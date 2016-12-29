EN|RU|UK
Темы дня:

Бои под Светлодарском

Национализация "Приватбанка"

Бюджет-2017

Скифское золото

Переговоры Савченко с боевиками

Снятие неприкосновенности с Новинского

Трагедия в Княжичах

Дело против Онищенко

Допрос Януковича

Годовщина Революции Достоинства

Репрессии в оккупированном Крыму

Е-декларации госслужащих

Президент Трамп

Отставка Саакашвили

Взлом почты Суркова

Украинские заложники в РФ

Российские террористы сбили Боинг

Убийство полицейских в Днепре

Убийство Жилина

Сотрудничество с МВФ

 Политика Украины
  448  24
Материалы по теме:
Все про:армия (7174) Минобороны (4500) СНБО (3076)

 СНБО поддержал проект госпрограммы развития ВСУ до 2020 года

Совет национальной безопасности и обороны Украины поддержал проект Государственной программы развития Вооруженных Сил Украины на период до 2020 года.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы СНБО.

"Совет национальной безопасности и обороны Украины поддержал разработанный Министерством обороны Украины проект Государственной программы развития Вооруженных Сил Украины на период до 2020 года и изменения в военно-административное деление территории Украины", - сказано в сообщении.

Читайте также: СНБО утвердил доктрину информационной безопасности Украины
 перейти на форум
 
   
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Основные события на межбанке 29 декабря:
1) Значительный перевес спроса на валюту над предложением вывел курс доллара на новый уровень - 27,05/27,20 гривен к окончанию торгов;
2) НБУ продал банкам 59,1 млн долларов по цене отсечения - не ниже 27,10 гривен при заявке финучреждений на 87,4 млн. Это не смогло сдержать рост валютных котировок и доллар прочно закрепился на уровне выше 27 гривен;
3) Банки между собой и банки с НБУ заключили 472 сделки на общую сумму 324,26 млн долларов по средневзвешенному курсу 27,1909.

Источник: Минфин
 показать весь комментарий
Ответить
 
Полная и бесповоротная боеготовность при потреблении одной мивины.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Нет,ну что Вы,одеты в лучшую форму,им тепло и не хочется жрать,они читают книги и их не убивают по минской лицензии.Ведь теперь МО разрешено самим решать чем кормить солдат и закупать продукты самим.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Ау, Бутусов! Может, напешишь уже о суде "Батькивщины" против НКРЕ по тарифам?
 показать весь комментарий
Ответить
 
ты дебил? или сидишь где-то под сызранью, что тебя тарифы в Украине не интересуют? К чему этот дебильный высер?
 показать весь комментарий
Ответить
 
Ты нищеброд и не можешь коммуналку оплатить? Я могу без напряга.
 показать весь комментарий
Ответить
 
ты просто дебил и генетический раб. Я спокойно могу оплатить коммуналку, но хочу платить за нее реальную цену, а не ту, которую твой барин назначил из головы, а ты ему сапог лижешь и скорее свои гроши несешь.
 показать весь комментарий
Ответить
 
троль тут как раз ты. Я написал о том, что было заседание суда о тарифах, но цензор об этом не пишет. А ты начал постить всякую хрень. Хочешь сказать, что вопросы тарифов в стране людей не интересуют? И кто ты тогда, если не кретин и раб?
 показать весь комментарий
Ответить
 
ну, так, чтож твои работодатели не развенчали е популизм? Голословные высеры типа твоих - не в счет. Предоставьте обоснования, опубликуйте их, дайте экономистам, наймите аудит и выведите Юлю на чистую воду, а затраты она вам компенсирует, если суд проиграет. Казалось бы - сплошная выгода и правоту свою доказали и Юлю опустилм. Но - нет, когда сказать нечего, просто выпускают таких как ты, которые тут за миску похлебки будут говном кидаться.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Да никого тарифы так как путенско-йулиных ботов не интересуют. Не хочешь платить много, оптимизируй свои затраты, утепляй и модернизируй своё жильё.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Не можешь платить, бери субсидию...............всё решается.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Еще раз спрашиваю - ты дебил? При чем тут субсидия? Я достаточно зарабатываю. Но, как плательщик, хочу видеть обоснованность тарифов.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Ты йулин бот и не более, хочешь обоснование иди к поставщикам услуг и требуй калькуляцию, или об этом не слышал?
 показать весь комментарий
Ответить
 
Да, ты таки дебил. Речь и идет о том, что Батькивщина подала в суд на НКРЕ, которое отказывается предоставлять обоснование тарифов.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Твоя старая баба Йуля как дура страдает популлизмом, все эти суды для лохов.
 показать весь комментарий
Ответить
 
лучше страдать популизмом, чем как ты - дебилизмом. Если она страдает популизмом, то нужно не ныкаться и не бегать от требований показать экономические обоснования тарифов. Но они навешали лапши и спрятались в кусты, а бараны блеют, шо могут оплатить.
 показать весь комментарий
Ответить
 
рефлрмы и программы развития ВСУ НЕВОЗМОЖНЫ без отстранения от руководства нынешних управленцев,снабженцев,"аналитиков Генштаба" ВСУ.Только те,кто воевал,проходил "котлы" и,увы,познал плен,могут ВСЕСТОРОННЕ и объективно дать анализ слабых мест в ВСУ.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины
 Облако тегов
1+1 авиакатастрофа Антитеррористическая операция Безъязыков боевик Военная прокуратура военнослужащие Донбасс Кабмин кибербезопасность Киев крушение Крым лицензия Мининфраструктуры Нацполиция Нацсовет_ТРВ обстрел Одесская область Омелян Порошенко прокуратура Россия самолет санкции СБУ смерть СНБО суд ТВ
   
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти