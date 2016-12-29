 Обама подписал указ о новых санкциях против РФ. Они коснутся шести организаций, в том числе и ФСБ

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщают РИА "Новости".
Как заявили в американском Минфине, ограничения коснутся шести человек и пяти российских организаций, включая ФСБ.
Ранее стало известно, что администрация действующего президента США Барака Обамы может объявить о новых санкциях против России 29 декабря. При этом будет оглашена только публичная часть ограничений.
Однако Вашингтон планирует применять еще и скрытые меры, если это будет необходимо.
Такие меры администрация Обамы хочет принять из-за пока не доказанного вмешательства Москвы в предвыборную кампанию США.
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В частности, в список попали руководитель ГРУ Генштаба Игорь Коробов, его первые заместители Владимир Алексеев и Игорь Костюков, заместитель Сергей Гизунов.
Также в списке указаны Алексей Белан и Евгений Богачев. Должности этих людей не приводятся, но указаны их клички, из чего можно сделать вывод, что именно их американские власти подозревают в хакерских атаках.
Новые санкции против России были введены после "неоднократных частных и публичных предупреждений", приводит слова Обамы агентство Рейтер.
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bbcrussian.com | 36 минут назад
http://rus.delfi.lv/news/daily/abroad/ukraina-vvela-novye-sankcii-protiv-rossii.d?id=48358031
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потому чо если бы не отдали было бы еще хуже...
итак уроды рапродали всю армию..
а если бы еще и ядреное пораспродали особено на восток..
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Прогноз: в случае заигрывания с путеном больше одного срока Трампу точно не светит. А это всего 4 года. А если перестарается может и тех не просидеть.
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- Липцкая фабрика и судостроительний заводик в оккупированном Криму
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