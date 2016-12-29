EN|RU|UK
Темы дня:

Бои под Светлодарском

Национализация "Приватбанка"

Бюджет-2017

Скифское золото

Переговоры Савченко с боевиками

Снятие неприкосновенности с Новинского

Трагедия в Княжичах

Дело против Онищенко

Допрос Януковича

Годовщина Революции Достоинства

Репрессии в оккупированном Крыму

Е-декларации госслужащих

Президент Трамп

Отставка Саакашвили

Взлом почты Суркова

Украинские заложники в РФ

Российские террористы сбили Боинг

Убийство полицейских в Днепре

Убийство Жилина

Сотрудничество с МВФ

 Политика Украины
  10366  123
Все про:заложник (1011) обмен (501) Донбасс (11649) Тандит (238)

 "Встречающие были раздражены", - Тандит о передаче боевикам 15 сепаратистов в знак доброй воли

Во время передачи 15 осужденных в Украине за терроризм боевикам указанные люди благодарили, а боевики не выражали радости по поводу происходящего.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сказал советник главы СБУ Юрий Тандит в эфире телеканала "112 Украина".

"Мы уже едем в машине в сторону Бахмута и Славянска. Перед этим мы вышли на нейтральную территорию и передали туда бывших 15 заключенных, как знак доброй воли. Мы подтвердили делом, что мы идем дальше и хотим сделать все, чтобы возобновился процесс освобождения наших заложников", - рассказал подробности Тандит.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украина передала 15 сторонников сепаратистов представителям "ЛДНР", - СБУ

По его словам, переданные боевикам люди совершили преступления против целостности Украины, в основном это 258 статья - участие в незаконных военных формированиях, терроризм. Среди них было 6 женщин.

"Во время передачи этих людей ко мне подошли люди, которых мы передавали, мы отошли в сторону за автобус, они стали благодарить за то, что мы делаем. Я увидел раздражение у тех, кто приехал из Донецка и Луганска. То, что было сделано нами - и это наше решение, наверное им не очень понравилось", - добавил Тандит.

Смотрите также: "Это жест доброй воли накануне Рождества", - Ирина Геращенко о передаче 15 человек боевикам. ФОТОрепортаж

По словам советника главы СБУ, для Украины важно идти дальше, чтобы забрать 48 заложников, которых удерживают на оккупированной территории.

По словам Тандита, священники также говорили: учитывая, что это знак доброй воли и он был приурочен к Рождеству, нужно, чтобы освободили всех людей, так как у каждого заложника есть близкие, которые ждут его.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Боевики "ДНР" заявили, что передадут Савченко двух заложниц 27 декабря в 9-00
 перейти на форум
 
   
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
Страница 2 из 2
<<<1 2
 
Полоненні ЗСУ в селищі Червоний партизан. Дивіться соєві та дальше радійте звільненню убивць https://www.youtube.com/watch?v=vrgaAv27jjo&sns=tw … vía @youtube
 показать весь комментарий
Ответить
 
я правильно понимаю, что самый честный и лучший президент мира просто распорядился отдать террористам 15 их пленных соучастников, а минстецовые шавки гавкают, шо плохая в этой истории Савченко?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Да что Вы?! Как может быть плохой та, кто пытается рассказывать, какие милые люди захер и плотва и постоянно хочет им улыбаться, заглядывая в их добрые усталые глаза.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
ну это передергивания и пропаганда, оригинал отличается. Я смотрела и слушала оригинал, так что мне не надо втюхивать.

А еще я вижу по делам, что Савченко отдали двух украинских пленных, но она плохая и агенткремля, а хорошая и честная влада просто отпустила террорюг к своим.
Я ведь факты не исказила, правда?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Отдали не гаде, а медведчуковскому рубану. Как-то вольно Вы обращаетесь с фактами.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
если факты не укладываются в теорию, от них надо избавиться? :D
Боевики Захарченко и Плотницкий заявили о намерении передать Савченко двух пленных женщин "в качестве жеста доброй воли"
http://censor.net.ua/news/421033/boeviki_zaharchenko_i_plotnitskiyi_zayavili_o_namerenii_peredat_savchenko_dvuh_plennyh_jenschin_v_kachestve

а Медведчука с Рубаном в контактную группу тоже Савченко назначила? Ну кто бы мог подумать
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Так обещать - не значит жениться. А факт есть факт. И по факту передали рубану.

А что касается мертвечука - то на 99,9% я уверен, что это требование хуйла, чтоб хоть какие-то переговоры происходили. А к переговорам, кстати, нас склоняли и Меркель и Олланд. Бо "фовва не можьет бьить плёхим. он дажье в бундестах нам расказивать, какой он бить к нам корошьо"
 показать весь комментарий
Ответить
 
комедия,15 сепаров объменяли на двух сепаратисток,эх-хе-хе ребята вас что совсем власть не боится?
 показать весь комментарий
Ответить
 
Никто никого не менял. Власть отдала 15 старых, больных и баб. Кого там гаде отдали и зачем - к этой ситуации отношения не имеет. Наши раньше про 15 заявили.
 показать весь комментарий
Ответить
 
...жест доброй вол,и о 15 сепарах ,уже 2 недели мусолился...
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
понятно дело были недовольны . они то думали им отдадут настоящих сепаров Гадю . Ефремова . Бойко или Добкина . а им отдали хэр знает кого . у них таких бомжей пол Луганды
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Встречающим хлеб-соль вынесли, а водку забыли.. Вот они и были раздражены.


 показать весь комментарий
Ответить
 
 
За что наши парни гибнут сейчас под Дебальцево?
 показать весь комментарий
Ответить
 
чтобы ДНР и ЛНР получили особый статус - пишь Боярышник бесплатно
 показать весь комментарий
Ответить
 
Там за посдеднее время наших парней погибло больше, чем кацов от боярышника. Навiщо все це. Не розумiю.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Как тонко ты уточняешь? Для меня там все наши. Они должны в одной армии служить, а не убивать друг друга...
 показать весь комментарий
Ответить
 
Встречающие были раздражены", - Тандит о передаче боевикам 15 сепаратистов в знак доброй воли.

Ну, да, они то рассчитывали, что им 15 нобелевских лауреатов передадут, а тут какие-то 15 рыл непонятного происхождения, этакие "Шариковы", которых надо кормить поить и одевать.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Страница 2 из 2
<<<1 2
Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины
 Облако тегов
1+1 авиакатастрофа Антитеррористическая операция Безъязыков боевик Военная прокуратура военнослужащие Донбасс Кабмин кибербезопасность Киев крушение Крым лицензия Нацполиция Нацсовет_ТРВ обстрел Одесская область Омелян Порошенко прокуратура Россия самолет санкции СБУ смерть СНБО суд ТВ убийство
   
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти