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Все про:актер (228) Интер (464) кино (1056) Новый год (607) пропаганда (1753) Россия (64456)

 Российский актер Цапник, сыгравший "ополченца ДНР" в антиукраинском фильме, стал главным героем новогоднего огонька на "Интере"

Украинских зрителей в новогоднюю ночь на телеканале "Интер" будет развлекать российски актер Ян Цапник, сыгравший "ополченца армии ДНР" в пропагандистском фильме канала НТВ "Военный корреспондент".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Детектор Медиа".

Фильм "Военный корреспондент" впечатляет уровнем пропагандистского накала с первой же минуты. Зрителям сразу сообщают, что в Одесском доме профсоюзов сгорели заживо "около четырехсот человек" и иностранный корреспондент ходит по "пеплу сгоревших людей". Ну и далее в таком же духе: весь западный мир врет про войну на Донбассе, украинские силовики садисты и палачи, добровольцы - нацисты, предлагают уничтожить всех жителей Донбасса, а малазийский "Боинг" сбили как раз украинцы.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В течение этого года в Украине запретили 84 российских фильма

Герой Цапника появляется именно в той части фильма, которая касается "взявших в руки берданки для защиты родной земли" трактористов, горняков и других "ополченцев", которые ни при каких обстоятельствах не могли бы сбить "Боинг", потому что "у них ничего нет, кроме автоматов". Герой - весь из себя положительный шахтер с позывным "Майор", голос которого и использовали "злобные спецслужбы", чтобы смонтировать запись про "казаков, которые сбили гражданский борт".

Смотрите на "Цензор.НЕТ: "Новая победа донецких ополченцев!", - как россияне "скорбели" о сбитом украинском АН-26, который оказался малайзийским "Боингом". ВИДЕО

Актер Цапник очень старался, чтобы показать зрителям канала "НТВ", какие положительные эти люди, "ополченцы" - и вот этот "Майор" в частности. А теперь будет очень стараться порадовать зрителей канала "Интер" в новогоднюю ночь.

"Детектор Медиа" обратился к каналу "Интер" за комментариями по этому поводу, и ожидает ответа.

Также читайте: 544 российских фильма и сериала запрещены для показа в Украине. СПИСОК

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То напевно знову всьо винна ВО Свобода і Тягнибок! правда, порохоботи?!
правда свобода - агенти кремля а пєця патріот!
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Если этот огонёк выйдет в эфир, то грош цена нашей власти, это будет очередной плевок в сторону своего народа, который он вряд ли забудет.
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Ну вот зря, пусть бы обосрались, а потом их допалили бы
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ИНТЕР, Русскае радиво, Шансон, Сбербанк России, Медведчук на свободе...Сюр какой-то!
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Байкотировать телеконал Интер ! И откозатся от его просмотра вообще !!!!!!
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ГДЕ МИНИСТР ПРОПАГАНДЫ СТЕЦЬ ?????? КОГДА ЭТОТ БЕЗДЕЛЬНИК НАЧНЕТ РАБОТАТЬ ?????? ГДЕ СБУ ???? В РАШЕ ЭТОГО АКТЕРИШКА ДАВНО БЫ СГНОИЛИ НА КАЛЫМЕ !!! ПОЧЕМУ НАШИ МЫШЕЙ НЕ ЛОВЯТ ???
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Министр пропаганды стець и есть главный режиссер ентаго новогоднего шоу на интере.

После шоу 1-го января и покажут ентот сериал-фильм с ентим цапиком по интеру.

Еще есть сериал про добрых апалченцов по трк украина.

Информ политику для новой телевышки в Славянске минстець уже разработал как и обещал
до 15 декабря.
Вот теперь и покажут по новой славянской телевышке етот новогоднее интер шоу.
Ура.
Местное славянское население будет радо.

И название шоуна интере интригует "Остаемся зимовать " - типа
росия остается зимовать в дамбасе.
Никакого вывода танков обратно в расею.
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Сучисько цапок,бл.дь,підарюга! А мені (воно) був цікавим (актором).гівнюк, а не актор.А інтер довийобується!
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