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Все про:Кабмин (9551) Минобороны (4503) госсекретарь (73) Министерство по вопросам оккупированных територий (59)

 Кабмин назначил Дубляна и Злакомана госсекретарями Минобороны и Министерства по вопросам оккупированных территорий

Распоряжением Кабмина госсекретарем Минобороны назначен Александр Дублян, а госсекретарем министерства по оккупированным территориям Сергей Злакоман.

Об этом говорится в распоряжении правительства №1037 от 28 декабря, сообщает Цензор.НЕТ.

До назначения Дублян являлся заместителем министра - руководителем аппарата Минобороны. Дублян родился 24 мая 1964 года, имеет звание генерал-полковника.

Военную службу начал в 1981 году курсантом Ташкентского высшего танкового командного училища. С 1985 по 1995 год проходил службу на должностях: командира танкового взвода, командира танковой роты, заместителя командира танкового батальона, командира танкового батальона, заместителя командира мотострелкового полка.
Участвовал в боевых действиях на территории Афганистана.

С 1995 по 1997 год учился в Академии Вооруженных сил Украины.

По завершении обучения занимал должности: заместителя командира бригады, командира бригады, военного комиссара Киевского городского военного комиссариата, начальника Центрального управления Военной службы правопорядка по Киеву и Киевской области, начальника Военной службы правопорядка в Вооруженных силах.
В 2008 году закончил Национальную академию обороны Украины.

В 2015 году Дублян задекларировал 265 880,38 гривен доходов.

Ранее Конкурсная комиссия по вопросам высшего корпуса государственной службы избрала госсекретарем Минобороны Дубляна.

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Своим другим распоряжением №1035 от 28 декабря, Кабмин назначил Сергея Злакомана госсекретаерем Министерсва по вопросам оккупированных территорий.

До назначения Злакоман являлся заместителем министра - руководителем аппарата Министерства по оккупированным территориям.

Злакоман родился 23 сентября 1980 года, окончил Харьковский государственный педагогический университет имени Г.С. Сковороды.

С февраля 2001 по март 2004 года работал юрисконсультом в ЗАО "Завод железобетонных изделий". С апреля 2004 по март 2005 года - юрисконсульт ООО "Дельта Сервис".

С марта 2005 по январь 2008 года Злакоман работал в Кировоградской областной государственной администрации на должностях помощника председателя патронатной службы председателя обладминистрации, помощника заместителя председателя обладминистрации, начальника отдела обеспечения деятельности руководства аппарата.

С сентября 2008 по декабрь 2012 года - директор ООО "Кировоградпрессгруппа". С октября 2012 по сентябрь 2015 года - начальник юридического отдела ООО "Дельта-Сервис". В сентябре 2015 года - консультант патронатной службы председателя администрации аппарата Киевской областной государственной администрации.

С сентября 2015 по май 2016 года работал в Государственном агентстве по вопросам восстановления Донбасса на должностях начальника отдела по вопросам развития и поддержки общин управления по вопросам восстановления инфраструктуры, развития и поддержки общин; начальника управления административно-организационной деятельности.

В 2015 году Злакоман задекларировал 76 197 гривен доходов.

Ранее Конкурсная комиссия по вопросам высшего корпуса государственной службы избрала госсекретарем Министерства по оккупированным территориям Злакомана. Также на конкурсе на госсекретаря Минобороны победил Александр Дублян.

До назначения госсекретарей, их полномочия исполняют заместители министров - руководители аппаратов, но не дольше чем до 1 января 2017 года.

В декабре 2015 года Верховная Рада ввела институт госсекретарей.
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77% Россиян ненавидят Путина! Вот это доуправлялось падло. https://www.youtube.com/watch?v=5uf4NbPBitw
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Украина под внешним управлением ЕС, Канады и США нищей россии уже ничего не светит от Украины.
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дублян, злакоман, план, трава, марки, экстази...
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Злакоман? Ещё один запорожец на нашу голову..
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