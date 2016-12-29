 США выслали из страны 35 российских дипломатов, - Reuters

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет Reuters.
В информации отмечается: "Соединенные Штаты в четверг выдворили 35 российских дипломатов и закрыли два российских представительства в Нью-Йорке и Мэриленде в ответ на запугивание и угрозы в адрес американских дипломатов в Москве, заявил в четверг высокопоставленный представитель США.
На условиях анонимности, чиновник сообщил Рейтер о том, что российские дипломаты должны будут в течение 72 часов покинуть Соединенные Штаты. Все российские дипломаты будут иметь возможность попасть в представительства до полудня пятницы, добавил он.
"Эти шаги были предприняты в ответ на притеснения американских дипломатов в России и действия со стороны дипломатов, которые мы расцениваем как не соответствующие дипломатической практике", - сообщил источник.
Список персоналий и компаний, против которых введены санкции на официальном сайте Минфина США
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О будущем задумались всерьёз.
Им чудиться финансовая жопа,
и лишь России по фигу мороз.
Достанем с полки старую гармошку,
нам к кризисам совсем не привыкать.
Была бы водка сало и картошка,
переживём мы всё, ядрёна мать!
Залаем на весь мир как волкодавы,
И в ядерную пыль врагов сотрем
И будем стопудово вечно правы...
С придурочным и шизнутым Хуйлом...
И пусть весь мир нам говорит: "Дебилы"
И ссыт уже открыто нам в глаза.
Мы смело морды пьяные подставим,
И будем заявлять: "это роса!"
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Прямо убил его Обамка, наповал. путин в шоке, растоптан, растерян, осознал, и больше не посмеет вякнуть не только против США, но и вообще ни на кого.
Ну вышлет со своей стороны с превеликим удовольствием стопку дипломатов пиндосских. С очень великой радостью. Ведь тут то он может ответить адекватно Обаме. Да еще и такой пиар вате запустят, что торчать все будут пару месяцев кряду
Тьфу! Самый вялый и беззубый президент за всю историю Америки.
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ФИО плиз!
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А если ещё добавить ЖЕЛЕЗНЫЙ ЗАНАВЕС, то и припев получится - лучше некуда!!!
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