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Все про:Богатырева (760) ГПУ (7930) Интерпол (305) розыск (516)

 ГПУ обжаловала решение Интерпола о снятии с розыска Богатыревой

Генеральная прокуратура Украины не соглашается с отказом Интерпола осуществлять розыск бывшего министра здравоохранения Украины Раисы Богатыревой и обжаловала это решение в Комиссии по контролю за файлами организации.

Об этом в интервью Укринформу рассказал начальник Рабочего аппарата Укрбюро Интерпола Василий Неволя, передает Цензор.НЕТ.

"Хочу подчеркнуть, что Генеральная прокуратура с позицией снятия с международного розыска не согласилась, послала нам свои возражения, и мы передали эти материалы на рассмотрение Комиссии по контролю за файлами Интерпола с изложением новых обстоятельств. Они, по мнению Генеральной прокуратуры, именно характеризуют деятельность бывшего министра как такую, в которой достаточно элементов уголовного характера. Насколько мне известно, ныне этот вопрос рассматривается, решение по нему еще не принято", - сказал он.

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Как рассказал Неволя, Богатырева определенное время находилась в международном розыске по инициативе Украины. Но потом экс-министр обратилась с жалобой в Комиссию по контролю за файлами Интерпола, которая приняла решение прекратить розыск Богатыревой по каналам организации. Комиссия считает, что дело относительно Богатыревой не отвечает требованиям статьям 2 и 3 Устава организации.

"Информация о розыске Богатыревой была удалена из файлов, о чем были проинформированы все страны-члены организации", - отметил он.

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Неволя объяснил, что позиция Комиссии основывается на том, что относительно экономического преступления, которое инкриминируется Богатыревий правоохранительными органами Украины, было принято решение судебными учреждениями города Киева, что это не уголовные отношения, а гражданско-правовые. И второй момент - это решение европейских институтов об отмене санкций относительно нее.

"На основании этого комиссия сделала вывод, что последующий розыск по каналам Интерпола не будет отвечать требованиям устава", - подчеркнул он.

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Учитесь работать прокурворы ,это вам не ...дела шить.. а предоставить ..конкретную доказательную базу .. . Зарплат они хотят европейских ,сначала научитесь работать а не крышевать
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Какое "учитесь работать", если вся работа - по телефонному звонку.
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....все ждут когда наступит время. а оно просто уходит.
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О чём можно говорить,да на этой рыговской бляди пробы негде ставить!
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Вот именно так мы Интерполу и объяснили, а они "не по уставу, не по уставу"
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Не рассказывай сказки,там было больше политической составляющей и всякой ерунды чем уголовщины,по этому интерпол и засомневался вопрос в том а кому это было на руку ?Думаю для умных людей это не секрет!
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как увлекательно гонятся за рыгами в бегах, и как скучно и обыденно пытатся сажать доступных((
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смотрю 1+1 "новости". журнализдка Мосейчук ведет себя как последняя торговка. позвонили главе нацрады по тиви и радио. попросила разъяснений на тему лицензии, не дает говорить, перебивает, перекручивает слова. смотреть просто противно.... так себя журналисты себя не должны вести.....
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Ох ты жеж итить-колотить!
Вчера был просто какой-то черный день для ватных Андреев на Донбассе. Вот так вот два и сразу. )))



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а может ну его этот интерпол , всё равно с них толку нет......составить список приоритетности и очерёдности ....и....
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Луцик, пиши жалобу в газету "Гудок" черноморского пароходства. Наверняка поможет.
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