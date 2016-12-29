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Все про:МИД РФ (874) обстрел (5012) посольство РФ (266) Россия (64453) Сирия (1992) Захарова (53)

 Посольство России в Сирии обстреляли из миномета

Сегодня во второй половине дня вновь обстреляли посольство России в Сирии.

Об этом сообщила официальный представитель российского МИД Мария Захарова, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РИА "Новости"

Обстрел вели из неконтролируемого силами Асада района Дамаска. Выпущенная мина разорвалась на территории дипмиссии около входа в консульский отдел и нанесла незначительные разрушения, никто из персонала не пострадал.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Команда Обамы пытается навязать Трампу антироссийский курс, - представитель МИД РФ Захарова

Захарова отметила, что цель стрелявших - сорвать режим прекращения огня, о котором в четверг якобы договорились стороны конфликта в Сирии.

Напоминаем, накануне посольство России в Сирии также подверглось обстрелу, по дипмиссии было выпущено две мины, одна из которых не сдетонировала.

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с другой стороны вирус так и распостраняется
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мда, это и есть проблема, потому что через не которое время проснётса у них рабскый ген и будет вредить стране проживания и скулить о рассеюшке, так сказать любить - но платонически, с разстояния
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каждому маскальскому посольству дарить тюльпан,но только после обработки пионами,гвоздиками и васильками
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А там дійсно був обстріл? Бо коли джерело - брудна макітра кацапки-танцюристки з расєянського МЗС, і прям одразу із визначенням звідки стріляли, і з якою метою, то це якось ...
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РоSSия -Дальневосточная энергетическая компания предупредила об отключении электричества на стройке космодрома "Восточный" за долги с 9 января 2017 г...

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После первого обстрела, я попросил это делать каждый день - на Бис!
Наверное, они Цензор читают, иначе как они могли узнать о моей просьбе
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Захарова отметила, что цель стрелявших - сорвать режим прекращения огня, о котором в четверг якобы договорились стороны конфликта в Сирии.

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"Новости о прекращении огня в гражданской войне в Сирии является позитивным событием. Мы надеемся, что оно будет реализовано полностью и соблюдаться всеми сторонами", - сказал заместитель официального представителя госдепартамента США Марк Тонер .

ЦН - уже не желтая пресса.

ЦН - это пресса цвета" детской неожиданности"
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