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Все про:Интерпол (306) розыск (517) евромайдан (7889) титушки (481)

 Практически все "титушки", участвовавшие в разгоне Майдана, объявлены в международный розыск, - глава Укрбюро Интерпола Неволя

В международный розыск Интерполом объявлены десятки так называемых "титушек", которые совершали преступления против активистов Евромайдана.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в интервью Укринформу рассказал начальник Рабочего аппарата Укрбюро Интерпола Василий Неволя.

"Вторая категория - это гражданские лица, которые не были представителями власти, но активно участвовали в разгоне протестующих на Майдане, это - так называемые "титушки". Так вот, в отношении представителей власти есть вопрос, а в отношении "титушек", то, в принципе, практически все они объявлены в международный розыск", - сказал он.

По словам Неволи, подавляющее большинство "титушек", которые совершали преступления против активистов Евромайдана, скрываются от украинского правосудия на оккупированных Россией украинских территориях и на территории самой Российской Федерации.

На вопрос, какое именно количество "титушек" сегодня значится в международном розыске, руководитель Рабочего аппарата Укрбюро Интерпола сказал, что идет речь о "десятках" людей.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Интерпол в январе определится с розыском соратников Януковича, - глава Укрбюро Интерпола Неволя
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и вИ этому вЕрите ? Не смешите мои тАпочки.
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Сначала выпускают этих титушек,беркутовцев,регионалов,а потом объявляют в розыск."Хорошая" работа силовиков,ничего не скажешь.Три года имитация бурной деятельности и нулевой результат.
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Да они за пределы своей Хацапетовки выезжали только в Киев на разгон Майдана, а Вы их в международный розыск.
Как же Вы достали своим громким бездействием.
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Это точно. Топаз все срок никак получить не может, а тут все шобло в "международном розыске"... Их дома искать кто то пробовал ? После таких заявлений "руководитель Рабочего аппарата Укрбюро Интерпола" должен еще доказать, что у него мозгов достаточно, что бы грузчиком или дворниким работать.
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Объявите в межпланетный! Круче звучит.
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Главное не искать в Белой Церкви в качалке что возле местного РОВД.
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всё логично..идёт медленный, но уверенный реванш..(
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а как она с западной Украины там очутилась. И если она оттуда то целесообразнее Садовому мозги вправлять что бы мусор по всей стране не возил
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"Так вот, в отношении представителей власти есть вопрос, а в отношении "титушек", то, в принципе, практически все они объявлены в международный розыск"

душевно..
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а эти что киевлян лупят, титументушки или авакушки кто знает как правильно? Кличуни,не?
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И практически все, находятся в Украине, а многие - в Киеве...
Но конечно если начать отлавливать их в Украине, это не будет так эффектно смотреться.
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пи*дец! "шпана" в "розыске", а тех кто им давал команды, наоборот - снимают с розыска!
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руководитель Рабочего аппарата Укрбюро Интерпола сказал, что идет речь о "десятках" людей.Источник: http://censor.net.ua/n421638 - і це , для них "майже всі" ?! Да їх , там тисячі були !!!
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стесняюсь спросить
а сколько посадили на цугундер?!
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вот ты качнул лодку..родину не любишь..?
она тебя тоже..
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Хотілося б , аби люди , сприймали це , як ознаку того , що захист їх прав - це лише їхня турбота , а отже - сподіватися можна (і треба) лише на самих себе ...
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Ну звичайно, краще нічого не робити та чекати коли іньші , підбадьорившись локальним успіхом, доведуть справу до кіньця...
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насправді не найкраща позиція..якщо натяк на мене, то не влучно..
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согласен. но когда то же надо и входить во вкус.
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это скорее послевкусие..входить надо было в конце февраля 2014..но..
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"входить во вкус" - ніколи не рано і ніколи не пізно ! ..))

Хто казав , що буде легко ? Все тільки починається ...
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"Все тільки починається .."
вспомнилось..
"и немногие доживут до Победы.."
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Повторюсь - "Хто казав , що буде легко ?" (с)
Зламати хребет Системі це таке завдання - там не те що "Небесна Сотня" - і Небесні 10 000 мало буде ...
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так і є..але пасіонаріїв не більшає..не певен чи вистачить народу сил і мудрості..
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Ну , не вистачить - отже те й буде ... Нічого страшного .
Закон природи - виживають тільки найсильніші види ...
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пришлось хоть какогото посыла позитивного подбросить. итак косо смотрят на меня "гиперпатриоты". конечно тем реформ захлебнулся .не начавшись. потому что нет поддержки общества.
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да..общество в который раз подвело систему власти, не уничтожив её главных представителей..такой шанс не часто выпадает..
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скорее да..как минимум нет стержня - настоящей элиты..
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Звичайно "что то" не так -
- постгеноцидне суспільство із відсутньою національною елітою .
Що можна , від такого , очікувати ?
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ТАК лавайте меняться . ну у каждого по смартфону. ну посмотрите как мир живет. люди дороги из солцевых батарей ложат. или кладут. а мы любители самогона ржем над любителями браги. ну придет цивилизация с рынком ценных бумаг. а мы не ме ни бе ни кукареку. ну платим в карман врачам и учителям. так пора и спрашивать. чего они не бастуют и не требют зарплаты достойной у нанятых нами менеджеров. что ж за психология жертвы у общества. и чуть что - звездуй в росию. да я хочу чтоб мы жили .хотя бы как поляки. надо только научится так жить и работать. а не ныть.
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Это только цветочки , ягодки ПЕтушкам будут попожее и ихним царькам шоколадным.
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Тут надо полицию гаваев 5.0 и межгалактические войска подключать.... Холуев найти не могут... Тьфу .. не хотят...
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так а какие вопросы по представителям власти.? не известны звания.роты . полки
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А есть хоть один человек ,который в это верит ???
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щас сбегутся "свидетели шоколадного покращення по-новому прямо сьогодні"..они объективно опишут ситуацию..
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Кот, сука, сбросил нужную флэшку со стола и куда то загнал (в смысле не продал и пропил, а загнал куда-то), когда я заметил и начал орать, он эмигрировал под ванну Я объявил его в розыск, думаю после работы придя домой, ловить возле тарелочки с кормом, потому как знающие люди на работе подсказали - ну не мог он из квартиры выйти, ведь нет ни ручек, чтобы дверь открыть, ни теплых сапожек. Склонен верить
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а в отношении "титушек", то, в принципе, практически все они объявлены в международный розыск
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Ну, сколько можно простым людям по ушам ездить, создавая видимость глобальной работы, по привлечению к ответственности виновных, тех кто совершал преступления против активистов Евромайдана!!!

Вот зачем говорить о сбежавших за границу, если большинство из них находятся на территории Украины.

А САМОЕ ГЛАВНОЕ, ШО НИ ОДИН ИЗ ЭТИХ "ТИТУШЕК", НАХОДЯЩИХСЯ В УКРАИНЕ, ДО СИХ ПОР НЕ ПРИВЛЕЧЕН К ОТВЕТСТВЕННОСТИ!!!
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Моржна сміливо писати - І НЕ БУДУТЬ притягнені ... Владі , їх послуги , ще знадобляться .
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ДАЖЕ, ТЕХ ПРЕСТУПНИКОВ, КОТОРЫЕ РАССТРЕЛИВАЛИ ЕВРОМАЙДАН - СУДЬИ ОТПУСТИЛИ НА СВОБОДУ, ПРИ ЭТОМ ДО СИХ ПОР НИКТО ИЗ НИХ НЕ ПОНЕС ЗА ЭТО НИКАКОЙ УГОЛОВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ!!!

А КАК ПОРОШЕНКО ИХ БУДЕТ САДИТЬ, ЕСЛИ ТЕ ЖЕ: КЛЮЕВ ИЛИ ЛЕВОЧКИН - РАССКАЖУТ КАК ОНИ ФИНАНСИРОВАЛИ ПАРТИЮ БПП.



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Ну раз были тётушки организовавшие майдан.. должны быть и тёеушки разгоняющие его. и обе группы тётушек виноваты одинаково
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все просто. пальмово-соевые свою титушню не здают. знают что она понадобится им в ближайшее время.
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Хитрые ребята. Не найдете вы их. Они уже давно, на деревьях в посадках под груши шифруются.
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За исключением тех кто мафы в киеве трощит по приказу педалика...
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