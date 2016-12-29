 Кабмин расширил полномочия сил ПВО в случаях нарушения госграницы Украины в мирное время

Об этом говорится в постановлении Кабмина №1012 от 28 декабря, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Українські Новини.
Правительство внесло изменения в Порядок выполнения задач дежурными силами противовоздушной обороны Вооруженных сил в мирное время, согласно которым не только командиры экипажей дежурных самолетов-перехватчиков имеют право открывать огонь по нарушителям госграницы, но и командиры кораблей и наземных средств ПВО.
Также постановлением устанавливается, что дежурные силы ПВО имеют право открывать огонь с целью прекращения противоправных действий воздушных судов, если они используются с целью осуществления террористического акта в воздушном пространстве Украины, в том числе в районе проведения антитеррористической операции.
Указано, что данные изменения направлены на адаптацию базовых законодательных документов по вопросам обороны к современным реалиям и вызовам в условиях "гибридной войны" с Россией.
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удачи вам и успехов в год петуха, пей боярышник - запасная голова вырастет...
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Да и местному Населению пора быть готовыми к уничтожению "птенцов ху-ла"!
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а хуйло развязывает руки вертухаям...тоже чота будет
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В 2017!
На Нашей Украинской Богом Нам данной Земле, на Нашем с Вами Цензоре!
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