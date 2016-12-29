 СНБО ввел дополнительные санкции против физических и юридических лиц государства-агрессора

29 декабря 2016 года состоялось заседание Совета национальной безопасности и обороны Украины, на котором были рассмотрены вопросы введения ограничительных экономических и других средств (санкций), обеспечения кибербезопасности, защиты критической инфраструктуры, принятия Доктрины информационной безопасности, Государственной программы развития ВСУ на период до 2020 года, а также изменений в военно-административном делении территории Украины. Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе СНБО.В связи с продолжающейся гибридной агрессией РФ против Украины Совет национальной безопасности и обороны Украины ввел дополнительные санкции против физических и юридических лиц государства-агрессора. В частности, применены санкции против лиц, незаконно избранных в Государственную думу РФ по результатам так называемых "выборов", проведенных оккупационными властями на территории Автономной Республики Крым и г.. Севастополя, членов так называемых "избирательных комиссий", украинских предприятий в Крыму, которые были незаконно перерегистрированы по российскому законодательству. Также санкции введены в отношении должностных лиц российских правоохранительных органов и судов, причастных к незаконному содержанию украинских граждан в РФ.Совет национальной безопасности и обороны Украины также применил санкции к бывшим руководителям Украины, объявленным в розыск и скрывающимся за рубежом, причастным к финансированию террористической деятельности и гибридной агрессии РФ против Украины.Также введены санкции против подконтрольных России юридических лиц, причастных к ведению РФ гибридной войны против Украины в информационной сфере и киберпространстве.Для обеспечения прозрачности и синхронизации действий все санкции, примененные к физическим и юридическим лицам, продлены на 1 год.Кибератаки против информационных систем государственных органов и объектов критической инфраструктуры Украины, координированные РФ, обусловили необходимость принятия неотложных мер по качественному усилению системы киберзащиты и кибербезопасности. Речь идет об усовершенствовании законодательства, обеспечении стандартизации и унификации программно-аппаратных решений для нужд государства, развитии защищенной Национальной телекоммуникационной сети, защите государственных информационных ресурсов и укреплении возможностей органов сектора безопасности и обороны в киберпространстве.Противодействие гибридной агрессии требует надежной защиты критической инфраструктуры, прежде всего от террористических и диверсионных посягательств. С этой целью Совет национальной безопасности и обороны Украины во исполнение Стратегии национальной безопасности Украины поручил Кабинету Министров вместе с СБ Украины принять безотлагательные меры по совершенствованию соответствующей системы, предусмотрев ее надлежащее законодательное, организационное и ресурсное обеспечение.Совет также одобрил проект Доктрины информационной безопасности Украины, разработанный Министерством информационной политики Украины совместно с Комитетом Верховной Рады Украины по вопросам свободы слова и информационной политики. Этот документ предусматривает внедрение эффективных мероприятий по противодействию российской пропаганде на основе неукоснительного соблюдения ценностей свободы слова, прав журналистов и развития украинских медиа.Совет национальной безопасности и обороны Украины поддержал разработанный Министерством обороны Украины проект Государственной программы развития Вооруженных Сил Украины на период до 2020 года, а также изменения в военно-административное деление территории Украины.