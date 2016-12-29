 Греческий посол исчез в Бразилии, - Associated Press

Об этом сообщила полиция Рио-де-Жанейро, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Associated Press.
Последний раз дипломата видели в понедельник, 26 декабря. Правоохранители со ссылкой на родственника посла рассказали, что он предположительно пропал в городе Нова-Игуасу в 25 милях (40 км) к северу от Рио-де-Жанейро.
Сейчас ни посольство, ни консульство Греции в Рио-де-Жанейро не прокомментировали исчезновение дипломата.
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