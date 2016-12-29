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Все про:боевик (17649) Геращенко Ирина (773) заложник (1010) обмен (500) плен (1637) пленные (30)

 "Это жест доброй воли накануне Рождества", - Ирина Геращенко о передаче 15 человек боевикам. ФОТОрепортаж

Первый вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращено рассказала об передаче боевикам 15 человек, как жест доброй воли со стороны Украины.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом она написала в Фейсбуке.

Первый вице-спикер отметила: " Украинская сторона передала в одностороннем порядке, как жест доброй воли, как гуманитарную акцию, 15 лиц, совершивших преступления, для разблокирования процесса освобождения заложников. Президен, СБУ, минская группа ищем шаги для освобождения заложников, мы готовы к компромиссу, чтобы только освободить ребят.

Среди переданных представителям ОРДЛО человек 6 женщин, также пожилые люди и те, кто болен.

Это жест доброй воли в преддверии Рождества и новогодних праздников, и мы ждем милосердия и гуманизма другой стороны, если они знают, что такое гуманизм и милосердие. На передаче 15 человек были мамы и жены украинских заложников, священники, которые обратились к представителям РФ и ОРДЛО освободить ребят, проявить милосердие! Их слова, их обращения, их молитвы быть милосердными и отпустить ребят невозможно было слушать без слез.

Представители ОРДО пообещали, что до нового года будут выпущены подростки, которых удерживают в тюрьме за "диверсии и терроризм". Но мы ожидаем освобождения ребят - и апеллируем к Москве и Кремлю проявить гуманизм, отпустить заложников, которых удерживают в ОРДЛО и в Москве".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украина передала 15 сторонников сепаратистов представителям "ЛДНР", - СБУ

плен обмен

плен обмен

плен обмен





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"Не давайте святыни псам и не бросайте жемчуга вашего перед свиньями, чтобы они не попрали его ногами своими и, обратившись, не растерзали вас."

Нагорная проповедь Иисуса Христа
«Библия Мф. 7:6» / перевод синодальный, 1816-1862 г.
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Доречі , вельми влучно-саме розкидування бісеру перед свинями.
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Любое проявление доброты и человечности домбасяцкими вырожденцами воспринимается как слабость. Запомните навсегда, а лучше запишите.

А слабая жертва их провоцирует на нападение, как гиен, или шакалов в природе.
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жести доброї волі - добре під час ВІЙНИ ...
АЛЕ НІХТО І НІКОЛИ не проводив такі жести по відношенні ДО ТЕРОРИСТІВ ....
ТЕАТР АБСУРДУ ... Ми ДЕРЖАВА , чи НЕДОДЕРЖАВА ?
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Не хочу вас расстраивать, но государством нам еще только предстоит стать при благоприятном раскладе с вероятностью процентов 15.
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просто , не так абсурдно б було коли б ПОРОХ жестом ДОБРОЇ ВОЛІ відав ліпэцкую фабрыку ХУЙЛУ... а може б тоді хуйло відстав би від УКРАЇНИ ?
Чи етого нікак нізя ібо ЕТО ЛІПЕЦКОЄ ЛАЙНО собствєность , а собвєность для пеці ПОНАД ІНТЕРЕСИ УКРАЇНИ .
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Не будьте столь наивны, пэтя-бартер без шкурного интереса пальцем не шевельнет. Торговать должностями и назначениями - его извечный любимый бизнес. Не уверен, что и здесь обходится без него.
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ну на Великдень, священник каже "їште самі і дайте худобі токож" і таке в різних церквах кажуть. чи то я туплю: пси і свині - то образно? чи мається на увазі як худоба?
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В так называемом "МГБ ДНР" заявили о задержании гражданина Украины Леонида Сычева, которого боевики подозревают в шпионаже.
Об этом сообщает издание "Апостроф" со ссылкой на сайт террористов.
Отмечается, что Сычев якобы был завербован СБУ и передавал ей данные о передвижениях боевиков и их военной техники. Для этого он якобы неоднократно встречался с представителями украинских спецслужб
Задержанный боевиками "шпион" - уроженец Антрацита Луганской области 1984 года рождения.
http://sled.net.ua/node/34602х
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В обмен на регулярные обстрелы и десятки погибших солдат ВСУ?
Это больше похоже на приступ безумия.
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А на звичайний саботаж і злочин це не схоже ?
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Где Вы у нас видели преступников и саботажников в высших эшелонах власти?
Там только благодетели, заботящиеся о судьбе простых людей, в общем, альтруисты высшей пробы.
Все злодеи у нас на периферии - волонтеры, бойцы добробатов, блогеры-критиканы и т.д.
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благодетели, заботящиеся о судьбе простых людей, в общем, альтруисты высшей пробы.

Не бережёшь ты себя ....
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Это была попытка перехватить инициативу у Савченко у обоих вышло неуклюже
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Та не, Гадя сепарш "освободила", так что она чемпион по ненависти к Украине.
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Двох хвойд (одна точно) на 15 терорист1в??? так вони завтра наловлять ще тисячу таких...
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Хоч би риторику підрихтували-ви що #обнулися,добру волю терористам проявляти!?
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А чому влада "жест доброї волі" не хоче виявити до власного народу ?
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І не тільки твоє "ИМХО".Можеш і мою думку туди доплюсувати-15 мразей поміняли на 2 шльонд,принаймні так це виглядає.
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Саме так це виглядає. Але це скорійш робиться для світової спільноти, щоб хоч якось завадити потужній, всеохоплющій пропоганді з Мордору. Де ми постійно все зриваем та вимагаєм забагато...
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""Это жест доброй воли накануне Рождества", - Ирина Геращенко о передаче 15 человек боевикам."

Так пошлите туда и фуру шампанского: от нашего стола - вашему столу.
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Тоді вже краще якогось бояришнику-як жест доброї волі стосовно "попочленцев",щоб швидше здохли та не мучалися.
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а не проще рассказать обществу. что же требуют те на той стороне. за освобождение наших бойцов. -честно и открыто. что бы общество знало. на что мы можем пойти . а на что нет. атак конституцию меняем вроде. вдруг те хотят повышения пенсии. у нас. или проведения медреформы. тоже надо все взвесить . надо ли нам такие жертвы. может отделаемся повышением тарифов.
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" о передаче 15 человек боевикам"

я дуже вибачаюсь, але тих виродків людьми не вважаю. Може треба змінити цю тему, бо виглядає так ніби Ірина Геращенко жертвує власних громадян!
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у них там по слухам есть НКВД, так что остается лишь посочувстовать отпущенщам.... будут бить и пытать на тему сотрудничества с СБУ....
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а гадю в список передаваемых включить не забыли...?
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Boris Borisenko ‏@BorisBorisenko5 1 ч.1 час назад
СКОЛЬКО ЕЩЁ ЭТИ ТВАРИ УБЪЮТ НАШИХ РЕБЯТ?https://inforesist.org/kiev-peredal-boevikam-dnr-15-chelovek/ … Помилованы прз. Жрите,"скотный двор"...


"Киев решил в одностороннем порядке передать в ОРДЛО 15 человек, задержанных и осужденных в Украине для активизации процесса обмена.Э


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Так, я чего то не понял. Украинская власть должна работать на Украину или на мировую общественнсть, которой это все до фени?
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Абсолютно не правильное даже и в этом аспекте. Демонстрирует, что считаться с интересами слабого государства даже не нужно. Стець не прав - это не годится в качестве отмазки.
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Это жест бессилия Пети. Он в обмене пленным очень плохой барыга. Надо сказать, что из-за ссыкливости, он всех ценных пленных сдал.
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он только на личных гешефтах хорошо шустрит, а тут - какие-то заложники, какие-то пленные...
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это только в случае, если ему не заплачено.
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Это просто ответ на то, что недавно сепары передали троих.
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А что могут идиоты, которых назначил Петя барыга, Только идиотские поступки , как этот.
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Спасибо...Но Думаю как уажастней умрет мародер в моем Доме
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"Среди переданных представителям ОРДЛО человек 6 женщин, также пожилые люди и те, кто болен."
Вважаю обмін рівноцінним,спекатись таких одне задоволення...
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Это жест доброй воли в преддверии Рождества и новогодних праздников, и мы ждем милосердия и гуманизма другой стороны, если они знают, что такое гуманизм и милосердие.
Если сепаратисты люди, то должны ответить тем же.
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Если сепаратисты люди,

А вони люди - 3 роки війни мало ? Мало звірств вони наробили , що виникають ще сумніви ..?!
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Интересно а у этих 15 освобождённых бандитов сепаратистов - террористов додумались хоть расписочку взять? Расписку что они обязуются в следствии освобождения от ответственности за их тяжёлые преступления и передачи их в оккупированную бандитскую резервацию лугандонию (длнр) они будут поменьше убивать или способствовать убийству украинских граждан. Или их всё скоро обратно задержат чтобы по новой отпустить.
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Как почитаешь комменты, все такие спецы в обмене пленных шо капец. Сделайте лучший обмен. Вон надя уже договорилась.
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Гадя не "договорилась" а до пиз*елась уже!!!!и давно...
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Так она уже давно договорилась. Лет на 15. Ан на свободе, саше прифеты передает. Наверное скоро мишку плюшевого пошлет
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Не подобається мені це гендлювання людьми під благовидним предлогом.
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От этой "власти" ждать нечего.Все делает против своего народа,зато сепарам и разным мразям зеленый свет.Твари одним словом,добавить нечего.
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как это "неадекватной"????в натуре адекватной...Мертветчуку... и прочей сепарской сволоте!!!!
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Как бы за этот жест ,кое-кому,не пришлось в будущем отвечать .....
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Хреновая у вас какая то "добрая воля". По крайней мере для Украины.....
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любой жест доброй воли перед гопником считается как развод лоха.
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Я вот заметил такую закономерность. Чем больше эта сопливая ДУРА ноет, пуская сопли и слюни, тем больше с той стороны сыпется пакостей. Они как будто издеваются над этой ДУРОЙ, надрывая животы со смеху. Совпадение??? Не думаю!
А в итоге страдают наши воины.
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Кацапские макаки нам обстрелы из танков и градов, а сопливая свита шоколадного барыги им добрые жесты.
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а чё так хило работает наш украинский РевВоенСовет?? Иде засланые Каплан..Мурка..Мата Хари???почему не светятся среди обменных -радистка Кэт..Зоя Космодемьянская..Павлик Морозов??На худой конец пастора Шлага хоть бы подбросили в Лугандонию!
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А теперь эти 15 возьмут оружие и будут убивать наших ребят. Они будут всех подряд хватать и менять на своих боевиков. Никто из них теперь не будет ничего боятся. Единственный метод - в плен не брать. Но тогда и эти ублюдки не будут брать в плен. Увы. Хотя бы меняли 1:1, а то после того, как шоколадный сказал, что ради освобождения бойцов готов на любые условия, вот теперь боевики и ставят условия 50:700. Похоже, что мозги в руководстве в большом дефиците.
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ну по крайней мере теперь кормить их будут не за мои налоги.
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Минские договорняки в одностороннем порядке амнистия убийцам,
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Жест доброй воли родственники двух погибших накануне оценят
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В разгар скандала по поводу таможенных пошлин на посылки из-за рубежа сразу несколько наши читателей писали о том, что некоторые инициаторы этих новшеств в своих сетях откровенно торгуют фальсифицированным товаром знаменитых брендов. Например, в Киеве успешно торгуют подделками, называемыми «репликами» спортивной обуви и одежды. В итоге, подделку кроссовок продают по цене оригинала в 200 долларов и даже не жмуряться, а вот покупка нормального товара по вменяемой цене, но не у них, стала им костью в горле. Ну что же, сейчас мы наблюдаем всеобщее расслабление чиновников после Майдана. Они отделались мелким испугом и вернулись к своей привычной работе - распилам и откатам. Эти самые изменения предлагались ой не за бесплатно. Торговцы явно собрали на это мероприятие хороший бюджет и чиновники радостно кинулись его осваивать.
То есть, торговцы фальшивками наняли фальшивых государственных служащих, которые прикрываясь фальшивыми интересами державы, пытались протолкнуть насквозь фальшивый правовой акт. Пока тема повисла, но мы уверены, что она не исчерпана, ибо деньги освоены и за них будут спрашивать. Так что вторая серия - неизбежна.
Такие сюжеты стали просто массовыми. Вот, например, опять поднялась тема блокады Лугандона. Что характерно, целью мероприятия названо освобождение наших пленных. Тема святая и беспроигрышная, но на ней очень многие рубят такое бабло, что трудно себе представить. Что больше всего настораживает, в Сети эту тему возглавляет некий депутат Сергей Сергейченко, который за два года своего депутатства и две блокады стал в два раза толще и глядя на него уже непонятно, где он рискует треснуть в первую очередь, в области пуза или в области хари? Блокады на него действуют настолько серьезно, что третьей он может просто не вынести физически.
Напомним, этот деятель блокировал конвои Ахметова. В начале мероприятия складывалось впечатление, что, наконец-то, рыжему перекроют кислород. Но ничего подобного не произошло. Тема стихла и все само собой рассосалось. Как? Можно только догадываться. Вторая блокада была чуть позже и блокировали Крым. Результат блокады известен. Туда как ехали фуры, так и едут. То есть, на границе Лугандона ситуация до блокады и после нее - ничем не отличается. Все ровно то же самое.
Что касается Крыма, то блокаду начали крымские татары и если бы они ее продолжили, мог бы получиться какой-то эффект. Но на место прискакала кавалерия во главе с великим «блокировщиковм» Сергеем Сергейченко в сопровождении подобных ему персонажей, и стало понятно, что тему пропьют, что вскоре и случилось. Теперь опять решено блокировать Лугандон и опять этот мордатый персонаж носится в первых рядах. Результат можно предвидеть.
Это все - фальшивые мероприятия, которые возглавлял и возглавляет насквозь фальшивый персонаж. Имея фальшивое имя и фамилию, он имел фальшивое звание и фальшивые же боевые заслуги, что дало ему возможность получить фальшивую депутатскую корочку. Да и вообще, вся биография персонажа - сплошная фальшивка. Он просто по определению не может делать что-то не фальшивое.
Кстати, о депутатах. Прямо сегодня разворачивается еще одно позорное шоу с фальшивыми персонажами. Некая депутат Гадя, которая фальшиво «участвовала в событиях Майдана», фальшиво попала в плен и фальшиво там голодовала. Причем, она объявляла и фальшивые сухие голодовки, которые заканчиваются очень плохо. И вот за это ее заочно сделали депутатшей, навешали на нее регалий, что не изменило сути. Фальшивая деятельница имеет фальшивые ништяки, от которых ее постепенно освободят.
Но теперь она показывает фальшивую заботу о пленных. Для этого она покорешилась с фальшивыми руководителями фальшивых республик, которые дали ей двух фальшивых пленных, о маникюром и макияжем. При этом ее сопровождал фальшивый генерал-лейтенант авиации, некто Рубан, ставленник фальшивого патриота Медведчука. И теперь они нам демонстрируют фальшь-шоу освобождения.
Но теперь эти дешевые подделки смотрятся уже не смешно, а мерзко и наверняка, все эти персонажи, ответят за эти подлые шоу, на которых они косят бабло. Похоже на то, что нынешней власти не до того или ее все устраивает, но власть меняется и фальшивки займут подобающие им мета. Пускай они сегодня думают, что ухватили Бога за бороду. Но пройдет немного времени и до них дойдет, что это был не Бог и держались они отнюдь не за бороду, а за другое место.
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На границе с Россией ворона украла паспорт у гражданина Эстонии

19:4329.12.2016

С.-ПЕТЕРБУРГ, 29 дек - РИА Новости. Ворона украла паспорт у гражданина Эстонии при оформлении документов на пункте пропуска в Ленинградской области на российской-эстонской границе, сообщает пресс-служба Северо-Западного таможенного управления (СЗТУ).

Инцидент произошел на многостороннем автомобильном пункте пропуска в Ивангороде (Ленинградская область), куда гражданин Эстонии прибыл с территории России, чтобы проследовать домой.
"Началась привычная процедура таможенного оформления транспортного средства. Гражданин вытащил паспорт, как вдруг подлетела ворона. Бесцеремонная птица выхватила документ и резко взмыла вверх. Все произошло так быстро, что никто даже опомниться не успел", - говорится в сообщении.

Сотрудники таможенного поста попытались помочь гражданину Эстонии, даже привлекли кинологов со служебными собаками, однако поймать ворону не удалось. Было составлено заявление об утрате паспорта. В полиции Ивангорода гражданину также дали адрес эстонского консульства в Санкт-Петербурге для получения документов, необходимых для возвращения на родину.
"Документы мужчина выправил и вернулся домой. А через пару дней и паспорт нашелся. Ворона бросила его недалеко от пешеходного пункта пропуска", - сообщают в ведомстве, отмечая, что для пересечения границы документ не годится, поскольку птица вырвала из него один лист.
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Тільки тупорилі хохли могли обміняти 15 вбивць на...дві агентки фсб.
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"Среди переданных представителям ОРДЛО человек 6 женщин, также пожилые люди и те, кто болен."
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меняла власть,а эта власть не проукраинская
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так и представил как джедаи в Израиле проявляют ,,добрую волю,, и отпускаю из тюрем арабских террористов. А вот так запросто так. Гребанный стыд. Почему нам в Украине в руководство страны достались такие бракованные?....
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Геращенко разговорчивая как Ляшко, так можно хрен чего наговорить , она официальное лицо или как?.....
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Блин,там двое наших попало в плен.Надо было их на обмен пустить..
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Вы им еще в качестве доброй воли, пару офисов на Банковой выдилите А самое смешное ,что в этой системе не работает обратная связь , народ реально недоволен ,а им пофиг система без обратной связи недолговечна
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Это не жест доброй воли, а квинтэссенция слобоумия.
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A этих двух шавок вернули в зад??? Кто знает???
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