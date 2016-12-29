Кабмин назначил Дубляна и Злакомана госсекретарями Минобороны и Министерства по вопросам оккупированных территорий
Распоряжением Кабмина госсекретарем Минобороны назначен Александр Дублян, а госсекретарем министерства по оккупированным территориям Сергей Злакоман.
Своим другим распоряжением №1035 от 28 декабря, Кабмин назначил Сергея Злакомана госсекретаерем Министерсва по вопросам оккупированных территорий.
До назначения Злакоман являлся заместителем министра - руководителем аппарата Министерства по оккупированным территориям.
Злакоман родился 23 сентября 1980 года, окончил Харьковский государственный педагогический университет имени Г.С. Сковороды.
С февраля 2001 по март 2004 года работал юрисконсультом в ЗАО "Завод железобетонных изделий". С апреля 2004 по март 2005 года - юрисконсульт ООО "Дельта Сервис".
С марта 2005 по январь 2008 года Злакоман работал в Кировоградской областной государственной администрации на должностях помощника председателя патронатной службы председателя обладминистрации, помощника заместителя председателя обладминистрации, начальника отдела обеспечения деятельности руководства аппарата.
С сентября 2008 по декабрь 2012 года - директор ООО "Кировоградпрессгруппа". С октября 2012 по сентябрь 2015 года - начальник юридического отдела ООО "Дельта-Сервис". В сентябре 2015 года - консультант патронатной службы председателя администрации аппарата Киевской областной государственной администрации.
С сентября 2015 по май 2016 года работал в Государственном агентстве по вопросам восстановления Донбасса на должностях начальника отдела по вопросам развития и поддержки общин управления по вопросам восстановления инфраструктуры, развития и поддержки общин; начальника управления административно-организационной деятельности.
В 2015 году Злакоман задекларировал 76 197 гривен доходов.
Ранее Конкурсная комиссия по вопросам высшего корпуса государственной службы избрала госсекретарем Министерства по оккупированным территориям Злакомана. Также на конкурсе на госсекретаря Минобороны победил Александр Дублян.
До назначения госсекретарей, их полномочия исполняют заместители министров - руководители аппаратов, но не дольше чем до 1 января 2017 года.
В декабре 2015 года Верховная Рада ввела институт госсекретарей.
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