 "Санкционная истерия демонстрирует полное отсутствие ориентации в пространстве уходящей администрации США", - МИД РФ

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс", об этом заявил в четверг уполномоченный МИД РФ по вопросам прав человека, демократии и верховенства права Константин Долгов.
"Любые антироссийские санкции бесперспективны и контрпродуктивны", - сказал он.
"Я могу только переподтвердить, что санкционная истерия демонстрирует полное отсутствие ориентации в пространстве уходящей администрации США", - подчеркнул дипломат.
"Такие односторонние шаги преследуют целью нанести ущерб отношениям и осложнить их восстановление в будущем", - отметил он.
Как сообщал Цензор.НЕТ, президент США Барак Обама подписал указ о новых санкциях в отношении России.
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