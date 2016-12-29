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Все про:киберпреступление (175) Порошенко (10279) СНБО (3074) кибербезопасность (51)

 Россия развязала кибервойну против нашего государства, - Порошенко

Президент Петр Порошенко сообщил, что с ноября на 5 ведомств и 31 государственный информационный ресурс было осуществлено 6,5 тыс. спланированных кибератак, а расследование ряда инцидентов указывает на причастность к ним напрямую или косвенно спецслужб России.

ОБ этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Администрацию Президента.

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"В целом в течение последних двух месяцев на объектах пяти ведомств и тридцати одного государственного информационного ресурса выявлено около шести с половиной тысяч спланированных кибератак", - сказал Петр Порошенко во время заседания Совета национальной безопасности и обороны, на котором рассматриваются основные принципы информационной безопасности, в первую очередь угрозы кибербезопасности и противодействии им, а также неотложные меры по защите критической инфраструктуры Украины.

Президент напомнил, что в результате кибератаки 6 декабря было выведено из строя сети Государственной казначейской службы и Министерства финансов, что привело к нарушению казначейского обслуживания распорядителей и получателей бюджетных средств, случилось чрезвычайное происшествие в системе, где обычно осуществляется около ста пятидесяти тысяч электронных транзакций за сутки.

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"Вопросы кибербезопасности стоят в качестве основных вызовов на сегодняшний день и во время саммитов НАТО, и во время проведения наших комиссий. Создан специальный трастовый фонд. Поэтому вынесение сегодня на заседание СНБО вопрос кибербезопасности является абсолютно актуальным", - сказал президент в начале заседания СНБО.

При этом он отметил, что эти угрозы касаются не только министерств и привел пример вмешательства в работу сайта "Укрзализныци".

Президент подчеркнул, что расследование ряда инцидентов указывает на причастность к ним напрямую или косвенно спецслужб России, которая развязала кибервойну против нашего государства. Он также отметил, что подобные агрессивные действия в киберпространстве Россия ведет и против других стран, в частности с такой же проблемой столкнулись Соединенные Штаты, а Глава немецкой разведки заявляет о планах российских хакеров повлиять на результаты выборов в Германии, Шведские спецслужбы публично признали Россию главным источником кибератак на эту скандинавскую страну.

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"Мы имеем дело с глобальным вызовом безопасности, который Россия бросает всему евроатлантическому сообществу", - сказал Президент.

Глава государства также напомнил, что в конце 2015 - начале 2016 года были осуществлены кибератаки на объекты энергетической отрасли, атомные электростанции, аэропорт "Борисполь".

Президент напомнил о задержании группы вооруженных лиц в районе Запорожской АЭС, совершении диверсионных актов на наземном магистральном газопроводе высокого давления "Богородчаны - Долина" в Ивано-Франковской области и "Уренгой - Помары - Ужгород" в Полтавской области. Кроме того, имели место целенаправленные действия террористических группировок относительно нарушения функционирования и уничтожения объектов промышленности, транспортной инфраструктуры, объектов электро-, газо - и водоснабжения, в первую очередь это было сконцентрировано в Донецкой и Луганской областях.

"Сегодня вполне вероятными остаются террористические акты и диверсии на объектах критической инфраструктуры. Хорошо, что мы построили профессиональную СБУ, и Служба умеет предупреждать эти угрозы. Но нам нужна межведомственная координация", - подчеркнул Порошенко, добавив, что важно обмениваться опытом со странами-партнерами.
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Вот это новость а то мы за 3 года не в курсе тут раньше в каждой теме по 150 страниц кацапское дерьма было спасибо кеб
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пЭця, ты им дай достойный, шоколадный, тпор, шоб не лезли!
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.....ага, шоб последние от шоколада повыпадали! Липецк должен в три смены работать!
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Та не, про киберАТО не сказал ничего. Мабуть просто утрется.
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Конечно утрётся. Потому как кибербойцов (айтишников) у нас ...бут по полной. Да у нас всех ...бут, кто не в шоколаде. Похоже "реформаторы" совсем оторвались от реальности.
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я так понял, шо говорить ему уже не о чем. а это люди говорят.

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писец...сейчас на киберопасность налог введет сволочь...
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Карамєльнік, це ж какацапи!

Давай бодягу про "безпізд"!
Можеш ще на погоді попіаритися...
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Це мабуть шоколадний главсепар маж н увазі українців які не згодні з його режимом
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Россия развязала просто войну против нашего государства. А Пэця и не заметил...
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в скотоармию эрэфии скоро начнут поставлять кибербоярышник?
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Вчера возле моего дома ходили Трансформеры, думал глюки, а оказалось рассейская кибервайна
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Ґнiвъ України
🇺🇦 ‏@NoFated 2 ч2 часа назад

Шоко-ОПГ поняло, что без откровенного террора им власть не удержать. Такой себе мини-Путен. Тот взрывал высотки, эти крушат МАФы. Далi буде.
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А СБУ не нашла диверсанта, который уничтожил Завод Антонова, назначив гендиректором экс-директора автосалона, а Киву "выдавил" с Украины?
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Порошенко! Где визовый режим со страной агрессором - РФ. Когда закончиться это блядство?
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Ага! Введи вам визовый режим, а как потом в Липецк ездить?
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пока ещё время в США до обеденное 29 декабря, интересно, Обамычь ближе к вечеру обявит о противоударе по срашке кремледятлам за аналогичные выходки тех же дятлов.
М да, ну нехватает хватки шокопрезиденту, много слов и не одного слова о противоударе или минимум каких либо санкцый - даже как то не посибе читать нытьё от президента Украины, маленкие страны в открытую принимает какие не какие противомеры в виде санкцый или запретов к козломордным, а шокопрез только о - надо координировать итд. только о обороне, ведь всем ясно - дрьях в морду русским и всё он успокаеваетса и как бы другом к тебе напрашиваетса, а если только оборонятса, русские это принимает как слабость.
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