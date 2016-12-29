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Все про:Обама (1578) санкции (5734)

 Обама подписал указ о новых санкциях против РФ. Они коснутся шести организаций, в том числе и ФСБ

Президент США Барак Обама подписал указ о новых санкциях в отношении России.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщают РИА "Новости".

Как заявили в американском Минфине, ограничения коснутся шести человек и пяти российских организаций, включая ФСБ.

Также читайте: Обама 29 декабря объявит новые санкции против Росcии за хакерские aтаки, - CNN

Ранее стало известно, что администрация действующего президента США Барака Обамы может объявить о новых санкциях против России 29 декабря. При этом будет оглашена только публичная часть ограничений.

Однако Вашингтон планирует применять еще и скрытые меры, если это будет необходимо.

Такие меры администрация Обамы хочет принять из-за пока не доказанного вмешательства Москвы в предвыборную кампанию США.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Обама 29 декабря объявит новые санкции против Росcии за хакерские aтаки, - CNN
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Хуйло интернет лаптеносам запретит на зло Абаме
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Поздно Обама спохватился. У меня пессимистические сценарии превалируют. И для США в том числе.
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не хороните Америку!)Ее уже давно в рф похоронили)))))))
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Я не хороню. Но на душе тревожно. Надежда только на здравомыслие сената и конгресса
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Как заявили в американском Минфине, ограничения коснутся шести человек и пяти российских организаций, включая ФСБ и ГРУ.
В частности, в список попали руководитель ГРУ Генштаба Игорь Коробов, его первые заместители Владимир Алексеев и Игорь Костюков, заместитель Сергей Гизунов.
Также в списке указаны Алексей Белан и Евгений Богачев. Должности этих людей не приводятся, но указаны их клички, из чего можно сделать вывод, что именно их американские власти подозревают в хакерских атаках.
Новые санкции против России были введены после "неоднократных частных и публичных предупреждений", приводит слова Обамы агентство Рейтер.
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Соединённые Штаты закрывают шпионские "диппредставительства" России, расположенные в Нью-Йорке и Мэриленде. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источник.
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Собеседник агентства отметил, что США закрывают два дипломатических представительства РФ, используемых в целях разведки. Доступ российским дипломатам к представительствам в штате Мэриленд и Нью-Йорке будет запрещен с полудня 30 декабря
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Все это рассчитано, в первую очередь на республиканскую партию. Если Трамп начнет снимать санкции с пидорахи ( а это одним указом не решить), республиканцы хочешь-не хочешь поймут, что Трамп таки чмо. А там и до импичмента рукой подать. Абама хоть и слабый внешний политик, но в подковерные игры играет на уровне 80 левела
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Абама, потому что таки тоже ЧМО. Украина не за это ядерное оружие отдавала, что бы нигеры озабочивались
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а за что отдавали ?
потому чо если бы не отдали было бы еще хуже...
итак уроды рапродали всю армию..
а если бы еще и ядреное пораспродали особено на восток..
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Kakoe jadernoe orywie? Raketu s jadurnumi boegolovkami srok kotorux istek v 1996gody?
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Скорее всего так и есть. Только не обязательно этот финт для республиканцев, а скорее даже больше для своих однопартийцев. Введя рахе всё, что мог ввести, Обама обеспечил почву для дальнейшей критики Трампа, в случае попыток снять эти санкции. Их много и каждый раз, когда Трамп будет пробовать снимать какую-либо, в конгрессе будет подниматься страшный гвалт. Что безусловно не добавит рейтинга Трампу.
Прогноз: в случае заигрывания с путеном больше одного срока Трампу точно не светит. А это всего 4 года. А если перестарается может и тех не просидеть.
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Ну это любовь в резинке)) Движение есть, результата нет. Ну побегают дипломаты туда - сюда, с семьями и скарбом. Эвакуация консульства США из Владика))) Во у Обамы пердак рвануло)))
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слопатоед, походу у тебя диван подгорает. Ты наклейку на ладу-дубину поменял, или Трамп- реальный пацан?
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что мешает лицемеру Рошену видворить из страни фсбшних "дипломатов" х#йлостана:?
- Липцкая фабрика и судостроительний заводик в оккупированном Криму
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Напоследок хлопнул дверями в которых оказались яйца ху%ла.
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Представляю какая сейчас праздничное предновогоднее настроение в семьях лишенцев. Первый тост за вошдя
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прямым рейсом их в сайберию, на вечное поселение.
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цикаво,когда песков начнет кричать о действии негласных мер ?
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потрібно збігати на ленту сру, подивитись на їх реакцію
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Про спецодежду не забывайте. А то там одни разрывы скорее всего.


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со всех уголков нашей планеты поступают в кремль поздравительные телеграммы
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найближчі 20 днів кацапам буде насрать на всякі санкції, кацапи поголовно будуть забояришені з ранку до ночі
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Тонкость этих санкций состоит в том, что некоторая (скрытая) часть их будет понятна только одной персоне, а именно - путину. По крайней мере такая инфа поступает из США.
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Хорошо попрошался Обама с предводителем ватников.
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