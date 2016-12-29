 Сегодня вероятными остаются теракты и диверсии на объектах критической инфраструктуры, - Порошенко

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Администрации президента, об этом сообщил президент Украины Петр Порошенко во время заседания Совета Национальной безопасности и обороны, который рассматривает основные принципы информационной безопасности.
"На сегодня вполне вероятными остаются террористические акты и диверсии на объектах критической инфраструктуры. Хорошо, что мы построили профессиональную СБУ, и Служба умеет предупреждать эти угрозы. Но нам нужна межведомственная координация", - подчеркнул Порошенко, добавив, что важно обмениваться опытом со странами-партнерами.
Напомним, на данном заседании СНБО была утверждена доктрина информационной безопасности Украины.
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