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Все про:МИД РФ (875) Россия (64456) санкции (5734) США (11516)

 "Санкционная истерия демонстрирует полное отсутствие ориентации в пространстве уходящей администрации США", - МИД РФ

Введенные США антироссийские санкции в связи с кибератаками Москвы имеют целью нанести ущерб будущему процессу восстановления двусторонних отношений.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс", об этом заявил в четверг уполномоченный МИД РФ по вопросам прав человека, демократии и верховенства права Константин Долгов.

"Любые антироссийские санкции бесперспективны и контрпродуктивны", - сказал он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": США выслали из страны 35 российских дипломатов, - Reuters

"Я могу только переподтвердить, что санкционная истерия демонстрирует полное отсутствие ориентации в пространстве уходящей администрации США", - подчеркнул дипломат.

"Такие односторонние шаги преследуют целью нанести ущерб отношениям и осложнить их восстановление в будущем", - отметил он.

Как сообщал Цензор.НЕТ, президент США Барак Обама подписал указ о новых санкциях в отношении России.

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Этот таварищ, что так и не понял, что в США выбрали нового Президента, а не царя всея кацапездоловки который творит что хочет? Будет козлить - вышвырнут с должности как Никсона за незаконную прослушку вышвырнули (Вотергэйт)
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Поздно обамка очнулся. Раньше надо было перестать миротвопца из себя корчить. А счас усе закомпостировали. Пуйло в разнос пошел. И остановить его может токо серебрянная пуля в голову и осиновый кол в его поганую фанеру.
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Если контрпродуктивны, так радуйтесь, что вас так смутило?!!!
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"... Вот всё у вас как на параде.. Салфетку туда, галстук сюда.. Да извините, да пожалста-мерси....... А так, чтобы по настоящему.. Это нееет..." (-с)
Шариковы!!!... ша-ри-ко-вы...
..
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Я повторяюсь ,но в который раз хочу спросить кацапню. Что ж вы верещите каждый раз при следующих санкциях? Куда подевалось импортозамещение , вяликая страна , да нам пох, мы ложили,тополя и искандеры с истерическим смехом , скрепынашефсё? Где это? Где ваша напускная гордость? Скулите ,как шакалы при каждой санкции.
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