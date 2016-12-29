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 США выслали из страны 35 российских дипломатов, - Reuters

После принятия нового пакета санкций против РФ 29 декабря, США выдворили из страны 35 российских дипломатов и близких к ним людей.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет Reuters.

В информации отмечается: "Соединенные Штаты в четверг выдворили 35 российских дипломатов и закрыли два российских представительства в Нью-Йорке и Мэриленде в ответ на запугивание и угрозы в адрес американских дипломатов в Москве, заявил в четверг высокопоставленный представитель США.

На условиях анонимности, чиновник сообщил Рейтер о том, что российские дипломаты должны будут в течение 72 часов покинуть Соединенные Штаты. Все российские дипломаты будут иметь возможность попасть в представительства до полудня пятницы, добавил он.

"Эти шаги были предприняты в ответ на притеснения американских дипломатов в России и действия со стороны дипломатов, которые мы расцениваем как не соответствующие дипломатической практике", - сообщил источник.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Обама подписал указ о новых санкциях против России. Ограничения коснутся шести организаций, в том числе и ФСБ

Список персоналий и компаний, против которых введены санкции на официальном сайте Минфина США
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Как правильно пишут выше демарш конечно знатный,вот только непонятно какую это всё принесёт практическую пользу и какой урон для хуйла и его хуйлососов?И какие интересно санкции,которые не оглашены публично?
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Поздновато, раньше надо было и всех, оставить одного каца и то много
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Америка рыдает и Европа.
О будущем задумались всерьёз.
Им чудиться финансовая жопа,
и лишь России по фигу мороз.
Достанем с полки старую гармошку,
нам к кризисам совсем не привыкать.
Была бы водка сало и картошка,
переживём мы всё, ядрёна мать!
Залаем на весь мир как волкодавы,
И в ядерную пыль врагов сотрем
И будем стопудово вечно правы...
С придурочным и шизнутым Хуйлом...
И пусть весь мир нам говорит: "Дебилы"
И ссыт уже открыто нам в глаза.
Мы смело морды пьяные подставим,
И будем заявлять: "это роса!"
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Обама-лучший президент 21 века. В 20-м только Рейган давал совку так по зубам.
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Молодец, Обамыч. У тебя ещё 22 дня и прожить их надо так, чтобы не было мучительно больно за бесцельно прожитые годы. (с)

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И правильно, не фиг шастать по заграницам, а дома-то боярышник...)))
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Перевод с дипломатического языка на обычный - 35 российских шпионов
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Накуй - это туда)))) До Нового Року стільки яскравий подій повзьязаних з Московією. Ну просто свято якесь) Завтра Захарова та Лавров будуть гавкати!
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Ох, Обама, Обама, ну що ти за людина... Вистачило б їм і 24 години. 35- це всі, чи хтось залишиться?
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Обама прощальний концерт дає) Але який концерт)
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То звиздец! И это те шаги, о которых Пуйло пожалеет???
Прямо убил его Обамка, наповал. путин в шоке, растоптан, растерян, осознал, и больше не посмеет вякнуть не только против США, но и вообще ни на кого.
Ну вышлет со своей стороны с превеликим удовольствием стопку дипломатов пиндосских. С очень великой радостью. Ведь тут то он может ответить адекватно Обаме. Да еще и такой пиар вате запустят, что торчать все будут пару месяцев кряду
Тьфу! Самый вялый и беззубый президент за всю историю Америки.
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А сколько дипломатов из России,выслала Украина?
ФИО плиз!
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від цієї новини ватнопукани на рашистських пабліках бомбить нє по дєтскі
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Абамка 8 років обсикав підїзди на вєлікой расії, його ніхто не чіпав, навіть деколи росіяни пропонували йому член потримати, а він так з діпламатамі поступив. гдє справєдлівость, гдє?!?
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Санкции, Изоляция, Эмбарго - эти слова достойны песни!!!
А если ещё добавить ЖЕЛЕЗНЫЙ ЗАНАВЕС, то и припев получится - лучше некуда!!!
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Контакти з дурною дурашою цивілізація зводить до мінімуму.
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