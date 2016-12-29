 Тандит: У нас много информации по Пресняковой и Сворак, но что-либо сейчас утверждать я не имею права

Как передает Цензор.НЕТ, об этом заявил в комментарии изданию "ГОРДОН" советник главы СБУ Юрий Тандит.
"Мы забираем всех, кого незаконно удерживают. Всего таких в Донецке и Луганске 130 человек. Есть люди, о местонахождении которых мы знаем. Есть те, о ком такой информации нет. СБУ заинтересована в освобождении всех заложников. К сожалению, мы можем говорить о фактах вербовки наших ребят. Те, кто дают показания, что были завербованы, согласно определенной процедуре освобождаются. Но нужно признать, что есть и такие, кто в этом не признается", - отметил Тандит.
По его словам, СБУ располагает большим количеством информации об освобожденных из плена террористов Анжелике Пресняковой и Ольге Сворак.
"Конечно же, когда оттуда возвращаются заложники, мы проводим с ними ряд мероприятий. И уже после этого они попадают к своим близким и семьям. Когда были освобождены Преснякова и Сворак, мы начали проводить аналогичную работу и с ними. Они проходят определенную процедуру. У нас много информации по Пресняковой и Сворак, но что-либо сейчас утверждать я не имею права. Прошу вас помнить, что комментируя тему освобождения пленных, нужно выверять каждое слово. Вы видите, что боевики и Россия пытаются манипулировать людьми, которые участвуют в этом процессе. Это делается специально, чтобы затянуть освобождение заложников", - подчеркнул Тандит.
Он акцентировал внимание на том, что все боевики, переданные сегодня "ДНР" и "ЛНР", подозревались либо совершали преступления против целостности Украины.
"Сегодня переданы 15 человек. Как знак доброй воли. Все они подозревались либо совершали преступления против целостности Украины. Есть определенный переговорный процесс, происходящий между украинской и российской стороной, а также теми, кто незаконно удерживает наших ребят. Вопрос стоит в освобождении заложников. Чем больше мы вытащим наших людей, тем лучше для всей Украины. Нам помогают не только официальные переговорщики, но и волонтеры и представители церкви. В частности, именно благодаря церкви был освобожден "киборг" Тарас Колодий. И заметьте, церковь на этом не пиарилась. Они просто сделали свое дело", - резюмировал Тандит.
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Ахаха, не пиарилась, ну и даёт этот Тандит.
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от такой беспринципности просто мороз по коже. Маму родную объявят агентом кого угодно, если так будет выгодно. Жесть ну и люди
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Пленной - мне сказали.
Если б не моя...
С голоду б пропала.
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