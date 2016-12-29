 Польский президент Дуда отказался подписать скандальный закон об общественных собраниях

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает агентство Reuters.
"Президент Анджей Дуда считает, что свобода собраний является необходимым элементом демократии и является условием для осуществления других прав и свобод человека, связанных с общественной сферой", - говорится в заявлении.
Законопроект имеет целью обеспечить правовую основу для определения приоритетов митингов, таких как исторические юбилеи, перед другими демонстрациями и собраниями. По мнению власти, он имеет национальное значение.
Однако документ был раскритикован Верховным Судом и правозащитными организациями, которые заявили, что законопроект нарушает конституционные права поляков, потому президент передал документ в Конституционный суд.
Напомним, в Варшаве в течение последних недель неоднократно проходили акции протеста с призывом к Анджею Дуде не подписывать данный закон.
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а их президент пошел против воли народа?
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1. Общественная Медийная инициатива за права человека представила инфографику, на которой показаны удерживаемые в оккупированном Крыму и россии по политическим мотивам граждане Украины. Всего в гэбэшных застенках удерживают минимум 44 человека: 27 в Крыму и 17 в рф http://podpricelom.com.ua/read/politics/ukraynskye-polytuznyky-v-okkupyrovannom-krymu-y-rossyy-ynfografyka.html (инфографика).
2. Одного из фигурантов дела "Хизб ут-Тахрир", 49-летнего бахчисарайца Ремзи Меметова оккупанты сегодня отправили на карательную психиатрию http://qha.com.ua/ru/obschestvo/karatelnaya-psihiatriya-dobralas-do-bahchisaraiskoi-chetverki/169415/ . Также стало известно, что депортированного из Крыма крымскотатарского активиста Недима Халилова оккупанты этапируют в Ростовскую область из фильтрационного лагеря в Краснодарском крае для дальнейшей высылки в Узбекистан. Ранее к Халилову применяли карательную психиатрию http://ru.krymr.com/a/news/28203358.html
3. Понаехавшая из Москвы ватница поверила интернету и решила, что Крым стал прекрасен. Припёрлась в Симферополь и увидела всё своими глазами: "Такого потрясения даже представить себе не могла. Худшей и грязнейшей помойки я, пожалуй, давно не видела. Нельзя так ненавидеть и унижать людей, нельзя столько воровать. Центр города в грязи, не украшен, сер и уныл. На центральной площади стоит грустная красавица, поганенько украшена, в лужах грязи. Дворы и улицы вообще не чистят, люди падают в грязь. Центр плохо освещён. Я очень удивлена, что люди не выходят на улицы и не требуют немедленно прекратить делать из них скотов, живущих в хлеву. Мне стыдно и обидно за мой Крым!" https://twitter.com/KrimRt/status/814499337938071553 (здесь подробней).
4. "Разве это предновогодняя торговля? С каждым годом хуже и хуже! Все смотрят на цены и уходят", - плачется продавщица севастопольского магазина. А ватники в соцсетях пишут, что жизнь становится всё хуже, но на еду ещё хватает https://twitter.com/KrimRt/status/814501000308543488 (скрин).
5. Один из лучших подарков - заунылые ватные морды в магазинах. Денег нет, жрачка паршивая - вот и весь Новый год, а потом опять год пахать за рубли.
6. Нещодавно, проходячи вулицею повз двох жінок, почув уривок їхньої розмови: "Была у меня с собой тысяча (446 грн), купила немного селедки, еще чего-то чуть-чуть, а на чеснок уже не хватило". Багатіємо.
7. В преджопии Нового года просто завал. Надо купить подарки, а денег нет. Обещали завтра, но это было вчера. Сегодня сказали "ждите". "Ждите" - это новая крымская скрепа.
8. О новогоднем настроении. Прямо сейчас видел, как прилично одетый мужик пил асептолин (медспирт) и запивал его Кока-колой!
9. Странное наблюдение: стало значительно меньше петард перед Новым годом. Или денег у подростков нет, или они из продажи исчезли? (прим. В продаже петарды есть, но все крымчане отметили, что на улице не бахают, как это было раньше перед Новым годом. У людей нет денег).
10. Предатели оплакивают нежданчики от оккупантов в виде поднятия тарифов и налогов. Высчитывают, сколько будет стоить пребывание в "родной гавани" в новом году https://twitter.com/kazantip_region/status/814437686589222912
11. Российские коллекторы заявили право уже на 900 миллионов долгов крымчан перед украинскими банками. Поданы документы на принудительное взыскание того, что путин с Гоблином в 2014 году разрешили не отдавать. "Как покатались?" http://kerch.fm/2016/12/29/kollektory-zayavili-pravo-uzhe-na-900-millionov-dolgov-krymchan-pered-ukrainskimi-bankami.html
12. Гоблин 27 декабря сказал , что энергетическая проблема Крыма решена на годы вперёд http://news.allcrimea.net/news/2016/12/27/aksenov-energeticheskie-problemy-kryma-resheny-na-mnogie-gody-vpered-72509/ . Сегодня оккупанты вновь призвали крымчан переходить на уголь и дрова вместо электричества. Привет, 19-ый век - прощай, 21-ый! http://fresh.org.ua/novosti/127294/krymchan-prizvali-perekhodit-na-ugol-i-drova-vmesto-elektrichestva_2016-12-29
13. Армянск гадает, чего не будет на этот Новый год - света, воды, еще чего?: "А что с водой? Какое расписание? Вот уже сколько времени. Каждый Новый год живем неполноценно как-то: то без света, то без воды, только по графику. Ну? Что за бред? Спрашиваешь: «что случилось?» - технические работы. Что? Не видел нигде ремонта. Мне кажется, просто экономят воду да и все. Анонимно", "Весь свет уходит на калечную ёлку" https://twitter.com/KrimRt/status/814425041471414272 (скрин). А вот в Щёлкино вода есть немного чаще, чем у жителей Армянска, но вату не устраивает, что вода имеет цвет чая или "белой хрени" https://twitter.com/KrimRt/status/814435867867676672 (фото-скрин).
14. Немного отключали сегодня свет и в Севастополе. Оккупанты говорят, что опять ремонты и аварии https://twitter.com/CrimeaUA1/status/814469408554885121 (скрин и ссылки). Тем временем жители гарнизона в посёлке Гвардейское готовятся к Новому году в условиях, приближенных к полевых: нет света, воды и отопления https://twitter.com/KrimRt/status/814469326996643840 (скрин). А в Ялте жилые районы подключают к огромным дизельным генераторам http://www.yalta-24.ru/vsya-yalta/sobytiya/7813-na-ulitse-suvorovskoj-v-yalte-ustanovili-ogromnuyu-dizel-generatornuyu-ustanovku (фото).
15. "Французский фермер обещает построить в Крыму овцеферму". Пусть еще бараноферму запилит, тут баранов полно! http://news.allcrimea.net/news/2016/12/28/frantsuzskii-fermer-obeshaet-postroit-v-krymu-ovtsefermu-72560/
16. В Крыму делают дороги так, что участок начала ремонта успевает развалиться, когда делают конец. Круто, конечно, бюджет рф тратят в Крыму)))
17. В Керченском проливе столкнулись два парома оккупантов. Жертв нет. Это далеко не первый инцидент у кривожопых http://kerch.fm/2016/12/29/v-portu-kavkaz-stolknulis-paromy.html
18. Константинов предложил назвать строящийся мост через Керченский пролив "ПУТЬ ДОМОЙ". Вот и вали по нему домой, а нас оставь в покое!!! http://news.allcrimea.net/news/2016/12/28/konstantinov-pridumal-nazvanie-mostu-cherez-kerchenskii-proliv-72604/
19. УПЦ ФСБ в Крыму собрало рождественские подарки "детям новоросии". Для пропагандистской акции привлекли детей Крыма https://twitter.com/nv_krym/status/814414988370673664 (фото и ссылки). А я напомню православному ФСБшному отребью, что Захарова заявила, что все жители Донбасса являются гражданами Украины и нет никаких наваросий https://twitter.com/CrimeaUA1/status/814075227303006208 (скрин и ссылка).
20. Донбасс для россиянина - это страна мечты. Ведь многие из них мечтали о конце света, когда можно грабить, убивать и насиловать, а возможно, и стать кем-то в этой криминальной иерархии.
21. Советник путина заявил, что россия должна быть готова к отключению от мирового Интернета. Ой, люди, мне вас будет не хватать. Шота задумали http://15minut.org/news/167393-sovetnik-putina-rossiya-dolzhna-byt-gotova-k-otklyucheniyu-ot-mirovogo-interneta . Если Интернет отключат, то вы больше не увидите, как велика концентрация маразма на квадратный метр в аннексированном Крыму. Посмотрите свежее фото из Судака: ФСБшные попы, ряженные кизяки и путин https://twitter.com/KrimRt/status/814397348675723264 (фото-шок).
P.S. "Путь в нищету" - самое подходящие название для моста. Огонь по ватным мечтам изо всех орудий!
КРЫМский бандеровец @CrimeaUA1
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