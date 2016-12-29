 "Это жест доброй воли накануне Рождества", - Ирина Геращенко о передаче 15 человек боевикам. ФОТОрепортаж

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом она написала в Фейсбуке.
Первый вице-спикер отметила: " Украинская сторона передала в одностороннем порядке, как жест доброй воли, как гуманитарную акцию, 15 лиц, совершивших преступления, для разблокирования процесса освобождения заложников. Президен, СБУ, минская группа ищем шаги для освобождения заложников, мы готовы к компромиссу, чтобы только освободить ребят.
Среди переданных представителям ОРДЛО человек 6 женщин, также пожилые люди и те, кто болен.
Это жест доброй воли в преддверии Рождества и новогодних праздников, и мы ждем милосердия и гуманизма другой стороны, если они знают, что такое гуманизм и милосердие. На передаче 15 человек были мамы и жены украинских заложников, священники, которые обратились к представителям РФ и ОРДЛО освободить ребят, проявить милосердие! Их слова, их обращения, их молитвы быть милосердными и отпустить ребят невозможно было слушать без слез.
Представители ОРДО пообещали, что до нового года будут выпущены подростки, которых удерживают в тюрьме за "диверсии и терроризм". Но мы ожидаем освобождения ребят - и апеллируем к Москве и Кремлю проявить гуманизм, отпустить заложников, которых удерживают в ОРДЛО и в Москве".
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Нагорная проповедь Иисуса Христа
«Библия Мф. 7:6» / перевод синодальный, 1816-1862 г.
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А слабая жертва их провоцирует на нападение, как гиен, или шакалов в природе.
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АЛЕ НІХТО І НІКОЛИ не проводив такі жести по відношенні ДО ТЕРОРИСТІВ ....
ТЕАТР АБСУРДУ ... Ми ДЕРЖАВА , чи НЕДОДЕРЖАВА ?
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Чи етого нікак нізя ібо ЕТО ЛІПЕЦКОЄ ЛАЙНО собствєность , а собвєность для пеці ПОНАД ІНТЕРЕСИ УКРАЇНИ .
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Об этом сообщает издание "Апостроф" со ссылкой на сайт террористов.
Отмечается, что Сычев якобы был завербован СБУ и передавал ей данные о передвижениях боевиков и их военной техники. Для этого он якобы неоднократно встречался с представителями украинских спецслужб
Задержанный боевиками "шпион" - уроженец Антрацита Луганской области 1984 года рождения.
http://sled.net.ua/node/34602х
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- Як раз доїдаю!
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Это больше похоже на приступ безумия.
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Там только благодетели, заботящиеся о судьбе простых людей, в общем, альтруисты высшей пробы.
Все злодеи у нас на периферии - волонтеры, бойцы добробатов, блогеры-критиканы и т.д.
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Не бережёшь ты себя ....
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Так пошлите туда и фуру шампанского: от нашего стола - вашему столу.
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я дуже вибачаюсь, але тих виродків людьми не вважаю. Може треба змінити цю тему, бо виглядає так ніби Ірина Геращенко жертвує власних громадян!
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СКОЛЬКО ЕЩЁ ЭТИ ТВАРИ УБЪЮТ НАШИХ РЕБЯТ?https://inforesist.org/kiev-peredal-boevikam-dnr-15-chelovek/ … Помилованы прз. Жрите,"скотный двор"...
"Киев решил в одностороннем порядке передать в ОРДЛО 15 человек, задержанных и осужденных в Украине для активизации процесса обмена.Э
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Вважаю обмін рівноцінним,спекатись таких одне задоволення...
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Если сепаратисты люди, то должны ответить тем же.
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А вони люди - 3 роки війни мало ? Мало звірств вони наробили , що виникають ще сумніви ..?!
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А в итоге страдают наши воины.
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То есть, торговцы фальшивками наняли фальшивых государственных служащих, которые прикрываясь фальшивыми интересами державы, пытались протолкнуть насквозь фальшивый правовой акт. Пока тема повисла, но мы уверены, что она не исчерпана, ибо деньги освоены и за них будут спрашивать. Так что вторая серия - неизбежна.
Такие сюжеты стали просто массовыми. Вот, например, опять поднялась тема блокады Лугандона. Что характерно, целью мероприятия названо освобождение наших пленных. Тема святая и беспроигрышная, но на ней очень многие рубят такое бабло, что трудно себе представить. Что больше всего настораживает, в Сети эту тему возглавляет некий депутат Сергей Сергейченко, который за два года своего депутатства и две блокады стал в два раза толще и глядя на него уже непонятно, где он рискует треснуть в первую очередь, в области пуза или в области хари? Блокады на него действуют настолько серьезно, что третьей он может просто не вынести физически.
Напомним, этот деятель блокировал конвои Ахметова. В начале мероприятия складывалось впечатление, что, наконец-то, рыжему перекроют кислород. Но ничего подобного не произошло. Тема стихла и все само собой рассосалось. Как? Можно только догадываться. Вторая блокада была чуть позже и блокировали Крым. Результат блокады известен. Туда как ехали фуры, так и едут. То есть, на границе Лугандона ситуация до блокады и после нее - ничем не отличается. Все ровно то же самое.
Что касается Крыма, то блокаду начали крымские татары и если бы они ее продолжили, мог бы получиться какой-то эффект. Но на место прискакала кавалерия во главе с великим «блокировщиковм» Сергеем Сергейченко в сопровождении подобных ему персонажей, и стало понятно, что тему пропьют, что вскоре и случилось. Теперь опять решено блокировать Лугандон и опять этот мордатый персонаж носится в первых рядах. Результат можно предвидеть.
Это все - фальшивые мероприятия, которые возглавлял и возглавляет насквозь фальшивый персонаж. Имея фальшивое имя и фамилию, он имел фальшивое звание и фальшивые же боевые заслуги, что дало ему возможность получить фальшивую депутатскую корочку. Да и вообще, вся биография персонажа - сплошная фальшивка. Он просто по определению не может делать что-то не фальшивое.
Кстати, о депутатах. Прямо сегодня разворачивается еще одно позорное шоу с фальшивыми персонажами. Некая депутат Гадя, которая фальшиво «участвовала в событиях Майдана», фальшиво попала в плен и фальшиво там голодовала. Причем, она объявляла и фальшивые сухие голодовки, которые заканчиваются очень плохо. И вот за это ее заочно сделали депутатшей, навешали на нее регалий, что не изменило сути. Фальшивая деятельница имеет фальшивые ништяки, от которых ее постепенно освободят.
Но теперь она показывает фальшивую заботу о пленных. Для этого она покорешилась с фальшивыми руководителями фальшивых республик, которые дали ей двух фальшивых пленных, о маникюром и макияжем. При этом ее сопровождал фальшивый генерал-лейтенант авиации, некто Рубан, ставленник фальшивого патриота Медведчука. И теперь они нам демонстрируют фальшь-шоу освобождения.
Но теперь эти дешевые подделки смотрятся уже не смешно, а мерзко и наверняка, все эти персонажи, ответят за эти подлые шоу, на которых они косят бабло. Похоже на то, что нынешней власти не до того или ее все устраивает, но власть меняется и фальшивки займут подобающие им мета. Пускай они сегодня думают, что ухватили Бога за бороду. Но пройдет немного времени и до них дойдет, что это был не Бог и держались они отнюдь не за бороду, а за другое место.
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19:4329.12.2016
С.-ПЕТЕРБУРГ, 29 дек - РИА Новости. Ворона украла паспорт у гражданина Эстонии при оформлении документов на пункте пропуска в Ленинградской области на российской-эстонской границе, сообщает пресс-служба Северо-Западного таможенного управления (СЗТУ).
Инцидент произошел на многостороннем автомобильном пункте пропуска в Ивангороде (Ленинградская область), куда гражданин Эстонии прибыл с территории России, чтобы проследовать домой.
"Началась привычная процедура таможенного оформления транспортного средства. Гражданин вытащил паспорт, как вдруг подлетела ворона. Бесцеремонная птица выхватила документ и резко взмыла вверх. Все произошло так быстро, что никто даже опомниться не успел", - говорится в сообщении.
Сотрудники таможенного поста попытались помочь гражданину Эстонии, даже привлекли кинологов со служебными собаками, однако поймать ворону не удалось. Было составлено заявление об утрате паспорта. В полиции Ивангорода гражданину также дали адрес эстонского консульства в Санкт-Петербурге для получения документов, необходимых для возвращения на родину.
"Документы мужчина выправил и вернулся домой. А через пару дней и паспорт нашелся. Ворона бросила его недалеко от пешеходного пункта пропуска", - сообщают в ведомстве, отмечая, что для пересечения границы документ не годится, поскольку птица вырвала из него один лист.
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