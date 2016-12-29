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Все про:Азербайджан (241) Армения (259) стрельба (2052) Нагорный Карабах (41)

 На границе между Арменией и Азербайджаном произошли столкновения: погибли 4 военнослужащих

Между военными Азербайджана и Армении на границе произошли столкновения. В результате перестрелки погибли по меньшей мере четверо солдат и еще несколько были ранены.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Радио Свобода".

В частности, министерство обороны Армении проинформировало о 3 погибших и нескольких раненых своих военных во время столкновений, которые армянская сторона назвала "попыткой проникновения Азербайджана".

В свою очередь Минобороны Азербайджана заявило об одном погибшем военном.

Пресс-секретарь Министерства обороны Армении Артсрум Ованисян сообщила, что обстрелы из гранатометов и снайперских винтовок велись возле села Чинари.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украина не признает Нагорный Карабах. Приветствуем аналогичную позицию Азербайджана по Крыму, - Порошенко

Как известно, Армения и Азербайджан находятся в состоянии конфликта из-за Нагорного Карабаха. Это автономия в составе международно признанных границ Азербайджана, большинство населения которой составляют армяне по национальности, в одностороннем порядке провозгласила 1991 года независимость в ходе противостояния конца 1980-х и войны 1990-1994 годов, в результате которого Азербайджан потерял контроль над регионом.

В Баку считают, что этот регион оккупировала Армения.

В результате конфликта вокруг Нагорного Карабаха погибли около 30 тысяч человек, сотни тысяч стали беженцами.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Азербайджан не пропустил российский Ил-76, летевший в Сирию, - блогер
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Судя по всему ...это азеры трех винторогих рассеянчегов зажмурили.....а это есть гуд.....
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У армяшек винторогие на побегушках...типа границу охраняют...... видать их и замочили.....
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Та да...два баяна уже порвали...третий на подходе.....
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Что нам стоит дом построить, нарисуем будем жить...
Мораль: Нельзя с русскими орками строить любой дом.
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Скучно мелкому пацюку , уже 4 дня после самолета прошло , надо очередных к люцику отправить .
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Армения-это федеральный округ кацапстана, который постоянно поддерживает кацапстан и голосует везде и всегда против Украины.
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Даже касапский коммерсант признал , что первыми напали армяне. Почему, Цензор ?
Разведгруппа из Армении попала в засаду при попытке проникнуть в Азербайджан
Разведгруппа вооруженных сил Армении попала в засаду подразделений азербайджанской армии при попытке проникновения на территорию Азербайджана. Об этом сообщают в Министерстве обороны республики.
«В ходе вооруженного столкновения противник понес большие потери в живой силе и вынужден был отступить. В результате боя военнослужащий Азербайджанской армии солдат Гурбанов Чингиз пропал без вести»,- говорится в заявлении ведомства. Минобороны принимает меры по поиску солдата. В Азербайджане полагают, что относительная тишина на линии фронта, «видимо, не на руку армянской стороне и противник целенаправленно прибегает к подобным провокациям».
Ранее сегодня стало известно, что в результате диверсии с азербайджанской стороны на участке границы с Арменией в районе села Чинари Тавушской области погибли трое армянских военнослужащих.
Подробнее:http://www.kommersant.ru/doc/3185320
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Армения(ВВП 11644) оккупировала Нагорный Карабах и 7 прилегающих к нему районов Азербайджана (ВВП 75198), и не имея общей границы с Россией. Вот это геморрой на будущее
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