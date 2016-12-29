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Все про:Киевская область (1303) Нацполиция (5273) Троян (157)

 Нацполицию Киевщины официально возглавил полковник Ценов

С июня 2016 года полковник полиции Дмитрий Ценов временно исполнял обязанности начальника Главного управления Национальной полиции в Киевской области.

Как информирует Цензор.НЕТ, приказ о назначении руководителя объявил сегодня на расширенном межведомственном совещании в.и. обязанности руководителя Нацполиции Украины Вадим Троян, сообщает пресс-служба полиции Киевской области.

Согласно опубликованным данным на сайте Нацполиции Киевской области, Ценов с апреля по ноябрь 2014 года работал начальником Киево-Святошинского районного отдела Главного управления министерства внутренних дел Украины в Киевской области, с ноября 2014 года - заместителем начальника Главного управления МВД Украины в Киевской области, с ноября 2015 года - занимал должность заместителя управления Нацполиции в Киевской области.

С июня 2016 полковник полиции временно исполнял обязанности начальника Главного управления Национальной полиции в Киевской области.

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Треба було його посадити за трагедію в Княжичах, а його призначили!
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да в Княжичах вообще все мраком покрыто, я до сих пор не услышал внятного ответ от Авакова и его шайки. Они на столько народ ни во что не ставят что даже не считают нужным объяснять
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Але як можна було призначати керівником людину до закінчення офіційного розслідування. Це ж в Київській області відбулось, тому цей керівник безпосередньо відповідальний за події!
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я вот не пойму тебя. Особенно слова "как можно было". Ты еще чему то удивляешься, или надеешься на законность от наших толстых жаб. Я думал что среди нас людей умеющих удивляться не осталось
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Про те що Аваков це людина без моралі та без совісті було відомо з моменту перемоги Революції Гідності, але ж керівник МВС має нести європейські стандарти попереду себе і поки не завершено розслідування по неймовірній трагедії в Княжичах має відсторонити ВСІХ керівників Київського главку від роботи і відправити давати покази офіційному слідству та внурішнім комісіям МВС! А тут вже призначають на посаду людину яку мали розстріляти за розвал роботи областного УМВС, якби це відбувалось в часи СРСР!!!!
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А во времена Майдана кому он служил и что возглавлял ?
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Никто не знает, а зрада уже бурлит на ветке
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Просто все знают о продажности, непрофессиональности мусоров, мусорского руководства и главаря страны - которому они прислуживают .
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У него папа хенерала получил при овоще по делу тимошенко,зам нач ГУБОПа,а этот фигурант записей с чеботарем и трояном,песок,ларьки,проститутки,в кругах погоняло"Деточка"так как все решал за него папа
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міліціонерів бувших не буває...тільки Б/У...тому то Саакашвілі перше що зробив прийшовши до влади у Грузії це розігнав майже всіх і набрав таких що до того не мали відношення до міліції ...і постійно їх "чистив" без упину допоки не вийшло щось путнье...у нас все навпаки
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Фамилия у него какая-то знаковая ... Какова цена этого Ценова?
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Пєтя кладе на должності тільки провірених ублюдків,псюків і нікчемів
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Завтра буде генералом,з іменним пістольом.
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хорошая фамилия. Как раз для полиции. По европейски.
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