 На границе между Арменией и Азербайджаном произошли столкновения: погибли 4 военнослужащих

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Радио Свобода".
В частности, министерство обороны Армении проинформировало о 3 погибших и нескольких раненых своих военных во время столкновений, которые армянская сторона назвала "попыткой проникновения Азербайджана".
В свою очередь Минобороны Азербайджана заявило об одном погибшем военном.
Пресс-секретарь Министерства обороны Армении Артсрум Ованисян сообщила, что обстрелы из гранатометов и снайперских винтовок велись возле села Чинари.
Как известно, Армения и Азербайджан находятся в состоянии конфликта из-за Нагорного Карабаха. Это автономия в составе международно признанных границ Азербайджана, большинство населения которой составляют армяне по национальности, в одностороннем порядке провозгласила 1991 года независимость в ходе противостояния конца 1980-х и войны 1990-1994 годов, в результате которого Азербайджан потерял контроль над регионом.
В Баку считают, что этот регион оккупировала Армения.
В результате конфликта вокруг Нагорного Карабаха погибли около 30 тысяч человек, сотни тысяч стали беженцами.
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Разведгруппа из Армении попала в засаду при попытке проникнуть в Азербайджан
Разведгруппа вооруженных сил Армении попала в засаду подразделений азербайджанской армии при попытке проникновения на территорию Азербайджана. Об этом сообщают в Министерстве обороны республики.
«В ходе вооруженного столкновения противник понес большие потери в живой силе и вынужден был отступить. В результате боя военнослужащий Азербайджанской армии солдат Гурбанов Чингиз пропал без вести»,- говорится в заявлении ведомства. Минобороны принимает меры по поиску солдата. В Азербайджане полагают, что относительная тишина на линии фронта, «видимо, не на руку армянской стороне и противник целенаправленно прибегает к подобным провокациям».
Ранее сегодня стало известно, что в результате диверсии с азербайджанской стороны на участке границы с Арменией в районе села Чинари Тавушской области погибли трое армянских военнослужащих.
Подробнее:http://www.kommersant.ru/doc/3185320
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