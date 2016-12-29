EN|RU|UK
Темы дня:

Бои под Светлодарском

Национализация "Приватбанка"

Бюджет-2017

Скифское золото

Переговоры Савченко с боевиками

Снятие неприкосновенности с Новинского

Трагедия в Княжичах

Дело против Онищенко

Допрос Януковича

Годовщина Революции Достоинства

Репрессии в оккупированном Крыму

Е-декларации госслужащих

Президент Трамп

Отставка Саакашвили

Взлом почты Суркова

Украинские заложники в РФ

Российские террористы сбили Боинг

Убийство полицейских в Днепре

Убийство Жилина

Сотрудничество с МВФ

 Политика Украины
  642  22
Все про:киберпреступление (175) Порошенко (10279) СБУ (12910) СНБО (3076) кибербезопасность (51)

 Сегодня вероятными остаются теракты и диверсии на объектах критической инфраструктуры, - Порошенко

На сегодняшний день существует вероятность терактов и диверсий на объектах критической инфраструктуры.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Администрации президента, об этом сообщил президент Украины Петр Порошенко во время заседания Совета Национальной безопасности и обороны, который рассматривает основные принципы информационной безопасности.

Читайте также: Россия развязала кибервойну против нашего государства, - Порошенко

"На сегодня вполне вероятными остаются террористические акты и диверсии на объектах критической инфраструктуры. Хорошо, что мы построили профессиональную СБУ, и Служба умеет предупреждать эти угрозы. Но нам нужна межведомственная координация", - подчеркнул Порошенко, добавив, что важно обмениваться опытом со странами-партнерами.

Читайте также: Целью атаки российских хакеров против ОБСЕ могла быть Ангела Меркель, - Le Monde

Напомним, на данном заседании СНБО была утверждена доктрина информационной безопасности Украины.
 перейти на форум
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
как-то вяло, неубедительно, слабо. никто тебе больше не верит ((
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Хорошо, что мы построили профессиональную СБУИсточник: http://censor.net.ua/n421613 - і цей жарт , одразу , вирвався на перше місце !
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
А конь верит. Верит и баицца Даже задним копытом крестится
 показать весь комментарий
Ответить
 
Ай-ай-ай! Ану всем бояться! Шатун не дремлет!
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
-тю. ерунда какая -создать рабочую. группу. совет при рабочей группе .подкомитет. ну и дать поручение скоординировать борьбу.
 показать весь комментарий
Ответить
 
комментарий отмечен как спам  
 
Потрох,ты и есть ходячая критическая инфраструктура,причём постоянно в дымину пьяная
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Та нє,Пєті потрібно нас завжди тримати в тонусі:якщо будемо протестувати,то путін нападе.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
а как там в липяцке свечной заводик хорошо охраняется...?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Флагман судостроения Ленинская кузница в опасности !
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Дарагой льоша из далекой америки, ПИСТУЙ бодрой рысью в свой ольгинский лес. Комок говна....
 показать весь комментарий
Ответить
 
Есть достоверная информация о готовящейся диверсии на стратегической фабрике "Рошен " . И в призывах бойкотировать продукцию шоколадного каллаборциониста !
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
60% українських підприємств знаходиться у власності кацапських олігархів - напевно Хуйло там теракти і диверсії планує ?!
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
К наиглавнейшим критическим объектам инфраструктуры я отнес бы кресло президента и егогопкомпанию на банковой
 показать весь комментарий
Ответить
 
Есть вероятность... А всем, что делать после этого заявления? Поддерживать Пэтю?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Лотку не раскачивать, а то придет шатун и позовет пукена нападать
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Угу - правда Пукін напав ще в лютому 2014 ... ну то таке ...
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Диверсии типа вредительского повышения в два раза МЗП без каких-либо экономических причин с тупым включением печатного станка и последующим разорением белого малого бизнеса, а также операции "Спасти миллиарды Бени за счет государства". В результате гривня ушла в крутое пике, несмотря на рекордную продажу скромных резервов Нацбанка. Далі буде.
Не ценили Сеню...
 показать весь комментарий
Ответить
Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины
 Облако тегов
1+1 авиакатастрофа Антитеррористическая операция Безъязыков боевик Военная прокуратура военнослужащие Донбасс Кабмин кибербезопасность Киев крушение Крым лицензия Мининфраструктуры Нацполиция Нацсовет_ТРВ обстрел Одесская область Омелян Порошенко прокуратура Россия самолет санкции СБУ смерть СНБО суд ТВ
   
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти