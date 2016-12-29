 Посольство России в Сирии обстреляли из миномета

Об этом сообщила официальный представитель российского МИД Мария Захарова, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РИА "Новости"
Обстрел вели из неконтролируемого силами Асада района Дамаска. Выпущенная мина разорвалась на территории дипмиссии около входа в консульский отдел и нанесла незначительные разрушения, никто из персонала не пострадал.
Захарова отметила, что цель стрелявших - сорвать режим прекращения огня, о котором в четверг якобы договорились стороны конфликта в Сирии.
Напоминаем, накануне посольство России в Сирии также подверглось обстрелу, по дипмиссии было выпущено две мины, одна из которых не сдетонировала.
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Наверное, они Цензор читают, иначе как они могли узнать о моей просьбе
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"Новости о прекращении огня в гражданской войне в Сирии является позитивным событием. Мы надеемся, что оно будет реализовано полностью и соблюдаться всеми сторонами", - сказал заместитель официального представителя госдепартамента США Марк Тонер .
ЦН - уже не желтая пресса.
ЦН - это пресса цвета" детской неожиданности"
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