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 Путин подписал закон о применении физической силы к заключенным в российских тюрьмах

Президент России Владимир Путин подписал закон, позволяющий сотрудникам Федеральной службы исполнения наказаний применять физическую силу, специальные средства и огнестрельное оружие к заключенным в тюрьмах и следственных изоляторах.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Крым.Реалии.

Сотрудники ФСИН смогут применять спецсредства к заключённым в случае угрозы насилия, опасного для жизни и здоровья сотрудника ведомства.

После внесения в Государственную думу законопроект подвергся критике со стороны правозащитников. Поправки были внесены во втором чтении после обнародования письма заключенного оппозиционного активиста Ильдара Дадина о пытках в сегежской колонии №7.

Читайте на "Цензор.НЕТ": 2,2 тыс. украинских заключенных были принудительно выдворены для отбытия наказания на территорию РФ, - Луценко

В частности, были исключены нормы, которые позволяли сотрудникам ФСИН применять спецсредства к заключенным, нарушающим режим содержания. Согласно закону, сотрудники ФСИН также не смогут стрелять по толпе людей, во избежание случайных жертв.

Документ был внесен правительством России в мае 2015 года, но прошел второе чтение только в декабре этого года. До принятия закона ФСИН был единственной структурой, в которой не регламентировалось применение спецсредств.

Также читайте: Российский суд рассмотрит дело сотрудников колонии, забивших до смерти украинского подростка

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Увы, в Украине больницы не лучше, чем на России.
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Ну, мы ж не выеживаемся типа супер-пупер-сверхдержава...
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Но мы хотим ,что бы у нас все было по мировым стандартам .
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Зараз безплатно, а після закону треба буде платити за обслуговування
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смотрю уже в спам определили
вот же блин (
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Украина не платит за машины деньгами из госбюджета!
Таким образом, в результате переговоров, Национальная полиция получает возможность приобрести за выделенные Украине в рамках Киотского протокола 958 440 774,25 грн ориентировочно на 101 специализированный автомобиль Mitsubishi Outlander PHEV больше (с учетом цветографической оборудования, сигнально-громкоговорящего устройства и радиостанций).
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Япония, приобрела у Украины квоты на выброс парниковых газов, расплатившись автомобилями.
Поскольку, понты и жлобство, не позволили выбрать авто попроще, (например "Корола" или "Ланцер") взяли "Аутлендеры".
Если бы сделка была не бартерной, то деньги пришли бы в бюджет Украины.
Так что, Украина именно ПЛАТИТ за дешевые понты Авакова, у которого сотрудники не имеют полицейской формы (есть милицейская), но зато, у них есть "Приусы", а теперь будут "Аутлендеры".
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Интересно, там хоть один Приус своей смертью (от износа) умрет?
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За что купить?Это виртуальные деньги,целевые, их выделило правительство самой Японии в рамках киотского протокола и использовать их можно только на машины которые относятся к экологически чистому типу транспорта,а гибриды Mitsubishi Outlander PHEV подходят к этому определению! Не ищите зрады там, где ее просто не может быть.
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Их можно использовать на любые мероприятия, снижающие выбросы парниковых газов. Ну, к примеру, мост через Днепр, чтоб исчезли километровые ежедневные пробки, которые травят газами взрослых и детей в 100 раз больше, чем все полицейские машины. Правда, тогда МВДшное начальство не нагреет ручки на сделке.
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а на стройке моста очень трудно будет сделать распил,правда?
Приобретения машин для нацполиции это куда прозрачнее чем любое строительство.
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По памяти Приусы на заводе стоили 35 тыс долларов, Аваков купил по 55. Если стырить 60% со строительства моста - он рухнет в первый же год. Про количество рабочих мест, уменьшения количества ДТП и экономии времени нервов людей - тут даже нечего и сравнивать. А для поддержания правопорядка лучше четыре экипажа на Ланосах, чем один на Приусе.
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Изучите Киотский протокол и суть торговли эмиссионными квотами.
Тогда увидите, что деньги эти, очень даже реальные.
Я не ищу "зраду", но я вижу как транжирят бюджетные деньги.
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Если руководствоваться логикой и здравым смыслом, а не дешевыми понтами, то купив автомобили более бюджетные, можно было увеличить их количество в два и более раз, а не на 101.
Но отечественные менты и здравый смысл это весьма разные понятия.
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Просто ХУ-ЙЛО узаконил пытки.. следующий ЗАКОН о тройках и добавление в УК расстрельных статей...
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Шо то я не понял СТрелять по толпе во избежание случайных жертва это как
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То бишь кацапов можно мочить их полицаям где угодно, так как кацапская мокшания одна большая зона.
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лучше так
Путин подписал закон о применении физической силы к гражданам Российской федерации
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Хмм, а то в расее физическую силу до сих пор не применяли... Типа ждали письменного разрешения от Пуйла.
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Одно дело метелить с пониманием, что если вдруг чего, то коллеги сдадут за превышение полномочий.
А другое дело вполне официально и законно удовлетворять свои садистские наклонности.
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Вот поэтому они едут на Донбасс прямо из тюрем )
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простите, а бутылки относятся к спецсредствам?
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куда? если в зад - то это спецсредство... для усмирения буйного.. ..
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Только из-под шампанского....к простым у них уже иммуитет.
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ясен пень что от шампанского, ну не от боярышника же ! от боярышника слишком маленькие, касабы любят побольше )))
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Прекрасный подарок для сосоотечественников! С новым гадом, рассеяне.
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Интересно:Живешь в квартире ,построенной этим говном?
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ПНХ, ватная мразь! Ты когда-нибудь видело, что такое НОРМАЛЬНАЯ квартира???
То, что понастраивало это говно, - трудно назвать "квартира"!
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Ну тримайтеся, кацапчики, чудового вам настрою, та з прийдешнім роком півня!
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Ху** ло как всегда креативен в своих зверствах к людям ! Когда ты , пинчер кремлёвский , сдохнеш ?
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Да там и без всяких законов зеков всегда метелили по чёрному !!!
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ні, так не годиться!
2017 рік - це рік смерті хуйла
давайте так його і зустрінем
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Теперь если кацапа замочат в тюряге,то все будет законно.
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В честь признания страной-Боярышник основой своего строя Средневекового мракобесия-подписал "Молот ведьм".

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нет, это нам надо читать маллеус малификарум, для того что бы знать как их убивать эфективно. и кого из них брать в плен, в кого сразу в расход.
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Блин не страна а сплошная декорация для фильмов ужасов
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Я так понял что бутылка из под шампанского в сраке винтрогого..это только цветочки...а ягодки будут еще круче......
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м-да, дна действительно нет. Это непередаваемый звездец просто.
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-куме, знаете як москалi новрiчний концерт называють?
-як?
-голубой огонек…
-повбывав бы!
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У этих козломордых всё через лапти делают,даже логотип партии хуйла и тот для козломордых слепили,вот смотри.А кацапы которые читают этот пост пора уже самим грохнуть лаптем и положить Володю луноликого к Володе-Бланку Ульянову партнёра.

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Не...только упоротый козёл страны которая в космос не летает,а снимает всё в бассейне.
Глянь видос!
Смотреть YouTube
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Интересно а когда будут садить на бутылку это надо отдельный документ или пройдет и общее разрешение.
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Поздравляю русня , вас можно везде метелить , хуйло разрешил .
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Скоро разрешат применять посадку на бутылку в рос. армии чуркам против непокорной русни.
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Министр здравоохранения Забайкальского края Сергей Давыдов лично столкнулся с хамством в поликлинике
Об этом он рассказал на совете глав районов во время обсуждения медицинской этики. «Я подошёл к регистратору, спросил, а девушка меня послала. Я пошёл к старшему регистратору. Она в том же духе со мной поговорила, пока женщина-пациентка не сказала им: это же ваш министр», - цитирует Давыдова сайт «Забмедиа».
Министр отметил, что в Забайкалье отношение медиков к пациентам и друг к другу не очень хорошее, и над этим нужно работать.http://echo.msk.ru/news/1900692-echo.html
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Вперед в светлое будущее - За Сталина, за РодинУ! За свои оставшиеся годы путлер продолжит идеи отца народов - сгноит и замучает всех непокорных!
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http://znaj.ua/news/politics/84664/dorogoyu-ukrayini-bilorus-rizko-vidvertayetsya-vid-rosiyi.html
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Сотрудники ФСИН смогут применять спецсредства к заключённым Привет из средневековья... Следующий закон от Ху=ла будет о сжигании ведьм.

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это просто чудовищно. такое изобретать могли только конченные маньяки...
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Скоро северная карея кацапам раем покажеться😉! Любите )(уйла далше ватомозгие рабы!
Иногда новости и пидорассии радуют!😃
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Новый гимн Роисси.

Мы пьем настойки, концентраты,
И давим больше овощей!
И даже в плане костоломства
Мы впереди планеты всей!
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Терь законно можно пи#дить кацапорабов, хотя и так не брезговали. А коль чо так ножик или ствол трупу в руки и "убит при оказании сопротивления" теперяча ужо по "закону". Уга таваищи уга, вгерным путем идете тавагищи!!!😁😁😁😂
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там вроде давно уже был принят закон,
что менты и по обычнои толпе стрелять могут.
Видимо надо охватить заботои все слои населения.
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Кацапов везде бьют и недолюбливают,особенно на родине.
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И СПРОСИЛ хуйло вЯликий: - To БИТЬ or NOT to БИТЬ ?!
И ОТВЕТИЛ сам себе: - This is not a question !!!
Ведь В.Членин учил: - БИТЬ ! БИТЬ ! И ещё газ БИТЬ !!!
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ну что-россиян можно поздравить-Цветы к бюсту Сталина и этот закон:глядишь скатятся во времена 35-37годов...у них самоистязние и идолопоклонство "зашито" на генетическом уровне..."великая" ущербная нация...)))
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любит вова шаломов раисю!
знает,понимает шельма как расейский народ любит получать по морде,по зубам от царя!
Но этого мало мордорцам ,им надо чтобы в Сибирь на десять лет без права переписки или расстрел как врага народа-вот тогда зауважают и полюбят как мойшу сталина!
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Казламордые, вы ж, я надеюсь, еще не забыли, как вас пороли на конюшне и рвали вам ноздри монгольские, польские и немецкие бояре, не ??? :D


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