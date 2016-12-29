 Оккупанты в Крыму отправили в психбольницу еще одного крымского татарина

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Крым.Реалии", об этом рассказал сын задержанного Дилявер Меметов.
"Сегодня отца (Ремзи Меметова. - Ред.) забрали в Симферопольскую психиатрическую больницу №1. Забрали потому, что следственные мероприятия предусматривают проведение следственной экспертизы. По факту экспертиза, которая длится не более двух часов, превратилась в принудительную госпитализацию сроком почти в месяц. Сейчас есть информация только о моем отце, об остальных членах "бахчисарайской четверки" пока сведений нет", - сказал сын задержанного.
Он добавил, что сейчас у Ремзи Меметова диагностировали артроз и гипертоническую болезнь второй степени.
"Из-за отсутствия лечения и медикаментов, эти болезни прогрессируют", - рассказал Дилявер.
По его словам, по предыдущему опыту проведения психиатрических экспертиз над фигурантами "дела Хизб ут-Тахрир", врачи задавали вопросы, которые "никак не относятся к психиатрии, но в то же время, никаких показаний с задержанных не выбивали".
Меметов заявил, что ни в какие организации они не обращались, потому что "это процедура принудительная, и никто от нее не денется".
"Изначально предусматривается сотрудничество со следствием. А о каком сотрудничестве может идти речь, если все обвиняемые не признают своей вины? А если они не хотят сотрудничать, значит, будут принудительно доставлены в психиатрическую больницу. Поэтому мы эти вопросы освещаем только в социальных сетях и с помощью журналистов", - пояснил Меметов.
12 мая в Бахчисарае российские силовики провели серию обысков в домах мусульман, а также в местном кафе. В результате были задержаны четверо бахчисарайцев: Зеври Абсеитов, Ремзи Меметов, Рустем Абильтаров и Энвер Мамутов. Российское ФСБ Крыма подозревает их в участии в организации "Хизб ут-Тахрир", признанной в России террористической.
Представители международной исламской политической организации "Хизб ут-Тахрир" называют своей миссией объединение всех мусульманских стран в исламском халифате, но они отвергают террористические методы достижения этого и говорят, что подвергаются несправедливому преследованию в России. Верховный суд России запретил "Хизб ут-Тахрир" в 2003 году, включив в список 15 объединений, названных "террористическими".
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