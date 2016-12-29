 После недостоверных заявлений Онищенко, компания Burisma готовится к суду

"Доводим до Вашего сведения, что данная информация не соответствует действительности и распространяется с целью дискредитации Burisma Group, - говорится в информации, размещенной на официальном сайте компании.
"Burisma Group - международная энергетическая группа с активами в разных странах, в Совет директоров которой входят авторитетные иностранные эксперты. Поэтому подобные заявления со стороны третьих лиц носят провокационный характер с целью втянуть Группу в политический процесс в Украине. Совет Директоров и Менеджмент Burisma Group официально опровергают какие-либо переговоры с украинскими политиками, акцентируя внимание общественности на исключительно экономической деятельности в Украине по добыче природного газа", - отметил Алан Аптер, глава Совета Директоров Burisma Group.
"Как частная компания Burisma Group работает с контрагентами исключительно на рыночных условиях, следуя принципам экономической целесообразности. Среди клиентов Burisma Group сотни промышленных, государственных и социальных предприятий Украины", - отмечается на сайте компании.
На сегодняшний день, согласно данным компании, операционными предприятиями Burisma Group обеспечивается 30% всей частной добычи природного газа в Украине. Только за последние 2 года компании Burisma Group перечислили в бюджеты всех уровней более 5 млрд грн и остаются в числе крупнейших промышленных налогоплательщиков страны.
Ранее, 28 декабря 2016 года издание KyivPost опубликовало материал "Onyshchenko accuses Poroshenko of pressuring Burisma, energy firm linked to Biden, Kwasniewski", содержащий следующую информацию о собственнике Burisma Group Николае Злочевском: "Onyshchenko claimed that Poroshenko had tried to extort $200 million from Naftogazvydobuvannya, and they settled at $180 million. He also claimed that Poroshenko had wanted a $100 million payment from Zlochevsky, while Zlochevsky offered $50 million. Eventually they settled at about $80 million, he added. Previously Burisma had also been supplying natural gas to a glass factory linked to Kononenko and Poroshenko free of charge, Onyshchenko said. Ukrainska Pravda reported on Dec. 27, citing a market source, that Esko Pivnich, a Burisma subsidiary, was currently selling natural gas at a dumping price of Hr 7,400 to Hr 7,500 per 1,000 cubic meters. Onyshchenko claimed that, by selling gas at a below-market price, Zlochevsky was effectively paying a bribe to Poroshenko's inner circle".
В компании обращают внимание журналистов, что распространение недостоверной информации наносит вред деловой репутации Burisma Group и энергетической безопасности Украины.
"Согласно статье 201 Гражданского кодекса Украины деловая репутация является неимущественным благом, которое охраняется гражданским законодательством. Статья 277 Гражданского кодекса Украины предусматривает право пострадавшего лица требовать опровержения недостоверной информации, а статья 200 ГКУ предусматривает право субъекта отношений в сфере информации требовать устранения нарушения его права и возмещения имущественного и морального вреда, причинённого таким нарушением", - говорится на сайте компании.
"В связи с вышеизложенным, просим медиа проверять публикуемую информацию и не использовать недостоверные данные в будущем", - отметили в Burisma Group.
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радником Президента Burisma Group является Каріна Злочевська дочка екс-голови Держкомрезерву Миколи Злочевського.
http://burisma.com/director/karina-zlochevskaya/
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Это ж не аваков со своей советницей. Папка дочку взял к себе на работу в частный бизнес. Никакого криминала.
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Ти хоч на сосну на Новий Рік заробив,
чи вам централізовано через осередок БЮТ видали?
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http://burisma.com/director/karina-zlochevskaya/
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увидел Квасневського среди членов совета директоров
и что?
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http://www.2000.ua/v-nomere/derzhava/realii/harizmatichnoe-burenie-nikolaja-zlochevskogo.htm
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Он что в свою частную компанию дочку взять не может на работу?
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Если коневод прав и имеет данные, а не просто метлой треплерт, то чего ему судов боятся?
Отстоит свои слова и всё. Тем более, что он самим американским кму-то ( кому кстати?) передал все свои материалы.
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Следом за структурами Онищенко Генпрокуратура начала заниматься холдингом Burisma бывшего министра экобезопасности и природных ресурсов Николая Злочевского. Это обстоятельство дает Николаю Владиславовичу право называться как минимум Газовым бароном.
7 июля Генпрокуратура провела обыски в одной из четырех компаний холдинга Burisma в Украине - ООО «Эско Пивнич», а генпрокурор Юрий Луценко заявил, что лишь за два года указанная компания посредством фиктивных расходов и неуплаты налога на прибыль нанесла государству убытков на сумму около 1 млрд. грн.
Еще весной 2014 г. Burisma наняла на работу в качестве независимых директоров бывшего президента Польши Александра Квасьневского, сына вице-президента США Джозефа Байдена - адвоката и лоббиста Хантера Байдена (только что уволенного из ВМС США за употребление кокаина), его делового партнера - сооснователя Rosemont Capital из Нью-Йорка Девона Арчера и еще одного американского инвестиционного банкира - Алана Аптера.
После прочтения этой интересной статьи многое становится понятным.
Полностью статья ссылка:
http://www.2000.ua/v-nomere/derzhava/realii/harizmatichnoe-burenie-nikolaja-zlochevskogo.htm
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