 Показатель оплаты за коммуналку в Украине повысился примерно до 96%, - "ОПОРА"

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в эфире "Громадського" сообщила Татьяна Бойко - эксперт общественной сети "Опора".
"Обычно люди платят достаточно исправно за коммунальные услуги. В целом ситуация с учетом существенно улучшилась. Около 90% -96% платят за коммунальные услуги", - сказала она.
По ее словам, есть в Украине также и те города, в которых плата за коммунальные услуги стопроцентная.
"Возможно "Киевводоканал" придумает механизм, (по которому все будут платить коммунальные услуги. - Ред.), но я считаю, что надо стимулировать людей к установке приборов учета. Ведь за потребленную воду придется кому-то платить. Скорее всего - соседям, которые добросовестно платят. Получается, что их дом потребляет больше воды, и потребляют больше те, кто не платит", - отметила Бойко.
В то же время она отметила, что существует механизм возможности взыскания крупных долгов за неуплату коммунальных услуг. Крайней мерой является выставление имущества на аукцион, в частности, квартиры.
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Знаєте, хто це? Це представники Кабінету міністрів.
Да.
Вони сьогодні представляли Кабмін на судовому засіданні за позовом Юлії Тимошенко проти Кабміну.
Зверніть увагу на цих видатних особистостей.
Бачите, яка в них божественна зовнішність? Бачите в їхньому погляді могутній інтелект, витончену культуру, найвищого рівня духовність?
Бачите, як вони працюють Богом даним їм найвидатнішим розумом на межі мозкової можливості у вирішенні найскладніших задач?
Бачите, які назовні зусилля вони докладають, щоб відстояти концепцію "Життя по-новому", яка полягає в непохитних аксіомах - "Вище ціни, більше грошей, сильніше душити!".
Їх не збити з цього праведного шляху. Ми повинні довірити їм всіх себе. Своє життя, своїх дітей, а головне, свої гроші.
В іншому разі, якщо ми відвернемося від них та тих, кого вони представляють, буде кінець.
Кінець їм.
Кінець Порошенку.
Кінець Гройсману. Яценюку, Гонтаревій, кінець вовкам, луценкам, пашинським, чорноволам, вінникам, геращенкам....
Возлюбимо їх всіх, чи як?
Тимошенко: цена на газ для украинцев завышена втрое 28.12.16
https://www.youtube.com/watch?v=dUC-6ESn2lw
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https://www.youtube.com/watch?v=GIcMlXuUK0o
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https://www.youtube.com/watch?v=ORHnv9fsNWs
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https://www.youtube.com/watch?v=Z1jXTuVxnLg
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https://www.youtube.com/watch?v=DGpFfCP8zSY
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Не пойму,почему тебя так часто вата лайкает,свой что ли...
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И с чего это ты здесь распоряжаешься,баранами командуй.
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завжди оплата була на рівні 105%)), а зараз 96%, це зрада!
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эта не та опора, из которой ворюга каськив выполз? видать, личинки там отложил...
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Кстати, субсидии назначают, а деньги - не приходят. На счетах растут долги.
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https://www.youtube.com/watch?v=Z1jXTuVxnLg
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____"самые богатые люди . курильщики. бухари. и автомобилисты. сколько не поднимай цену. все равно ездят. пьют и курят". добавим население . которое платит тарифы. и второй пост-" все ждут когда наступит время. а оно просто уходит"
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Это ж надо так врать, в голове не укладывается, а если тарифы еще в 5 раз поднять уровень оплаты еще больше повысится? До 99,9% да?
На самом деле уровень оплаты около 50% люди не могут платить по таким безумным тарифам.
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Правый берег Каменского остался без теплоснабжения. Чрезвычайное происшествие случилось около 16 часов 22 декабря в связи с отключением подачи газа на теплоэлектроцентраль, снабжающую теплом всю правобережную часть города. ТЭЦ перестала подавать теплоноситель населению, бюджетным учреждениям - школам, садикам, больницам...
В городе сложилась ситуация, когда долги за газ накапливались годами и составляют на сегодняшний день несколько десятков миллионов долларов. Отопительный сезон в этом году стартовал после долгих переговоров городских властей и газопоставляющей компании. Газ Каменскому до сегодняшнего дня поставляли, несмотря на долги.
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. Олігарх в суді розповів, що робив усе, щоб Тимошенко і її команда не прийшли до влади.
http://dt.ua/POLITICS/firtash-mi-otrimali-poroshenka-prezidentom-klichka-merom-yak-i-hotili-171566_.html
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Во Франции если бы подняли тарифы не в разы, а на несколько евро, то уже бушевали бы погромы и это мы видели не раз, потому там никто не наглеет, а если и ворует, то мелочь.
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- если поднять тарифы еще в два раза, то оплата будет 150% !
...народ из кладбища в очередь встанет авансом платить свинорылым шокохрякам...
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