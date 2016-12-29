 Интерпол в январе определится с розыском соратников Януковича, - глава Укрбюро Интерпола Неволя

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в интервью Укринформу рассказал начальник Рабочего аппарата Укрбюро Интерпола Василий Неволя.
"Файлы Януковича, Захарченко, Клюевых, Арбузова, Клименко, Курченко - абсолютно все, кого вы относите к категории топ-чиновников бывшего режима. Они все уже научились обращаться к Комиссии, и все оспаривают свой розыск. И не только научились сами, а пользуются услугами не только украинских адвокатов, а адвокатов Российской Федерации и других стран, которые хорошо понимают процедуру и хорошо ориентируются в системе принятия решений, а также основаниях для принятия решений об объявлении в международный розыск", - сказал он, отвечая на вопрос, какие дела граждан Украины планируются к рассмотрению на ближайшем заседании Комиссии по контролю за файлами Интерпола.
По словам Неволи, такое заседание состоится в период 23-26 января 2017 года. Кроме этого, на этом заседании члены комиссии также должны рассмотреть жалобу народного депутата Украины Александра Онищенко, который обвиняется в организации схемы хищения средств во время добычи и продажи природного газа в рамках договоров о совместной деятельности с ПАО "Укргаздобыча", в результате которой государству был нанесен ущерб на сумму около 3 млрд грн.
"Следующее заседание Комиссии состоится 23-26 января 2017 года, и среди других вопросов, как нам сообщили, будет рассматриваться и дело Онищенко", - отметил он.
Неволя пояснил, что каждый, кто обращается к Комиссии по контролю за файлами Интерпола, как правило, жалуется на нарушение требований статьи 3 Устава организации.
В частности, апеллянты подчеркивают "политические мотивы преследования".
"Онищенко тоже таким же путем пошел, то есть он апеллирует к тому, что то, что ему инкриминируется, не является уголовно наказуемыми действиями, а дело имеет преимущественно доминирующий политический характер", - отметил руководитель Укрбюро Интерпола.
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ведь виновата все равно будет Савченко
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шурец
Это была попытка перехватить инициативу у Савченко у обоих вышло неуклюже
29.12.2016 19:08
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