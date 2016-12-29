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Все про:коррупция (6519) обвинение (298) ГФС (2173) Насиров (154) Марушевская (61)

 Никаких официальных обвинений в коррупции со стороны ГФС выдвинуто не было, - Марушевская

Экс-руководитель Одесской таможни Юлия Марушевская не получала никаких официальных обвинений в совершении коррупционных действий.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом Марушевская сказала в эфире "Громадського".

По ее словам, обвинения со стороны председателя Государственной фискальной служба Романа Насирова безосновательны.

"Это типичный фарс от господина Романа и тех, кто покрывает его на высших уровнях. То есть, это абсолютно беспочвенные обвинения. По моему мнению, единственный вопрос, который нам следует обсуждать в этом контексте, это почему уголовные дела о коррупции не возбуждены в отношении господина Насирова. Потому что то состояние, в котором находится украинская экономика, и бешеное обеднение в результате бездумной фискальной политики, и все те контрабандные потоки, которые очень быстро восстановились после того, как он поставил новых руководителей на Одесской таможне, - они являются основанием для того, чтобы ставить вопрос об уголовных делах в отношении руководителя ГФС", - заявила Марушевская.

Напомним, Насиров заявил, что фискальная служба начала расследование в связи с тем, что под руководством Марушевской происходило занижение цены товаров и другие нарушения.

"Я о существовании этой проверки ничего не знаю, потому что никаких официальных обвинений выдвинуто не было. Поэтому никаких планов и как-то обращать внимание на это я не планирую", - добавила экс-руководитель Одесской таможни.

Читайте на "Цензор.НЕТ": После увольнения Марушевской ситуация на Одесской таможне значительно ухудшилась, - глава Профсоюза экспедиторов одесского региона Берестенко. ФОТОрепортаж
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ОПИТУВАННЯ
(посилання нижче - сторінка на цензорі, 1-й лист коментарів, стаття "Посольство России в Сирии обстреляли из миномета"власне опитування виділено жирним шрифтом)

http://censor.net.ua/news/421622/eto_jest_dobroyi_voli_nakanune_rojdestva_irina_geraschenko_o_peredache_15_chelovek_boevikam_fotoreportaj/sortby/tree/order/desc/page/1#comments

За приведеним посиланням власне опитування рейтингів політичних партів/діячів України.
Нижче (за посиланням) в якості відповідей на цей пост поданий список основних політичних сил України.
Прошу поставити свій лайк напроти партії, за яку ви хотіли б проголосувати на виборах.
Так як далеко не всі читачі довіряють соціологічним дослідженням, цікаво було б взнати
думку принаймні читачів цензора щодо рейтингів політичних сил.
Дякую за виділену хвилинку !
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во...а юлия говорит,что никаких обвинений нет...подвела шефа бывшего и всю зраду
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ты то чего к девушке пристал...служебная собачка моральных уродов??
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не боись!!Это у шоко банды агония перед дорогой в межъягодичное пространство!!
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Неужели марушевская умудрилась украсть больше чем сам насралов?
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Вместо того, чтобы гнать в три шеи проходимца зАСИРОВА, наезжают на МАРУШЕВСКУЮ. СВОЛОЧИ!!!
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з власного досвіду: завдяки насирову електронна звітність ю/л правктично перестала існувати.
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у кассирова куча квартир в Лондоне, харя чуть нет трещит от коррупции, а коррупционер всё равно Марушевская.
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Так цель у этих чмырей однотуровых другая.Залить всех кто что то пытался делать дерьмом,чтоб потом на всех углах кукарекать про свои успехи и какие все остальные агенты кремля и тоже плохие.
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