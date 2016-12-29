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Все про:взятка (3168) вуз (534) ректор (99) Холодницкий (220) Антикоррупционная прокуратура (299)

 Детективы НАБУ завершили следствие в деле о взяточничестве экс-и.о. ректора НАУ, - Холодницкий

Детективами НАБ Украины под процессуальным руководством прокуроров САП завершено досудебное следствие в уголовном производстве по подозрению бывшего исполняющего обязанности ректора Национального авиационного университета (НАУ), руководителя адвокатского объединения и бывшего чиновника Вооруженных Сил и органов государственной безопасности Украины, генерал-майора в отставке, в вымогательстве и получении 26.08.2016 неправомерной выгоды в особо крупном размере, а также умышленном неисполнении судебных решений о восстановлении на работе незаконно уволенных работников университета.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он написал в Фейсбуке.

Холодницкий отметил: "Собранные сыщиками доказательства признаны антикоррупционными прокурорами достаточными для составления и направления в суд обвинительного акта.

После выполнения требований ст. 290 УПК Украины (ознакомление стороной защиты и потерпевших с материалами досудебного расследования) обвинительный акт будет направлено в суд.

Напомню, 26.08.2016 непосредственно после получения неправомерной выгоды в особо крупном размере - 100 000 евро от бывшего сотрудника Национального авиационного университета по возобновлении его и других незаконно уволенных работников, задержаны исполняющий обязанности ректора указанного университета и руководитель одного из адвокатских объединений города Киева.

В дальнейшем по результатам проведенного досудебного расследования в ноябре 2016 года установлено лицо, организовавшее и руководившее совершением указанного преступления, которым оказался бывший высокопоставленный чиновник Вооруженных Сил и органов государственной безопасности Украины, генерал-майор в отставке.

Кроме этого, по результатам досудебного расследования установлено, что до указанных событий бывший исполняющий обязанности ректора указанного учебного заведения в течение 2016 года умышленно из личных мотивов не исполнял судебные решения, которые набрали законной силы, о возобновлении ряда незаконно уволенных работников университета".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Обвинение в деле взяточничества экс-и.о. директора Института сельского хозяйства направлено в суд, - прокуратура
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