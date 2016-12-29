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Все про:санкции (5731) СНБО (3076)

 СНБО ввел дополнительные санкции против физических и юридических лиц государства-агрессора

Совет национальной безопасности и обороны Украины ввел дополнительные санкции против физических и юридических лиц государства-агрессора.

29 декабря 2016 года состоялось заседание Совета национальной безопасности и обороны Украины, на котором были рассмотрены вопросы введения ограничительных экономических и других средств (санкций), обеспечения кибербезопасности, защиты критической инфраструктуры, принятия Доктрины информационной безопасности, Государственной программы развития ВСУ на период до 2020 года, а также изменений в военно-административном делении территории Украины. Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе СНБО.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Россия развязала кибервойну против нашего государства, - Порошенко

В связи с продолжающейся гибридной агрессией РФ против Украины Совет национальной безопасности и обороны Украины ввел дополнительные санкции против физических и юридических лиц государства-агрессора. В частности, применены санкции против лиц, незаконно избранных в Государственную думу РФ по результатам так называемых "выборов", проведенных оккупационными властями на территории Автономной Республики Крым и г.. Севастополя, членов так называемых "избирательных комиссий", украинских предприятий в Крыму, которые были незаконно перерегистрированы по российскому законодательству. Также санкции введены в отношении должностных лиц российских правоохранительных органов и судов, причастных к незаконному содержанию украинских граждан в РФ.
Совет национальной безопасности и обороны Украины также применил санкции к бывшим руководителям Украины, объявленным в розыск и скрывающимся за рубежом, причастным к финансированию террористической деятельности и гибридной агрессии РФ против Украины.

Также введены санкции против подконтрольных России юридических лиц, причастных к ведению РФ гибридной войны против Украины в информационной сфере и киберпространстве.

Для обеспечения прозрачности и синхронизации действий все санкции, примененные к физическим и юридическим лицам, продлены на 1 год.

Кибератаки против информационных систем государственных органов и объектов критической инфраструктуры Украины, координированные РФ, обусловили необходимость принятия неотложных мер по качественному усилению системы киберзащиты и кибербезопасности. Речь идет об усовершенствовании законодательства, обеспечении стандартизации и унификации программно-аппаратных решений для нужд государства, развитии защищенной Национальной телекоммуникационной сети, защите государственных информационных ресурсов и укреплении возможностей органов сектора безопасности и обороны в киберпространстве.

Противодействие гибридной агрессии требует надежной защиты критической инфраструктуры, прежде всего от террористических и диверсионных посягательств. С этой целью Совет национальной безопасности и обороны Украины во исполнение Стратегии национальной безопасности Украины поручил Кабинету Министров вместе с СБ Украины принять безотлагательные меры по совершенствованию соответствующей системы, предусмотрев ее надлежащее законодательное, организационное и ресурсное обеспечение.

Совет также одобрил проект Доктрины информационной безопасности Украины, разработанный Министерством информационной политики Украины совместно с Комитетом Верховной Рады Украины по вопросам свободы слова и информационной политики. Этот документ предусматривает внедрение эффективных мероприятий по противодействию российской пропаганде на основе неукоснительного соблюдения ценностей свободы слова, прав журналистов и развития украинских медиа.

Совет национальной безопасности и обороны Украины поддержал разработанный Министерством обороны Украины проект Государственной программы развития Вооруженных Сил Украины на период до 2020 года, а также изменения в военно-административное деление территории Украины.
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С Нового Года кто не закрылся, я не виноват.

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Эти твари живут за счёт наших налогов и они (твари) диктуют нам условия.
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И много ты наперчислял? Олигарх? Дохерарх? Владелец заводов? Или просто позвидеть?
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Ёпрст. Языки знаю, но видимо не все. Откуда ты, гость заграничный?
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Когда будет введен в действие БУК (Большой Украинский Крематорий)?
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Неужто шокоментору запретили иметь украинский народ и липецкий свечной заводик???
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Нет слов, хоть бы не позорились. До сих пор вводим мелкие и незначащие санкции. Человеческая жизнь на войне продолжает стоит копейки. Бизнес, ничего личного...
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там ще Абамка має сьодня відсипати санкцій за хакерські атаки на виборах
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с продолжающейся гибридной агрессией РФ против Украины Источник: http://censor.net.ua/n421614 - агресія РФ реальна , а це реакція Банкової , на неї , гібридна !
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А навіщо продовжувати санкції на 1 рік, якщо їх можна зробити такими, як у США: безстроковими до того часу, допоки американський уряд аргументовано не доведе і не переконає конгрес в тому, що санкції треба знімати? Треба і нам встановлювати санкції безстроковими до повної деокупації окупованих територій, і навіть після цього український уряд нехай ще переконає Верховну Раду, що Мордор всі умови для цього виконав і санкції дійсно треба знімати.
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