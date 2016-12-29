 "Встречающие были раздражены", - Тандит о передаче боевикам 15 сепаратистов в знак доброй воли

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сказал советник главы СБУ Юрий Тандит в эфире телеканала "112 Украина".
"Мы уже едем в машине в сторону Бахмута и Славянска. Перед этим мы вышли на нейтральную территорию и передали туда бывших 15 заключенных, как знак доброй воли. Мы подтвердили делом, что мы идем дальше и хотим сделать все, чтобы возобновился процесс освобождения наших заложников", - рассказал подробности Тандит.
По его словам, переданные боевикам люди совершили преступления против целостности Украины, в основном это 258 статья - участие в незаконных военных формированиях, терроризм. Среди них было 6 женщин.
"Во время передачи этих людей ко мне подошли люди, которых мы передавали, мы отошли в сторону за автобус, они стали благодарить за то, что мы делаем. Я увидел раздражение у тех, кто приехал из Донецка и Луганска. То, что было сделано нами - и это наше решение, наверное им не очень понравилось", - добавил Тандит.
По словам советника главы СБУ, для Украины важно идти дальше, чтобы забрать 48 заложников, которых удерживают на оккупированной территории.
По словам Тандита, священники также говорили: учитывая, что это знак доброй воли и он был приурочен к Рождеству, нужно, чтобы освободили всех людей, так как у каждого заложника есть близкие, которые ждут его.
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У СБУ есть исчерпывающая информация о двух украинских воинах, взятых в заложники у КПВВ "Золотое", - Тандит(10)
Процесс передачи боевикам 15 человек находится на финишной прямой, - Тандит(114)
Украина передаст боевикам 15 больных и женщин, которые совершили преступления против государства, - Тандит(65)
Боевики пытались завербовать 70 украинских пленных, удалось - более 20, - Тандит(74)
Может ли покушение на Плотницкого сыграть роль выстрела в Сараево?(0)
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Савченко не предупреждала СБУ о своих планах встретиться с главарями "ДНР" и "ЛНР". Информация проверяется, - Тандит(244)
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А еще я вижу по делам, что Савченко отдали двух украинских пленных, но она плохая и агенткремля, а хорошая и честная влада просто отпустила террорюг к своим.
Я ведь факты не исказила, правда?
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Боевики Захарченко и Плотницкий заявили о намерении передать Савченко двух пленных женщин "в качестве жеста доброй воли"
http://censor.net.ua/news/421033/boeviki_zaharchenko_i_plotnitskiyi_zayavili_o_namerenii_peredat_savchenko_dvuh_plennyh_jenschin_v_kachestve
а Медведчука с Рубаном в контактную группу тоже Савченко назначила? Ну кто бы мог подумать
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А что касается мертвечука - то на 99,9% я уверен, что это требование хуйла, чтоб хоть какие-то переговоры происходили. А к переговорам, кстати, нас склоняли и Меркель и Олланд. Бо "фовва не можьет бьить плёхим. он дажье в бундестах нам расказивать, какой он бить к нам корошьо"
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Ну, да, они то рассчитывали, что им 15 нобелевских лауреатов передадут, а тут какие-то 15 рыл непонятного происхождения, этакие "Шариковы", которых надо кормить поить и одевать.
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