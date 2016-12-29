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Все про:Бразилия (186) Греция (463) исчезновение (190) посол (1009)

 Греческий посол исчез в Бразилии, - Associated Press

В Бразилии исчез греческий посол В Бразилии исчез посол Греции Кириакос Амоиридис.

Об этом сообщила полиция Рио-де-Жанейро, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Associated Press.

Последний раз дипломата видели в понедельник, 26 декабря. Правоохранители со ссылкой на родственника посла рассказали, что он предположительно пропал в городе Нова-Игуасу в 25 милях (40 км) к северу от Рио-де-Жанейро.

Сейчас ни посольство, ни консульство Греции в Рио-де-Жанейро не прокомментировали исчезновение дипломата.

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В Бразилии с продовольствием напряг. Посол немножко разрядил. Смачного!
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А там, как вы помните, много диких обезьян….они как прыгнут!
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Бразилиянку себе нашел ,ну и празднички проведет с ней во все удовольствие,а Потом скажет что его вьікрали,и ничего не помнит
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