EN|RU|UK
Темы дня:

Бои под Светлодарском

Национализация "Приватбанка"

Бюджет-2017

Скифское золото

Переговоры Савченко с боевиками

Снятие неприкосновенности с Новинского

Трагедия в Княжичах

Дело против Онищенко

Допрос Януковича

Годовщина Революции Достоинства

Репрессии в оккупированном Крыму

Е-декларации госслужащих

Президент Трамп

Отставка Саакашвили

Взлом почты Суркова

Украинские заложники в РФ

Российские террористы сбили Боинг

Убийство полицейских в Днепре

Убийство Жилина

Сотрудничество с МВФ

 Политика Украины, Экономика
  2452  84
Все про:ЖКХ (1422) оплата (69) тарифы (1364) ОПОРА (112)

 Показатель оплаты за коммуналку в Украине повысился примерно до 96%, - "ОПОРА"

В Украине общие показатели по оплате за коммунальные услуги повысились примерно до 96%.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в эфире "Громадського" сообщила Татьяна Бойко - эксперт общественной сети "Опора".

"Обычно люди платят достаточно исправно за коммунальные услуги. В целом ситуация с учетом существенно улучшилась. Около 90% -96% платят за коммунальные услуги", - сказала она.

По ее словам, есть в Украине также и те города, в которых плата за коммунальные услуги стопроцентная.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Законопроект "О фонде энергоэффективности" зарегистрирован в Раде, - Зубко

"Возможно "Киевводоканал" придумает механизм, (по которому все будут платить коммунальные услуги. - Ред.), но я считаю, что надо стимулировать людей к установке приборов учета. Ведь за потребленную воду придется кому-то платить. Скорее всего - соседям, которые добросовестно платят. Получается, что их дом потребляет больше воды, и потребляют больше те, кто не платит", - отметила Бойко.

В то же время она отметила, что существует механизм возможности взыскания крупных долгов за неуплату коммунальных услуг. Крайней мерой является выставление имущества на аукцион, в частности, квартиры.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Розенко о монетизации субсидий: Нет гарантий, что человек использует деньги на оплату энергоресурсов
 перейти на форум
 
   
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Из этого можно сделать вывод ,что либо Опора врёт нагло,либо в Украине живут ненормальные !!!!
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
судя по всему, просто в Украине живут самые богатые люди в мире.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Петро Чайка .

Знаєте, хто це? Це представники Кабінету міністрів.
Да.
Вони сьогодні представляли Кабмін на судовому засіданні за позовом Юлії Тимошенко проти Кабміну.
Зверніть увагу на цих видатних особистостей.
Бачите, яка в них божественна зовнішність? Бачите в їхньому погляді могутній інтелект, витончену культуру, найвищого рівня духовність?
Бачите, як вони працюють Богом даним їм найвидатнішим розумом на межі мозкової можливості у вирішенні найскладніших задач?
Бачите, які назовні зусилля вони докладають, щоб відстояти концепцію "Життя по-новому", яка полягає в непохитних аксіомах - "Вище ціни, більше грошей, сильніше душити!".
Їх не збити з цього праведного шляху. Ми повинні довірити їм всіх себе. Своє життя, своїх дітей, а головне, свої гроші.
В іншому разі, якщо ми відвернемося від них та тих, кого вони представляють, буде кінець.
Кінець їм.
Кінець Порошенку.
Кінець Гройсману. Яценюку, Гонтаревій, кінець вовкам, луценкам, пашинським, чорноволам, вінникам, геращенкам....
Возлюбимо їх всіх, чи як?
Тимошенко: цена на газ для украинцев завышена втрое 28.12.16
https://www.youtube.com/watch?v=dUC-6ESn2lw



 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Тебе Юля по ходу в компотик пи-пи сделала )))
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Это "опора" ворам офшорным! У них сейчас компания всех об...ть. Лошко и Сеня нам лучшую жизнь сделали (реклама по всех пиздоканалах).
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Это Новогодний тост, или поздравление?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Та шото не видать убогих.Наверное планерка у них.Сейчас по вылазят.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Все еще хочешь в Россию? Тебе сюда - Зарплата 50 рублей за 1.5 года, это высшее счастье

https://www.youtube.com/watch?v=GIcMlXuUK0o
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Вот еще радость то какая - русские пенсионеры в навзрыд проклинают свою жизнь и путина
https://www.youtube.com/watch?v=ORHnv9fsNWs
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
зачем ты тут своих рашистов рекламируешь? Не можешь жить без своей рашки, так пиндуй туда, лишнехромосомный.
 показать весь комментарий
Ответить
 
комментарий отмечен как спам  
 
Вот современные стандарты жизни в россии, пенсионеры не могут говорить без слез.

https://www.youtube.com/watch?v=Z1jXTuVxnLg
 показать весь комментарий
Ответить
 
От нищеты россия начинает колоться - Татарстан собирается объявить независимость
https://www.youtube.com/watch?v=DGpFfCP8zSY
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Ваш?))) Обойдешься.
Не пойму,почему тебя так часто вата лайкает,свой что ли...
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
А это что?29.12.2016 20:58 Обещание админу уже не в силе?

И с чего это ты здесь распоряжаешься,баранами командуй.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Назвал бы тебя словом из 4-х букв С___, так нельзя срачь разводить на форуме.А ты как мазохистка сама нарываешься.А потом скавчать будешь , что тебя обижают.Отвали по хорошему.Не дай себя оскорбить.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Не провоцируй форумчан. Иначе спрошу у админа,правда ли что у них новый хозяин или это наглый самозванец.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
О , Ксюха , братан твой нарисовалси.Так что давайте общайтесь на здоровье , а от меня БК-3.)))
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Бабушка,покойная уже,красавицей была. А там ниже- ну точно ты,в моем воображении так точно.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Повысился ? Хм...конечно людей грабительскими тарифами обложили падлы.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Денежки в общак барьіг поступают,а качество услуг не улучшается.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Враньё,мне кажется они боятся признаться в этом!
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
щось вони плутають, це може з субсидіями)))?!
завжди оплата була на рівні 105%)), а зараз 96%, це зрада!
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
пистешь галимый...
эта не та опора, из которой ворюга каськив выполз? видать, личинки там отложил...
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
нет, это другие, не Каськива. хотя гниды неадекватные явно. они пытаются внушить, что голодное и больное население понесет свои последние кровные в банк платить за ЖКХ, а не купит себе еду и лекарства? бред какой-то
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Сами не рискнули, заплатили Опоре высказать этот бред.

Кстати, субсидии назначают, а деньги - не приходят. На счетах растут долги.
 показать весь комментарий
Ответить
 
комментарий отмечен как спам  
 
русские пенсионеры на грани вымирания и вымерзания - пенсионерыв уже не в состоянии удержать слез. Это россия в реальном времени.
https://www.youtube.com/watch?v=Z1jXTuVxnLg
 показать весь комментарий
Ответить
 
насрать на тебя рашиста и на твоих рашистских пенсионеров. Хоть сдохните там в своей рашке.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Он не рашист, он местный дурачок))) Срет тут, в перерывах между банями.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
два уматовых поста. сегодня прочитал.
____"самые богатые люди . курильщики. бухари. и автомобилисты. сколько не поднимай цену. все равно ездят. пьют и курят". добавим население . которое платит тарифы. и второй пост-" все ждут когда наступит время. а оно просто уходит"
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
у меня пол дома не платит или платит частично и не регулярно!
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Правильно делают.Все б так не платили козлам.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
в правильно роблять. У нас ще платять, бояться влади. Голодні, але платять. Думаю це не надовго. А якщо врахувати, що оплата за опалення на наступний рік зросте ще на 70%, то ті які боялися владу та платили, що типу квартиру заберуть за борги, також перестануть платити. У людей просто є межа.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Как передает Цензор.НЕТ, об этом в эфире "Громадського"сообщила Татьяна Бойко - эксперт общественной сети "Опора".

Это ж надо так врать, в голове не укладывается, а если тарифы еще в 5 раз поднять уровень оплаты еще больше повысится? До 99,9% да?
На самом деле уровень оплаты около 50% люди не могут платить по таким безумным тарифам.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
"Опора" наверное не хило за такое вранье берет

Правый берег Каменского остался без теплоснабжения. Чрезвычайное происшествие случилось около 16 часов 22 декабря в связи с отключением подачи газа на теплоэлектроцентраль, снабжающую теплом всю правобережную часть города. ТЭЦ перестала подавать теплоноситель населению, бюджетным учреждениям - школам, садикам, больницам...

В городе сложилась ситуация, когда долги за газ накапливались годами и составляют на сегодняшний день несколько десятков миллионов долларов. Отопительный сезон в этом году стартовал после долгих переговоров городских властей и газопоставляющей компании. Газ Каменскому до сегодняшнего дня поставляли, несмотря на долги.

 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Души їх Пєтя може хочаб їхні діти не будуть голосувати за Путєна...
. Олігарх в суді розповів, що робив усе, щоб Тимошенко і її команда не прийшли до влади.
http://dt.ua/POLITICS/firtash-mi-otrimali-poroshenka-prezidentom-klichka-merom-yak-i-hotili-171566_.html


 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Хух, ну тогда я спокоен! Я как-раз вхожу в те 4% у кого накопились долги... Думаю - отряд не заметит потери бойца, раз с платежами такой шоколад! Даже в лучшия дореволюционныя времена процент неплатежей был выше! Молодцы!
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Вот ты дурак! Посчитай у кого денех больше - у тех кто платит коммуналку относя в кассу последние гроши или у тех, кто оставляет деньги себе, а не несёт бенефициарам, которые не построили теплогенерирующие предприятия и теплосети, а присвоили их себе, построенные при СССР, и задрали цены до небес)
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Сиди без света, воды и канализации как рузгей свинья
 показать весь комментарий
Ответить
 
От ебанько! Как жеж я сижу в интернете-то без света?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Не грусти, ты не один такой. Я не плачу тоже и не боюсь. Теперь чтобы подать в суд, нужно 32000 грн набрать долг. Пока они наберутся - инфляция их сьест! Так что мы в убытке не будем...
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
очень мудро кстати. кидает нас жи2 - и их надо хоть понемногу кидать. так и сделаем. вэлкам инфляция, доедай наши долги!
 показать весь комментарий
Ответить
 
Типовий фейк. За опалення населення як раз і не платить. В Києві у нас борги ростуть щомісяця до 5 млн. гривень. Субсидії майже ніхто не оримав, а скільки криків було та щастя, що всі українці оримають субсидії. У мене навіть бабусі та дідусю пенсіонерам не дали тварюки субсидії. Пенсіонери тепер платити мають 1000 гривень тільки за опалення.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Ура!!!!! Люди разбогатели!!! Зарплата $150, квартплата $200!!! Но все платят!!! Гнойсман рулит! Я показал, как управлять страной!!! Учитесь как можно всех купить, даже ОПОРУ...
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
НИ Я , НИ СОСЕДИ НЕ ПЛАТИМ ЗА ТЕПЛО. БОЛЬШОЕ СОМНЕНИЯ НАСЧЕТ 90-96% ОПЛАЧИВАЮЩИХ
 показать весь комментарий
Ответить
 
Ну раз исправно платят можно ещё поднимать смело.
Во Франции если бы подняли тарифы не в разы, а на несколько евро, то уже бушевали бы погромы и это мы видели не раз, потому там никто не наглеет, а если и ворует, то мелочь.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
ноу-хау от торговца трюселями и опоры от личинок каськива:
- если поднять тарифы еще в два раза, то оплата будет 150% !
...народ из кладбища в очередь встанет авансом платить свинорылым шокохрякам...
 показать весь комментарий
Ответить
Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины
 Облако тегов
1+1 авиакатастрофа Антитеррористическая операция армия боевик военнослужащие газ ГПУ Донбасс Кабмин кибербезопасность Киев Крым лицензия Минобороны Нацполиция Нацсовет_ТРВ обстрел Одесская область Омелян Порошенко прокуратура Россия самолет санкции СБУ смерть СНБО суд ТВ
   
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти