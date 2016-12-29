 СНБО утвердил доктрину информационной безопасности Украины

Как передает

, об этом говорится в

пресс-службы Министерства информационной политики.

"Сегодня, 29 декабря 2016 года, Совет национальной безопасности и обороны Украины принял доктрину информационной безопасности Украины", - сказано в сообщении.

В частности, Доктрина определяет национальные интересы в информационной сфере, цель, задания, принципы и механизмы формирования и реализации государственной информационной политики.

В документе отмечается, что приоритетами государственной политики в информационной сфере являются: создание и развитие структур, ответственных за информационно-психологическую безопасность; развитие и защита технологической инфраструктуры обеспечения информбезопасности Украины; обеспечение полного покрытия территории Украины цифровым вещанием, прежде всего пограничных и временно оккупированных территорий.



В министерстве напомнили, что

стратегический документ разработан Экспертным советом при Мининформполитики, в состав которого входят народные депутаты Украины, эксперты в области информационной безопасности, ученые, журналисты и представители общественности.

Кроме того, документ обсуждался с европейскими партнерами.