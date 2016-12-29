 Нацполицию Киевщины официально возглавил полковник Ценов

сообщает пресс-служба полиции Киевской области.
Согласно опубликованным данным на сайте Нацполиции Киевской области, Ценов с апреля по ноябрь 2014 года работал начальником Киево-Святошинского районного отдела Главного управления министерства внутренних дел Украины в Киевской области, с ноября 2014 года - заместителем начальника Главного управления МВД Украины в Киевской области, с ноября 2015 года - занимал должность заместителя управления Нацполиции в Киевской области.
С июня 2016 полковник полиции временно исполнял обязанности начальника Главного управления Национальной полиции в Киевской области.
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