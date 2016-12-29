 Путин подписал закон о применении физической силы к заключенным в российских тюрьмах

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Крым.Реалии.
Сотрудники ФСИН смогут применять спецсредства к заключённым в случае угрозы насилия, опасного для жизни и здоровья сотрудника ведомства.
После внесения в Государственную думу законопроект подвергся критике со стороны правозащитников. Поправки были внесены во втором чтении после обнародования письма заключенного оппозиционного активиста Ильдара Дадина о пытках в сегежской колонии №7.
В частности, были исключены нормы, которые позволяли сотрудникам ФСИН применять спецсредства к заключенным, нарушающим режим содержания. Согласно закону, сотрудники ФСИН также не смогут стрелять по толпе людей, во избежание случайных жертв.
Документ был внесен правительством России в мае 2015 года, но прошел второе чтение только в декабре этого года. До принятия закона ФСИН был единственной структурой, в которой не регламентировалось применение спецсредств.
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вот же блин (
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Таким образом, в результате переговоров, Национальная полиция получает возможность приобрести за выделенные Украине в рамках Киотского протокола 958 440 774,25 грн ориентировочно на 101 специализированный автомобиль Mitsubishi Outlander PHEV больше (с учетом цветографической оборудования, сигнально-громкоговорящего устройства и радиостанций).
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Поскольку, понты и жлобство, не позволили выбрать авто попроще, (например "Корола" или "Ланцер") взяли "Аутлендеры".
Если бы сделка была не бартерной, то деньги пришли бы в бюджет Украины.
Так что, Украина именно ПЛАТИТ за дешевые понты Авакова, у которого сотрудники не имеют полицейской формы (есть милицейская), но зато, у них есть "Приусы", а теперь будут "Аутлендеры".
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Приобретения машин для нацполиции это куда прозрачнее чем любое строительство.
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Тогда увидите, что деньги эти, очень даже реальные.
Я не ищу "зраду", но я вижу как транжирят бюджетные деньги.
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Но отечественные менты и здравый смысл это весьма разные понятия.
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Путин подписал закон о применении физической силы к гражданам Российской федерации
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А другое дело вполне официально и законно удовлетворять свои садистские наклонности.
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То, что понастраивало это говно, - трудно назвать "квартира"!
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Скоро во всех тюрьмах на раисе !
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2017 рік - це рік смерті хуйла
давайте так його і зустрінем
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-як?
-голубой огонек…
-повбывав бы!
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Глянь видос!
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Об этом он рассказал на совете глав районов во время обсуждения медицинской этики. «Я подошёл к регистратору, спросил, а девушка меня послала. Я пошёл к старшему регистратору. Она в том же духе со мной поговорила, пока женщина-пациентка не сказала им: это же ваш министр», - цитирует Давыдова сайт «Забмедиа».
Министр отметил, что в Забайкалье отношение медиков к пациентам и друг к другу не очень хорошее, и над этим нужно работать.http://echo.msk.ru/news/1900692-echo.html
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Иногда новости и пидорассии радуют!😃
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Мы пьем настойки, концентраты,
И давим больше овощей!
И даже в плане костоломства
Мы впереди планеты всей!
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что менты и по обычнои толпе стрелять могут.
Видимо надо охватить заботои все слои населения.
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И ОТВЕТИЛ сам себе: - This is not a question !!!
Ведь В.Членин учил: - БИТЬ ! БИТЬ ! И ещё газ БИТЬ !!!
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знает,понимает шельма как расейский народ любит получать по морде,по зубам от царя!
Но этого мало мордорцам ,им надо чтобы в Сибирь на десять лет без права переписки или расстрел как врага народа-вот тогда зауважают и полюбят как мойшу сталина!
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