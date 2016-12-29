 Никаких официальных обвинений в коррупции со стороны ГФС выдвинуто не было, - Марушевская

Как передает Цензор.НЕТ, об этом Марушевская сказала в эфире "Громадського".
По ее словам, обвинения со стороны председателя Государственной фискальной служба Романа Насирова безосновательны.
"Это типичный фарс от господина Романа и тех, кто покрывает его на высших уровнях. То есть, это абсолютно беспочвенные обвинения. По моему мнению, единственный вопрос, который нам следует обсуждать в этом контексте, это почему уголовные дела о коррупции не возбуждены в отношении господина Насирова. Потому что то состояние, в котором находится украинская экономика, и бешеное обеднение в результате бездумной фискальной политики, и все те контрабандные потоки, которые очень быстро восстановились после того, как он поставил новых руководителей на Одесской таможне, - они являются основанием для того, чтобы ставить вопрос об уголовных делах в отношении руководителя ГФС", - заявила Марушевская.
Напомним, Насиров заявил, что фискальная служба начала расследование в связи с тем, что под руководством Марушевской происходило занижение цены товаров и другие нарушения.
"Я о существовании этой проверки ничего не знаю, потому что никаких официальных обвинений выдвинуто не было. Поэтому никаких планов и как-то обращать внимание на это я не планирую", - добавила экс-руководитель Одесской таможни.
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ОПИТУВАННЯ
(посилання нижче - сторінка на цензорі, 1-й лист коментарів, стаття "Посольство России в Сирии обстреляли из миномета"власне опитування виділено жирним шрифтом)
http://censor.net.ua/news/421622/eto_jest_dobroyi_voli_nakanune_rojdestva_irina_geraschenko_o_peredache_15_chelovek_boevikam_fotoreportaj/sortby/tree/order/desc/page/1#comments
За приведеним посиланням власне опитування рейтингів політичних партів/діячів України.
Нижче (за посиланням) в якості відповідей на цей пост поданий список основних політичних сил України.
Прошу поставити свій лайк напроти партії, за яку ви хотіли б проголосувати на виборах.
Так як далеко не всі читачі довіряють соціологічним дослідженням, цікаво було б взнати
думку принаймні читачів цензора щодо рейтингів політичних сил.
Дякую за виділену хвилинку !
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