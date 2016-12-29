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 Политика Украины
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Все про:СНБО (3076) стратегия (86) Мининформполитики (184) кибербезопасность (51)

 СНБО утвердил доктрину информационной безопасности Украины

Совет национальной безопасности и обороны утвердил доктрину информационной безопасности Украины.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы Министерства информационной политики.

"Сегодня, 29 декабря 2016 года, Совет национальной безопасности и обороны Украины принял доктрину информационной безопасности Украины", - сказано в сообщении.

В частности, Доктрина определяет национальные интересы в информационной сфере, цель, задания, принципы и механизмы формирования и реализации государственной информационной политики.

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В документе отмечается, что приоритетами государственной политики в информационной сфере являются: создание и развитие структур, ответственных за информационно-психологическую безопасность; развитие и защита технологической инфраструктуры обеспечения информбезопасности Украины; обеспечение полного покрытия территории Украины цифровым вещанием, прежде всего пограничных и временно оккупированных территорий.

В министерстве напомнили, что стратегический документ разработан Экспертным советом при Мининформполитики, в состав которого входят народные депутаты Украины, эксперты в области информационной безопасности, ученые, журналисты и представители общественности. Кроме того, документ обсуждался с европейскими партнерами.

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Самый лучший вариант шоб кацапам отключили интернет
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все эти информбезопасности почему-то в результате оборачиваются войной власти против собственного народа
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или скорее просто толстая кипа бумажек с гербами,я таких много видел,из серии "шоббуло"
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приоритетами государственной политики в информационной сфере являются: создание и развитие структур, ответственных за информационно-психологическую безопасностьИсточник: http://censor.net.ua/n421612 - от і розумійте , як хочете ..))
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по-моему все очевидно
ну и распилят конечно, не без того
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Раздуплились .наконец. А когда же воплощать? Или еще десять лет надо?
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Пусть тогда расскажут каким образом известная компания Воля в аккурат через месяц после "референдума" в Крыму начала показывать что угодно только не Украинские каналы?Платёжечки приходили от Воли как бы....
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Conrad. Если я воспользуюсь Вашим ником и напишу от Вашего имени сообщение...То от кого оно будет? также и с "Волей" в Крыму
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Не стоит цепляться за фразу о платежках,я уверен в том что говорю,Воля сознательно транслировала россию24 на территории Крыма летом в 2014 году.Точно также как два года Крым платил за свет и газ каким-то предприятиям в Москве,но газ и электричество поступало (да и сейчас поступает) в Крым из Украины.
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после аннексии в Крыму оператор "Воля" не имел возможности принимать и ретранслировать украинские телеканалы, как того требует законодательство Украины. российские каналы включали в самом Крыму. Крымские абоненты были переданы на обслуживание российской компании ООО «Телекоммуникационные системы», с которой, как уверяет «Воля», она заключила временный соответствующий договор. Согласно этому договору, «Телекоммуникационные системы» могли временно использовать бренд «Воля», платя за это киевскому офису роялти. С 1 июля 2014 года "Воля" прекратила предоставлять услуги в Крыму.
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1.поощрения интера
2.кулуарные договоренности с рыгами
3.поддержка раздачи вестей у метро
и другие пункты...
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Я не про информационную безопасность, а про безопасность на дорогах. Разное видел и еще больше слышал, но что бы патрульные драпали от нарушителя,по их мнению, это кажись впервые... причем драпали нарушая ПДД
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любой HTTP протокол обладает идиосинхрацией,при использовании прокси.Но так как препубертатный фактор отрицателен, то и, соответственно, антагонистический id тоже, поскольку, находясь в препубертатном состоянии, DDoS защита требует практически традиционных трансформаций .Защиты как таковой нет .
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