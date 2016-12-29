 Россия развязала кибервойну против нашего государства, - Порошенко

ОБ этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Администрацию Президента.
"В целом в течение последних двух месяцев на объектах пяти ведомств и тридцати одного государственного информационного ресурса выявлено около шести с половиной тысяч спланированных кибератак", - сказал Петр Порошенко во время заседания Совета национальной безопасности и обороны, на котором рассматриваются основные принципы информационной безопасности, в первую очередь угрозы кибербезопасности и противодействии им, а также неотложные меры по защите критической инфраструктуры Украины.
Президент напомнил, что в результате кибератаки 6 декабря было выведено из строя сети Государственной казначейской службы и Министерства финансов, что привело к нарушению казначейского обслуживания распорядителей и получателей бюджетных средств, случилось чрезвычайное происшествие в системе, где обычно осуществляется около ста пятидесяти тысяч электронных транзакций за сутки.
"Вопросы кибербезопасности стоят в качестве основных вызовов на сегодняшний день и во время саммитов НАТО, и во время проведения наших комиссий. Создан специальный трастовый фонд. Поэтому вынесение сегодня на заседание СНБО вопрос кибербезопасности является абсолютно актуальным", - сказал президент в начале заседания СНБО.
При этом он отметил, что эти угрозы касаются не только министерств и привел пример вмешательства в работу сайта "Укрзализныци".
Президент подчеркнул, что расследование ряда инцидентов указывает на причастность к ним напрямую или косвенно спецслужб России, которая развязала кибервойну против нашего государства. Он также отметил, что подобные агрессивные действия в киберпространстве Россия ведет и против других стран, в частности с такой же проблемой столкнулись Соединенные Штаты, а Глава немецкой разведки заявляет о планах российских хакеров повлиять на результаты выборов в Германии, Шведские спецслужбы публично признали Россию главным источником кибератак на эту скандинавскую страну.
"Мы имеем дело с глобальным вызовом безопасности, который Россия бросает всему евроатлантическому сообществу", - сказал Президент.
Глава государства также напомнил, что в конце 2015 - начале 2016 года были осуществлены кибератаки на объекты энергетической отрасли, атомные электростанции, аэропорт "Борисполь".
Президент напомнил о задержании группы вооруженных лиц в районе Запорожской АЭС, совершении диверсионных актов на наземном магистральном газопроводе высокого давления "Богородчаны - Долина" в Ивано-Франковской области и "Уренгой - Помары - Ужгород" в Полтавской области. Кроме того, имели место целенаправленные действия террористических группировок относительно нарушения функционирования и уничтожения объектов промышленности, транспортной инфраструктуры, объектов электро-, газо - и водоснабжения, в первую очередь это было сконцентрировано в Донецкой и Луганской областях.
"Сегодня вполне вероятными остаются террористические акты и диверсии на объектах критической инфраструктуры. Хорошо, что мы построили профессиональную СБУ, и Служба умеет предупреждать эти угрозы. Но нам нужна межведомственная координация", - подчеркнул Порошенко, добавив, что важно обмениваться опытом со странами-партнерами.
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Давай бодягу про "безпізд"!
Можеш ще на погоді попіаритися...
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🇺🇦
@NoFated 2 ч2 часа назад
Шоко-ОПГ поняло, что без откровенного террора им власть не удержать. Такой себе мини-Путен. Тот взрывал высотки, эти крушат МАФы. Далi буде.
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М да, ну нехватает хватки шокопрезиденту, много слов и не одного слова о противоударе или минимум каких либо санкцый - даже как то не посибе читать нытьё от президента Украины, маленкие страны в открытую принимает какие не какие противомеры в виде санкцый или запретов к козломордным, а шокопрез только о - надо координировать итд. только о обороне, ведь всем ясно - дрьях в морду русским и всё он успокаеваетса и как бы другом к тебе напрашиваетса, а если только оборонятса, русские это принимает как слабость.
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