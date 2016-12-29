 Испания поможет Украине в борьбе с хакерами

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на DW.
О готовности Испании откликнуться на просьбу Украины и в 2017 году начать сотрудничество в области кибербезопасности говорится в опубликованном на этой неделе докладе министра обороны Испании Марии Долорес де Коспедаль. Речь идет, прежде всего, о подготовке кадров для армии Украины силами испанских офицеров-инструкторов. С этой целью подразделению под названием Объединенное командование обороной киберпространства (ОКОК), который действует при генштабе Испании, выделены дополнительные финансовые ресурсы.
Работа в Украине будет первой зарубежной миссией ОКОК, которое было создано только в 2013 году, объяснил DW представитель министерства обороны Испании Даниэль Гарсия Кордеро. По его словам, задачей подразделения, в котором задействовано 70 специалистов - 49 военных и 21 гражданских - безопасность компьютерных сетей, обслуживающих вооруженные силы Испании и гражданские объекты, имеющие стратегическое значение, а также нанесения ударов в ответ в киберпространстве.
"В прошлом году, - продолжил Гарсия Кордеро, - нам пришлось столкнуться со 134 хакерскими атаками на структуры министерства обороны и жизненно важные гражданские объекты, в том числе в сфере энергетики, телекоммуникаций и транспорта". В этом году подобных атак было более 300. С большинством из них ОКОК справилось. "Наш недавний опыт по созданию специализированной структуры и ее успешная работа побудили украинских коллег, как они сами отметили, обратиться за помощью именно к нам, а не к какой-то другой стране Евросоюза", - отметил собеседник DW.
Представитель минобороны Испании рассказал, что "для конкретизации сотрудничества и изучения ситуации" в Киеве недавно побывали офицеры ОКОК. Планируется обучать украинских военных в Украине, а также организовывать поездки офицеров ВСУ на стажировку в Испании. Кроме того, план сотрудничества предусматривает "передачу украинской стороне технологии и оборудование, обмен оперативной информацией, а также, при необходимости, совместные действия для предотвращения хакерских атак".
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но как и кто попадёт в руководство этих "мы", чтобы сделать "Выводим..." и т.д. ?
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куй его знает..
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США набагато розвинутіші ніж Іспанія у сфері ІТ, але також страждають від кібератак.
Історія повторюється.... стара схума... згадав лижника і газ ))
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мацковские хакеры будут помогать бороться с ними ?
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