 ГПУ обжаловала решение Интерпола о снятии с розыска Богатыревой

Об этом в интервью Укринформу рассказал начальник Рабочего аппарата Укрбюро Интерпола Василий Неволя, передает Цензор.НЕТ.
"Хочу подчеркнуть, что Генеральная прокуратура с позицией снятия с международного розыска не согласилась, послала нам свои возражения, и мы передали эти материалы на рассмотрение Комиссии по контролю за файлами Интерпола с изложением новых обстоятельств. Они, по мнению Генеральной прокуратуры, именно характеризуют деятельность бывшего министра как такую, в которой достаточно элементов уголовного характера. Насколько мне известно, ныне этот вопрос рассматривается, решение по нему еще не принято", - сказал он.
Как рассказал Неволя, Богатырева определенное время находилась в международном розыске по инициативе Украины. Но потом экс-министр обратилась с жалобой в Комиссию по контролю за файлами Интерпола, которая приняла решение прекратить розыск Богатыревой по каналам организации. Комиссия считает, что дело относительно Богатыревой не отвечает требованиям статьям 2 и 3 Устава организации.
"Информация о розыске Богатыревой была удалена из файлов, о чем были проинформированы все страны-члены организации", - отметил он.
Неволя объяснил, что позиция Комиссии основывается на том, что относительно экономического преступления, которое инкриминируется Богатыревий правоохранительными органами Украины, было принято решение судебными учреждениями города Киева, что это не уголовные отношения, а гражданско-правовые. И второй момент - это решение европейских институтов об отмене санкций относительно нее.
"На основании этого комиссия сделала вывод, что последующий розыск по каналам Интерпола не будет отвечать требованиям устава", - подчеркнул он.
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Вчера был просто какой-то черный день для ватных Андреев на Донбассе. Вот так вот два и сразу. )))
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