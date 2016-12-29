 "Укроборонпром" передал ВСУ более шести тысяч единиц вооружения и техники

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба "Укроборонпрома".
"Отечественные силовые ведомства получили 1362 единицы новой и модернизированной техники, 1389 единиц отремонтированной и 3458 единиц ЗИП, узлов и агрегатов", - говорится в сообщении.
Отмечается также, что в 2014 году Концерн занимался оперативным ремонтом военной техники, не только на заводах, но и силами выездных бригад непосредственно в зону АТО.
В течение 2015 года увеличилась доля модернизированной продукции для украинского войска.
"В этом году ВСУ получают все больше именно нового вооружения и военной техники, произведенных на заводах "Укроборонпрома", - добавляют в концерне.
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там ТО не поможет
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не научились у нас еще держать язык за зубами . Не получилось-- ну ок, ладно , помолчите , но не надо выдумывать, тоже вот обещали,----- ну ии
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2016 - 5
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http://censor.net.ua/comments/locate/8/421607/62238695
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потом если не трудно - отпиши его ответ...
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но на фото --- не розобрать
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дз нож- я только за..., вот только как етому верить, на вашем фото невидно, например
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