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 Кабмин расширил полномочия сил ПВО в случаях нарушения госграницы Украины в мирное время

Кабинет Министров разрешил командирам кораблей и наземных средств противовоздушной обороны самостоятельно открывать огонь по воздушным судам, которые нарушили государственную границу и применяют оружие.

Об этом говорится в постановлении Кабмина №1012 от 28 декабря, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Українські Новини.

Правительство внесло изменения в Порядок выполнения задач дежурными силами противовоздушной обороны Вооруженных сил в мирное время, согласно которым не только командиры экипажей дежурных самолетов-перехватчиков имеют право открывать огонь по нарушителям госграницы, но и командиры кораблей и наземных средств ПВО.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Россия удостоверилась в надежности ПВО Украины, - Генштаб

Также постановлением устанавливается, что дежурные силы ПВО имеют право открывать огонь с целью прекращения противоправных действий воздушных судов, если они используются с целью осуществления террористического акта в воздушном пространстве Украины, в том числе в районе проведения антитеррористической операции.

Также читайте: Украина ведет переговоры с НАТО о совместном патрулировании в Черном море, чтобы остановить распространение агрессии РФ, - Турчинов

Указано, что данные изменения направлены на адаптацию базовых законодательных документов по вопросам обороны к современным реалиям и вызовам в условиях "гибридной войны" с Россией.
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Так в Украинском Крыму ,каждый день ватная мразь летать пытается .....
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Реально полезное решение, а что скажет панамский миротворец? Это совсем вразрез с мирным планом.
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Я не понял, а разве шоколадный кабмин гройсмана делает что-то не посоветовавшись с шоколадным хозяином?
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я раньше так же считал, но похоже, что гройсман начинает играть в свою игру, поэтому гидрант и готовит в случае чего картавого в президенты, а не гройсмана. Там в кабмине есть ещё рюкзаков, у которого очень большие возможности и он не играет скрипку гидранта, вполне возможно новое формирование гройсман-рюкзаков-турчинов.
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Это нужно было сделать ещё с 2014-го года,но лучше-поздно,чем-никогда.Правильное решение.

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Гибридное расширение полномочий сил ПВО в гибридное мирное время?
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А нарушение границ оккупированный территорий считается нарушением госграницы Украины?
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да вы кацапы начинаете и сами потихоньку справляться...
удачи вам и успехов в год петуха, пей боярышник - запасная голова вырастет...
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А, що статутних повноважень до цього ППОшникам, до цього, не хватало?!!
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Так войны ж нема. Поэтому требуется расширение полномочий мирного времени.
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вот и небо мирным должно быть .для того и расширяем полномочия
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Не согласен. Тут очевидное нарушение общей семантики. Правильно так, --"Перевести ПВО в состояние боевой готовности"
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а пво ,и вообще вооруженные силы всегда в состоянии боквой готовности.только разные степени есть
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Ну так и я о том. Зачем все писать. Любой так и понимает. Я о том что надо всегда и всё называть своими именами. Ну какое сейчас мирное время?
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Тогда понятно. Значит все таки это решение СНБО о будущем времени, когда мир будет
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Смотрите в следующем выпуске соловьёв-шоу: - Украинцы настолько далеко зашли в своей русофобии, что готовы сбивать наши мирные бомбордировщики, залетающие на их территорию!
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Враг коварно напал на наши самолеты, которые мирно бомбили его города (с) Карел Чапек
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Судя по всему ППО Украины готово к "встрече сцоколов ху-ла".
Да и местному Населению пора быть готовыми к уничтожению "птенцов ху-ла"!
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это хорошо...потихоньку развязываем руки военным...чота будет.
а хуйло развязывает руки вертухаям...тоже чота будет
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Главное Дорогой "Гыг" чтобы Мы с Вами отпраздновали Победу над Ордой!
В 2017!
На Нашей Украинской Богом Нам данной Земле, на Нашем с Вами Цензоре!
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за это и выпьем в новогоднюю ночь. и загадаем.
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А чего ждать от партии войны? В парии Мира недовольны.Только не надо забывать что партия Мира просрала и распродала всю оборонку Украины. Из-за чего стала возможной война.
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