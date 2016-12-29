 Практически все "титушки", участвовавшие в разгоне Майдана, объявлены в международный розыск, - глава Укрбюро Интерпола Неволя

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в интервью Укринформу рассказал начальник Рабочего аппарата Укрбюро Интерпола Василий Неволя.
"Вторая категория - это гражданские лица, которые не были представителями власти, но активно участвовали в разгоне протестующих на Майдане, это - так называемые "титушки". Так вот, в отношении представителей власти есть вопрос, а в отношении "титушек", то, в принципе, практически все они объявлены в международный розыск", - сказал он.
По словам Неволи, подавляющее большинство "титушек", которые совершали преступления против активистов Евромайдана, скрываются от украинского правосудия на оккупированных Россией украинских территориях и на территории самой Российской Федерации.
На вопрос, какое именно количество "титушек" сегодня значится в международном розыске, руководитель Рабочего аппарата Укрбюро Интерпола сказал, что идет речь о "десятках" людей.
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Как же Вы достали своим громким бездействием.
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http://obozrevatel.com/society/43057-ukraina-ne-strana-na-sessii-toretskogo-gorsoveta-proizoshel-skandal.htm
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душевно..
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Но конечно если начать отлавливать их в Украине, это не будет так эффектно смотреться.
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а сколько посадили на цугундер?!
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она тебя тоже..
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Хто казав , що буде легко ? Все тільки починається ...
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вспомнилось..
"и немногие доживут до Победы.."
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Зламати хребет Системі це таке завдання - там не те що "Небесна Сотня" - і Небесні 10 000 мало буде ...
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Закон природи - виживають тільки найсильніші види ...
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- постгеноцидне суспільство із відсутньою національною елітою .
Що можна , від такого , очікувати ?
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Ну, сколько можно простым людям по ушам ездить, создавая видимость глобальной работы, по привлечению к ответственности виновных, тех кто совершал преступления против активистов Евромайдана!!!
Вот зачем говорить о сбежавших за границу, если большинство из них находятся на территории Украины.
А САМОЕ ГЛАВНОЕ, ШО НИ ОДИН ИЗ ЭТИХ "ТИТУШЕК", НАХОДЯЩИХСЯ В УКРАИНЕ, ДО СИХ ПОР НЕ ПРИВЛЕЧЕН К ОТВЕТСТВЕННОСТИ!!!
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А КАК ПОРОШЕНКО ИХ БУДЕТ САДИТЬ, ЕСЛИ ТЕ ЖЕ: КЛЮЕВ ИЛИ ЛЕВОЧКИН - РАССКАЖУТ КАК ОНИ ФИНАНСИРОВАЛИ ПАРТИЮ БПП.
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