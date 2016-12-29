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Все про:заложник (1011) обмен (501) плен (1638) Савченко (2363) Донбасс (11649) Тандит (238)

 Тандит: У нас много информации по Пресняковой и Сворак, но что-либо сейчас утверждать я не имею права

По освобожденным из плена боевиков Анжелике Пресняковой и Ольге Сворак в настоящее время проводится проверка.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом заявил в комментарии изданию "ГОРДОН" советник главы СБУ Юрий Тандит.

"Мы забираем всех, кого незаконно удерживают. Всего таких в Донецке и Луганске 130 человек. Есть люди, о местонахождении которых мы знаем. Есть те, о ком такой информации нет. СБУ заинтересована в освобождении всех заложников. К сожалению, мы можем говорить о фактах вербовки наших ребят. Те, кто дают показания, что были завербованы, согласно определенной процедуре освобождаются. Но нужно признать, что есть и такие, кто в этом не признается", - отметил Тандит.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Встречающие были раздражены", - Тандит о передаче боевикам 15 сепаратистов в знак доброй воли

По его словам, СБУ располагает большим количеством информации об освобожденных из плена террористов Анжелике Пресняковой и Ольге Сворак.

"Конечно же, когда оттуда возвращаются заложники, мы проводим с ними ряд мероприятий. И уже после этого они попадают к своим близким и семьям. Когда были освобождены Преснякова и Сворак, мы начали проводить аналогичную работу и с ними. Они проходят определенную процедуру. У нас много информации по Пресняковой и Сворак, но что-либо сейчас утверждать я не имею права. Прошу вас помнить, что комментируя тему освобождения пленных, нужно выверять каждое слово. Вы видите, что боевики и Россия пытаются манипулировать людьми, которые участвуют в этом процессе. Это делается специально, чтобы затянуть освобождение заложников", - подчеркнул Тандит.

Также читайте: "Это жест доброй воли накануне Рождества", - Ирина Геращенко о передаче 15 человек боевикам. ФОТОрепортаж

Он акцентировал внимание на том, что все боевики, переданные сегодня "ДНР" и "ЛНР", подозревались либо совершали преступления против целостности Украины.

"Сегодня переданы 15 человек. Как знак доброй воли. Все они подозревались либо совершали преступления против целостности Украины. Есть определенный переговорный процесс, происходящий между украинской и российской стороной, а также теми, кто незаконно удерживает наших ребят. Вопрос стоит в освобождении заложников. Чем больше мы вытащим наших людей, тем лучше для всей Украины. Нам помогают не только официальные переговорщики, но и волонтеры и представители церкви. В частности, именно благодаря церкви был освобожден "киборг" Тарас Колодий. И заметьте, церковь на этом не пиарилась. Они просто сделали свое дело", - резюмировал Тандит.

Смотрите на "Цензор.НЕТ: Освобожденный из плена Тарас Колодий находится на украинской территории и скоро будет в Киеве, - Ирина Геращенко. ФОТО
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Вот собрать бы всех наших популистов типа Жюльки-воровайки или Гади Миньетчицы да обменять на наших солдат.
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И что интересно, постоянные свидетели ЗРАДЫ как язык в одно место засунули)

не нравится им эта тема
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а чего этого с длинной косичкой чмыря что даже у Пэти был сразу не выявили что козачек засланый ?
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...В частности, именно благодаря церкви был освобожден "киборг" Тарас Колодий. И заметьте, церковь на этом не пиарилась. Они просто сделали свое дело", - резюмировал Тандит.

Ахаха, не пиарилась, ну и даёт этот Тандит.
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Тем более представитель церкви мацьковского пидроархата. Конечно, что не пиарился...
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Ага, значит уже Тандит пиарит рашистскую церковь? Хороши дела!
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Своей непродуманной тактикой вы даёте боевикам.. брать новых заложников.. если пошли женщины, то скоро будете менять террористов на стариков и детей
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Тандит оказывается был помощником депутата Юрия Мирошниченко в 6 созыве, помните, как он голосовал за то, чтобы российский фашистский флот еще 25 лет оккупировал Украину находясь в Севастополе и Юрий Тандит в этом ему помогал. А в 7 созыве Мирошниченко стал аж целым представителем президента/узурпатора Януковича в Раде, что свидетельствует о его важной роли в бандитской группировке, которая заполонила высокие кабинеты до Евромайдана. И что самое страшное, этот предатель и дальше сидит в парламенте, хотя его место - сидеть на нарах.
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Один из всенародно любимых символов Нового года инфицирован вирусом гриппа..
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еще не придумали шо сбрехать и как это втюхать

от такой беспринципности просто мороз по коже. Маму родную объявят агентом кого угодно, если так будет выгодно. Жесть ну и люди
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Трудно их назвать людьми,БРЕХУНЫ на жаль это уже диагноз!
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А зачем ему пиарится? Его пиарит Тандит и наш дон Педро, которые являются его прихожанами.
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Где найти такой плен? Одета, обута, ухожена, накрашена, пострижена, бровки выщипаны, губки накачаны.Странно почему она еще не депутат ВР
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В ДНР-е я была
Пленной - мне сказали.
Если б не моя...
С голоду б пропала.
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Что бы этот дядя из СБУ здесь не говорил,а с Надей-летчицей дед Хуйло их переиграл.
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Если бы переиграл, никто бы до сих пор не знал бы, ху из гадя по сути
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Судя по информации в сетях, силой их там никто не удерживал. Бред какой-то. Народ САМ распознает "консервы" (то, что должно делать СБУ еще перед обменом), а нас тут "успокаивают". Чтобы потом появилось еще + 2 Гади.
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Пастор Шлаг кипятком бы ссал, если бы знал, как сейчас новые агенты границу переходят, по доброй воле и под фанфары.
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