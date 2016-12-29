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Все про:армия (7177) Испания (313) киберпреступление (176) помощь (3107) хакер (496) кибербезопасность (52)

 Испания поможет Украине в борьбе с хакерами

Украина получит в 2017 году помощь от Испании для защиты своих жизненно важных структур от атак хакеров.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на DW.

О готовности Испании откликнуться на просьбу Украины и в 2017 году начать сотрудничество в области кибербезопасности говорится в опубликованном на этой неделе докладе министра обороны Испании Марии Долорес де Коспедаль. Речь идет, прежде всего, о подготовке кадров для армии Украины силами испанских офицеров-инструкторов. С этой целью подразделению под названием Объединенное командование обороной киберпространства (ОКОК), который действует при генштабе Испании, выделены дополнительные финансовые ресурсы.

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Работа в Украине будет первой зарубежной миссией ОКОК, которое было создано только в 2013 году, объяснил DW представитель министерства обороны Испании Даниэль Гарсия Кордеро. По его словам, задачей подразделения, в котором задействовано 70 специалистов - 49 военных и 21 гражданских - безопасность компьютерных сетей, обслуживающих вооруженные силы Испании и гражданские объекты, имеющие стратегическое значение, а также нанесения ударов в ответ в киберпространстве.

"В прошлом году, - продолжил Гарсия Кордеро, - нам пришлось столкнуться со 134 хакерскими атаками на структуры министерства обороны и жизненно важные гражданские объекты, в том числе в сфере энергетики, телекоммуникаций и транспорта". В этом году подобных атак было более 300. С большинством из них ОКОК справилось. "Наш недавний опыт по созданию специализированной структуры и ее успешная работа побудили украинских коллег, как они сами отметили, обратиться за помощью именно к нам, а не к какой-то другой стране Евросоюза", - отметил собеседник DW.

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Представитель минобороны Испании рассказал, что "для конкретизации сотрудничества и изучения ситуации" в Киеве недавно побывали офицеры ОКОК. Планируется обучать украинских военных в Украине, а также организовывать поездки офицеров ВСУ на стажировку в Испании. Кроме того, план сотрудничества предусматривает "передачу украинской стороне технологии и оборудование, обмен оперативной информацией, а также, при необходимости, совместные действия для предотвращения хакерских атак".

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а когда нам начнет помогать колумбия ? хотя я вижу чиновникам колумбия вместе с афганистаном помогают веществами...
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"ОКОК" - ОКОКОКОКО ))))))) пыщь пыщь ололо адин адин
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Разве что,хамонов штук 500 вдоль границы вывесят,те на запах сбегутся,чтоб закопать,а их обратно под землю спрячут.Не будет времени свободного у хаккеров.
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романтично,
но как и кто попадёт в руководство этих "мы", чтобы сделать "Выводим..." и т.д. ?
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ну футболистами или тореадорами, я понимаю, но хаккерами!!!
куй его знает..
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да ладна... у испанцеп с давних времен хорошие дознаватели с эфективными методами работы и инквизиторы )))) сделают любого за пол часа хакером, и очистят через сожжение на костре ))))
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фігня, це міфічна боротьба... спочатку треба побороти корупцію. наші айтішники в світових рейтингах по кібербезпеці - топові, але вони не можуть прожити на зарплату службовця. і не можуть влаштуватися на роботу, бо місця зайняті блатними особами.
США набагато розвинутіші ніж Іспанія у сфері ІТ, але також страждають від кібератак.
Історія повторюється.... стара схума... згадав лижника і газ ))
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Х..м, а чем наши хакеры хуже,первые в мире однако!Ё...
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Іспанія і ІТ-технології - це несумісні речі. Аграрно-курортна країна давно вже "перегрілась" на сонці. Я там працюю і знаю.
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половина рузьких тусят в испании
мацковские хакеры будут помогать бороться с ними ?
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Дружище ,Привет ! Как там наш Батька ? Держится , не достала всяческая нечисть ?
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Рад встрече! На нечистиков внимания не обращаем, хай злобствуют.
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Я их Крестом животворящим и 90-й псалом читаю.Так что пусть беснуются.А Бог будет за тех кто с верой и правдой по жизни идет.
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