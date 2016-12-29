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Все про:Укроборонпром (375) техника (630)

 "Укроборонпром" передал ВСУ более шести тысяч единиц вооружения и техники

Государственный концерт "Укроборонпром" силовым структурам Украины за 9 месяцев текущего года 6209 единиц вооружения и военной техники.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба "Укроборонпрома".

"Отечественные силовые ведомства получили 1362 единицы новой и модернизированной техники, 1389 единиц отремонтированной и 3458 единиц ЗИП, узлов и агрегатов", - говорится в сообщении.

Отмечается также, что в 2014 году Концерн занимался оперативным ремонтом военной техники, не только на заводах, но и силами выездных бригад непосредственно в зону АТО.

В течение 2015 года увеличилась доля модернизированной продукции для украинского войска.

"В этом году ВСУ получают все больше именно нового вооружения и военной техники, произведенных на заводах "Укроборонпрома", - добавляют в концерне.

Смотрите на "Цензор.НЕТ: "Наш ответ гибридной войне - Ан-132, "Фантом", "Горлица": "Укроборонпром" подвел итоги 2016 года. ИНФОГРАФИКА

укроборонпром


Читайте на "Цензор.НЕТ": Законопроект о реформировании "Укроборонпрома" появится в Раде в первом квартале 2017 года, - Пашинский
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Да надо передать пару десятков ядерных боеголовок и конец войне !!!
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Де ті відремонтовані 902 одиниці танків та бронетехніки? Де в нас стільки бронетехніки? В АТО мабуть стільки немає, чи по кілька разів за рік одну й ту саму ремонтували? Це скорше за все якісь приписки! Ну не може бути відремонтовано 902 одиниці бронетехніки, в нас на все ЗСУ лише 794 танки, якщо вірити кацапській Вікіпедії.
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Вір кацапській Вікіпедії, там взагалі вони за дві доби до Киева дійдуть, за тиждень до Берліна, але Берлін їм не потрібен, а потрібен Лондон. То до нього вони мабуть за місяц дістануться і буде всруцький мир у всій Европі, а згодом і всьому світі.
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Игорек , у нас около 4000 танков , просто их надо снимать с консервации и делать ТО .
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вот только большая часть из них 4, 5я категория, вот в чем проблема
там ТО не поможет
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Есть ситуации, когда лучше промолчать,
не научились у нас еще держать язык за зубами . Не получилось-- ну ок, ладно , помолчите , но не надо выдумывать, тоже вот обещали,----- ну ии

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И что их, из рогатки пулять? Ви такі кумедні, але нерозумні. Ви хоч уявляєте, як створити ядерну зброю та що для неї ще потрібно? А чи згоден, що випробування цієї зброї ( без цього не можливо) будемо проводити поблизу твого будинку?
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Глупый ты похоже человек ,в Украине совершенно ВСЁ есть для создания ядерного оружия ,а вопросы доставки вообще не стоят ,ракеты в Днепре делают на ура , ну и наконец вопросы испытания ,это вообще не вопросы так как легко можно проводить подземные ядерные испытания ! И я совершенно не буду против если ядерное оружие будут делать возле моего дома ,так как это очень просто и совершенно безопасно !
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Вы хоть владеете минимальной информацией в той области , о которой пишите, и еще позволяете себе оскорблять оппонента?
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Так займись. Китайцы тоже сталь варили в каждой фанзе. А ЯО то легче создать, ничего варить не надо.
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Патроны поштучно считали или коробками?
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Порох по твоим формуляром действовали мы под Иловайском. Сколько там техники было разбито у половины которой даже БК не было... Ты думаешь кто-то забыл?
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ну и где зрада,шо пару часов назад впаривала,шо оборонпром ничего войскам не передает?може покраснели,и потому хари не кажут?
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смайликом -а ты шо хотел шоб с мед пункта первичного бронёй
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Я хочу . чтобы с поля боя их вывозила броня. а не разбитые жигули.
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Я не пишу на Русской весне. На это нужно много времени, а мне холодно. и я уже ухожу.
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так их и вывозит броня с поля боя а гнать броню назад - оставить 2х -3 х на снегу вот тебе и делема а не лезте вы в полевую вы там как слоны в посудной лавке со своими советами
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да это любитель саседей братьев - адиннарод одним словом...
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я соседей этих видеть только в гробу или на дне морском могу
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а в чём выразилась его любовь к кацапам..?
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Он сейчас спрыгивает , а пару месяцев назад писал что российских войск на Донбассе нет и соседями надо дружить .
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как партия велит..но публика совсем берега потеряла..
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Терпение небезгранично у людей , на третий год агрессии редко такие олухи попадаются , большинство уже выбрало себе сторону , он пока в ополонке живет , то туда то сюда , тяжело таким сейчас , там еще не свой тут уже не свой .
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а кого мы тоды на 0 множили шахтёров из бурятии и тархтористов ну не как не розийская армия и 5тбр вс рашки
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ты спроси его - хочет ли он чтобы все кацапы сдохли...?
потом если не трудно - отпиши его ответ...
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вот и попробуй - только конкретно спрашивай, ато оно любит юлить...
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нет но я слегка знаю военно полевую медицину и её уровень в ВСУ и прекрасно знаю как лупят по мед броне дырявые
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а о чём говорил один из волонтёров полная пурга..?
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разгон зрады вот и всё зрада не наступаем зрада наступаем секты грустного прибыло
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и врач и "беркутню" палил..верю конечно..и где сейчас недопаленная "беркутня"..?
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а с чего сразу шо я док- звеняй я гармаш кого не до палили тех уже закопали с ленточками колорадскими кроме самых хитрожопых кои на Москву побежали
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сам в это веришь..? если да, то вопросов больше не имею..
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Сегодня крестник приехал на побывку, им в бригаду пришло 6 единиц новой техники ( не "молот") экипажи "не в восторге" ( через два месяца они вновь выдвигаются на "0" и по отзывам сослуживцев(( там "инфа" намного достоверные чем "Сдесь")) есть "нехорошие"прецеденты. ( И не пишите "фуйни" в ответ, очень не хочется на людях матюкться!
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ядерное оружие-вопрос времени.Украине по силам эта тема.На других надейся-а сам не плошай.Когда рядом такой сосед как рашка-пидорашка ЯО лишним не будет.
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Якщо є вірний шлях згубити Україну , то це потрібно відмовитись від ядерного статусу та почати розробки атомної зброї. І зразу всі відчують, що таке НАТО з її військовим потенціалом і міжнародні санкції . Північна Корея буде здаватися для нас раєм.
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Красивые отчеты, репортажи январь 2015, потом Дебальцево показало, что всё это туфта. Красивые репортажи, передача техники, а в конце года раненых вывести со Светлодарской дуги нечем, а ведь там даже серьезного наступления не было, так проверка боем. Поэтому, вижу красивые цифры, а результат, к сожалению плачевный.
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зрады фотко дам а теперь вопрос шо за дз на мишках
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согласно заявлениям МО дз -контакт1, самое что может себе позволить бюджет
но на фото --- не розобрать
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ломанись там дз нож уже на 75 % мишек всу а контакт пусть пампасвсие олени на бмп ставят - лепше утилизируетси тоды
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75 % мишек --расшифруйте, на чем именно

дз нож- я только за..., вот только как етому верить, на вашем фото невидно, например
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