 СНБО утвердил доктрину информационной безопасности Украины

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы Министерства информационной политики.
"Сегодня, 29 декабря 2016 года, Совет национальной безопасности и обороны Украины принял доктрину информационной безопасности Украины", - сказано в сообщении.
В частности, Доктрина определяет национальные интересы в информационной сфере, цель, задания, принципы и механизмы формирования и реализации государственной информационной политики.
В документе отмечается, что приоритетами государственной политики в информационной сфере являются: создание и развитие структур, ответственных за информационно-психологическую безопасность; развитие и защита технологической инфраструктуры обеспечения информбезопасности Украины; обеспечение полного покрытия территории Украины цифровым вещанием, прежде всего пограничных и временно оккупированных территорий.
В министерстве напомнили, что стратегический документ разработан Экспертным советом при Мининформполитики, в состав которого входят народные депутаты Украины, эксперты в области информационной безопасности, ученые, журналисты и представители общественности. Кроме того, документ обсуждался с европейскими партнерами.
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ну и распилят конечно, не без того
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2.кулуарные договоренности с рыгами
3.поддержка раздачи вестей у метро
и другие пункты...
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