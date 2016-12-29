 Экс-замначальнику управления Нацполиции и его подчиненному объявлено о подозрении в преступлениях против автомайдановцев в 2014 году, - ГПУ

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры Украины.
Так, по результатам собранных доказательств объявлено подозрение бывшему заместителю начальника управления по борьбе с незаконным оборотом наркотиков ГУ МВД Украины в г.. Киеве и заместителю начальника отдела указанного подразделения.
Им инкриминируют совершение специально спланированной операции с привлечением гражданских лиц (так называемых "титушек") в ночь с 22 на 23 января 2014 года на улице Щорса в Киеве возле городской больницы № 17 провокации и последующее совместное с работниками столичного спецподразделения "Беркут" незаконное задержание 8 активистов общественного движения "Автомайдан"", применение к ним насилия, причинения им телесных повреждений разной степени тяжести и умышленное повреждение их автомобилей.
"Активистов доставили в одно из райуправлений милиции г.Киева, где указанные правоохранители дали заведомо неправдивые показания, совмещенные с обвинением активистов в тяжких преступлениях, на основании которых те были задержаны, привлечены к уголовной ответственности за якобы хулиганские действия и арестованы", - сообщает ГПУ.
Действия подозреваемых квалифицированы по ч.2 ст.28, ч.3 ст.365, ч.2 ст.383, ч.2 ст.384 Уголовного кодекса (превышение власти и служебных полномочий, сопровождавшееся насилием и повлекшее тяжкие последствия, совершенные по предварительному сговору группой лиц, заведомо неправдивое сообщение о совершении преступления, заведомо неправдивое показание свидетеля и потерпевшего, совмещенное с обвинением лица в совершении тяжкого преступления с искусственным созданием доказательств).
По ходатайствам органа следствия одному из подозреваемых применена мера пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога и он отстранен от занимаемой должности замначальника управления департамента противодействия наркопреступности Нацполиции. В отношении другого подозреваемого слушания ходатайств об избрании меры пресечения и отстранении его от должности назначено судом на 30 января 2016 года.
Кроме того, по указанному эпизоду сообщено о подозрении экс-командиру полка столичного спецподразделения "Беркут", как одному из соорганизаторов обеспечения силового блока указанной преступной спецоперации. В настоящее время он объявлен в розыск.
В ГПУ также напомнили, что в отношении командира оперативной роты №1 "Беркута" и пяти его подчиненных бойцов за участие в указанных преступлениях обвинительные акты рассматриваются в судах. Относительно других соучастников этих преступлений досудебное расследование продолжается, в т.ч. шесть из них объявлены в розыск и суд дал разрешение на их задержание.
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Зря это они сделали, сепары могут сбивать гражданские самолеты, а подумают на наших.
http://nbnews.com.ua/ru/news/193803/
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- "На вид" у меня уже было, у меня выговора с занесением не было. (с)
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https://www.utro.ru/articles/2016/12/29/1310944.shtml
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https://www.youtube.com/watch?v=J_ZHHhZLBn8
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