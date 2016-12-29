 СНБО поддержал проект госпрограммы развития ВСУ до 2020 года

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы СНБО.
"Совет национальной безопасности и обороны Украины поддержал разработанный Министерством обороны Украины проект Государственной программы развития Вооруженных Сил Украины на период до 2020 года и изменения в военно-административное деление территории Украины", - сказано в сообщении.
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1) Значительный перевес спроса на валюту над предложением вывел курс доллара на новый уровень - 27,05/27,20 гривен к окончанию торгов;
2) НБУ продал банкам 59,1 млн долларов по цене отсечения - не ниже 27,10 гривен при заявке финучреждений на 87,4 млн. Это не смогло сдержать рост валютных котировок и доллар прочно закрепился на уровне выше 27 гривен;
3) Банки между собой и банки с НБУ заключили 472 сделки на общую сумму 324,26 млн долларов по средневзвешенному курсу 27,1909.
Источник: Минфин
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