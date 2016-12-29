 Российский актер Цапник, сыгравший "ополченца ДНР" в антиукраинском фильме, стал главным героем новогоднего огонька на "Интере"

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Детектор Медиа".
Фильм "Военный корреспондент" впечатляет уровнем пропагандистского накала с первой же минуты. Зрителям сразу сообщают, что в Одесском доме профсоюзов сгорели заживо "около четырехсот человек" и иностранный корреспондент ходит по "пеплу сгоревших людей". Ну и далее в таком же духе: весь западный мир врет про войну на Донбассе, украинские силовики садисты и палачи, добровольцы - нацисты, предлагают уничтожить всех жителей Донбасса, а малазийский "Боинг" сбили как раз украинцы.
Герой Цапника появляется именно в той части фильма, которая касается "взявших в руки берданки для защиты родной земли" трактористов, горняков и других "ополченцев", которые ни при каких обстоятельствах не могли бы сбить "Боинг", потому что "у них ничего нет, кроме автоматов". Герой - весь из себя положительный шахтер с позывным "Майор", голос которого и использовали "злобные спецслужбы", чтобы смонтировать запись про "казаков, которые сбили гражданский борт".
Актер Цапник очень старался, чтобы показать зрителям канала "НТВ", какие положительные эти люди, "ополченцы" - и вот этот "Майор" в частности. А теперь будет очень стараться порадовать зрителей канала "Интер" в новогоднюю ночь.
"Детектор Медиа" обратился к каналу "Интер" за комментариями по этому поводу, и ожидает ответа.
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правда свобода - агенти кремля а пєця патріот!
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После шоу 1-го января и покажут ентот сериал-фильм с ентим цапиком по интеру.
Еще есть сериал про добрых апалченцов по трк украина.
Информ политику для новой телевышки в Славянске минстець уже разработал как и обещал
до 15 декабря.
Вот теперь и покажут по новой славянской телевышке етот новогоднее интер шоу.
Ура.
Местное славянское население будет радо.
И название шоуна интере интригует "Остаемся зимовать " - типа
росия остается зимовать в дамбасе.
Никакого вывода танков обратно в расею.
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