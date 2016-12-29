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Все про:Интерпол (305) розыск (516) Янукович (32017) Онищенко Александр (369)

 Интерпол в январе определится с розыском соратников Януковича, - глава Укрбюро Интерпола Неволя

Комиссия по контролю за файлами Интерпола во время заседания в конце января 2017 года рассмотрит жалобы всех высокопоставленных чиновников времен режима беглого президента Януковича на объявление их в международный розыск по инициативе Украины.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в интервью Укринформу рассказал начальник Рабочего аппарата Укрбюро Интерпола Василий Неволя.

"Файлы Януковича, Захарченко, Клюевых, Арбузова, Клименко, Курченко - абсолютно все, кого вы относите к категории топ-чиновников бывшего режима. Они все уже научились обращаться к Комиссии, и все оспаривают свой розыск. И не только научились сами, а пользуются услугами не только украинских адвокатов, а адвокатов Российской Федерации и других стран, которые хорошо понимают процедуру и хорошо ориентируются в системе принятия решений, а также основаниях для принятия решений об объявлении в международный розыск", - сказал он, отвечая на вопрос, какие дела граждан Украины планируются к рассмотрению на ближайшем заседании Комиссии по контролю за файлами Интерпола.

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По словам Неволи, такое заседание состоится в период 23-26 января 2017 года. Кроме этого, на этом заседании члены комиссии также должны рассмотреть жалобу народного депутата Украины Александра Онищенко, который обвиняется в организации схемы хищения средств во время добычи и продажи природного газа в рамках договоров о совместной деятельности с ПАО "Укргаздобыча", в результате которой государству был нанесен ущерб на сумму около 3 млрд грн.

"Следующее заседание Комиссии состоится 23-26 января 2017 года, и среди других вопросов, как нам сообщили, будет рассматриваться и дело Онищенко", - отметил он.

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Неволя пояснил, что каждый, кто обращается к Комиссии по контролю за файлами Интерпола, как правило, жалуется на нарушение требований статьи 3 Устава организации.

В частности, апеллянты подчеркивают "политические мотивы преследования".

"Онищенко тоже таким же путем пошел, то есть он апеллирует к тому, что то, что ему инкриминируется, не является уголовно наказуемыми действиями, а дело имеет преимущественно доминирующий политический характер", - отметил руководитель Укрбюро Интерпола.

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Печерський суд Києва зняв арешт з $15 млн на рахунках у ПАТ "Всеукраїнський банк розвитку", який належить сину екс-президента Віктора Януковича - ОлександруПро це свідчать рішення суду за 19-26 грудня, передає "Українська правда".У 2015 році Печерський суд арештував ці кошти за фактом незаконного кредитування регіональних залізниць банком сина екс-президента Віктора Януковича - Олександра. Тоді під арешт потрапили рахунки самого сина екс-президента, чотирьох компаній, а також 32 фізосіб, серед яких були працівники самого банку. Всього арештовано 2,75 млрд грн.З 19 грудня суд почав знімати арешти з коштів фізичних осіб. В ухвалах суду зазначено, що вони оскарженню не підлягають.Після втечі Януковича "Всеукраїнський банк розвитку" перебуває у стані ліквідації.Суд зняв арешт з $15 млн у банку Януковича
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А чому не пишуть , що сам Яник не знаходиться у розшуку Інтерполу ?!
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Тому , що Інтерпол вважеє справу проти Януковича політично мотивованою. А політикою Інтерпол не займається.
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Бо Овощ вже виглядає скромнягою в порівнянні з Порохом
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Це справа Інтерполу, їх процедури. Якщо в тебе є вагомі докази кримінальних злочинів Януковича та його команди - вперед, давай документи, виступай свідком.
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та ладно Ирине Геращенко можно
ведь виновата все равно будет Савченко
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Ні - ця мантра вже не канає ... :p
шурец

Это была попытка перехватить инициативу у Савченко у обоих вышло неуклюже
29.12.2016 19:08

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Пора уже нынешней властью заниматься их грехи не меньше так называемых пОпередников !
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