он руку подал и молчит. Пригласил его сесть, а он спрашивает, "зачем весь этот цирк?" Где Дербент, а где Москва? Понимаю ли я, что он в Чечне не был? Зачем я его не отправляю домой? Потом пошли имена людей. Спрашивает, знаю ли я их, и где они сейчас? Стараюсь, остановить его, перевести разговор на то, с чем пришёл к нему. Почти полчаса беседы в таком формате. Разговор у нас явно не получился. Мне причина ясна и понятна - болезнь Станислава прогрессирует. Да и в СИЗО все прекрасно понимают, что человек болен. Относятся к этой ситуации с осознанием того, что им нужно перетерпеть, так как к делу примешана политика. Уже когда вышел, сотрудник у двери говорит мне, что не уходил, так как боялся, как бы Станислав на меня не напал. Вот такая у нас ситуация со Станиславом".

Смотрите на "Цензор.НЕТ: Верховный суд Чечни отклонил апелляцию на приговор по делу Клыха об "оскорблении прокурора". ФОТО

"Сейчас ожидаю его этапирования, что может быть уже сразу же после новогодних праздников. Если в СИЗО Грозного понимают, что Станислав болен, то там, куда его привезут, сразу это не поймут ни сотрудники ФСИН, ни осуждённые, с которыми столкнётся Станислав. Могут быть серьёзные неприятности. Единственная надежда на то, что те, кому по роду службы в Москве и Киеве дано право решать, примут поскорее нужные решения с учётом того, что не был Станислав в Чечне в 1994-95 годах!", - резюмировал адвокат.

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Напомним, 19 мая суд присяжных в Грозном (Российская Федерация) признал виновными граждан Украины Николая Карпюка и Станислава Клыха. Верховный суд Чечни 26 мая приговорил их к 22,5 и 20 годам заключения соответственно. Согласно приговору, первые 10 лет Карпюк проведет в тюрьме, а Клых - первые 9 лет, затем оба - в колонии строгого режима.

17 февраля 2016 года, правозащитный центр "Мемориал" сообщил, что признал политическими заключенными граждан Украины Николая Карпюка и Станислава Клыха, которых там удерживают за решеткой. По мнению правозащитников, обвинительное заключение по этому делу составлен с нарушениями и содержит описание преступлений, которые не существуют. Они подчеркнули, что Карпюк и Клых не виноваты, а следствие не имеет никаких доказательств того, что они когда-либо были в Чечне.

По версии российского следствия, Клых и Карпюк были членами экстремистской организации "Украинская национальная ассамблея - Украинская народная самооборона" (УНА-УНСО) и в конце 1994 - начале 1995 года воевали против российских федеральных сил в составе вооруженных формирований самопровозглашенной Чеченской Республики Ичкерия. По данным следствия, они принимали участие в боях с российскими войсками в Грозном, в частности в боях в районе площади "Минутка" и у Президентского дворца.

Об обстоятельствах задержания Карпюка точной информации нет. По данным его соратников, в 20-х числах марта 2014 года (предположительно 21 марта) его похитили сотрудники ФСБ и вывезли в Россию. Последний раз Елена Карпюк видела мужа 17 марта 2014 года, он сказал, что едет в командировку в Черниговскую область. После этого связь с ним прервалась.



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нищие россияне переходят в нищий 2017 год который даже отметить не за что. https://www.youtube.com/watch?v=_5l-bggM5z8
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А что вам его здорровье? Все равно он будет агент ФСБ и вы блядь как СТАЛИНЫ всех врагами народа сделаете . МОРДЫ ЖИДОВСКИЕ!!!!!
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