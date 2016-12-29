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 Генеральная инспекция ГПУ задержала молдавского бизнесмена за попытку дать прокурору взятку в $75 тысяч, - Луценко

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко обнародовал информацию о начале работы Генеральной инспекции ГПУ, которая задержала молдавского бизнесмена, который пытался дать взятку прокурору.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он написал в Фейсбуке.

Луценко подчеркнул: "Начало действий Генеральной инспекции. 27.12.2016 года на основании рапорта военного прокурора Г.Якубовского от 26.12.2016 г. Генинспекций внесены сведения относительно предложения основателя компании NTA Invest Group S. R. O. гражданина Республики Молдова Сергея Неруха военному прокурору Якубовскому предоставить ему неправомерную выгоду в сумме 75 тысяч долларов за совершение последним, с использованием предоставленного ему служебного положения, процессуальных действий, направленных на снятие ареста с судна "Sky Moon" и груза, который перевозился указанным судном - 3 000 тонн производства соды Крымского содового завода в личных интересах и интересах иностранных предприятий, по признакам уголовного правонарушения, предусмотренного ч.3 ст. 369 УК Украины.

После получения разрешения в Апелляционном суде. Киева на осуществление негласных следственных действий, прокурором принято решение об осуществлении контроля за совершением преступления.

Сегодня в 10 часов утра в одном из киевских кафе С. Нерух передал военному прокурору Якубовскому неправомерную выгоду в сумме 75 тысяч долларов за снятие ареста с указанных судна и груза.

Непосредственно после совершения преступления Нерух был задержан следователем Генинспекции ГПУ".

Читайте на "Цензор.НЕТ": В ГПУ создается Генеральная инспекция, которая должна поставить заслон внутренней коррупции, - Порошенко

гпу взятка


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Двадцатками!!!!

Позорник!

Давайте все вместе плюнем на этого филина (с)
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За это был наказан!..75???! Унизить хотел...Это вам не Молдавия!
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НБУ та уряд штучно девальвують гривню - Новак


29.12.2016, 16:33

Національний банк України та Кабінет Міністрів штучно девальвують гривню.
Таку думку в коментарі власному кореспонденту UAINFO висловив голова Комітету економістів України Андрій Новак.
Він зауважив, що протягом останнього року в Україні немає економічних причин для девальвації гривні.
«Останній рік девальвацію абсолютно штучно робить Національний банк разом із урядом для отримання інфляційного ефекту, яким і наповнюється як державний, так і місцевий бюджети. На жаль, ця практика триває і далі: за рахунок інфляційного ефекту і попередній уряд наповнював державний і місцеві бюджети , цією дорогою іде й діючий уряд. А Національний банк - виконавець цієї курсової стратегії, якщо її можна такою назвати», - пояснив економіст.
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Нині коливання гривні можуть пояснювати або націоналізацією ПриватБанку, або наближенням свят, вважає А.Новак.
«Хоча святковий ефект на курс має бути прямо протилежний. Більшість українців будуть проводити свята на території України, а не за кордоном, а для цього потрібні гривні. Тому люди навпаки міняють на гривні свої валютні заощадження. Але наш Нацбанк святковий період буде використовувати як аргументацію, пояснення або виправдання девальвації гривні», - пояснив економіст.
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За його словами, сьогодні в Україні не можна прогнозувати курс, оскільки немає бази прогнозування та курсової стратегії.
«Те, що в нас НБУ називає стратегією плаваючого курсу, означає, що вона відсутня. Це не стратегія, це якраз самоусунення від стратегії. Стратегія повинна полягати або у конкретному курсі, який забезпечує НБУ, або у валютному коридорі. Тоді це стратегія. Прогнозувати курс неможливо, можна тільки фантазувати. До того ж фантазувати - в обидві сторони - як до росту курса в 30 гривень за долар, так і у 25 гривень за долар», - повідомив А.Новак.
UAINFO
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Знаю минимум 10 людей, которые получили премию по концу года и купили баксы.
Знаю минимум 20 людей, которые сняли деньги с Привата и купили баксы.

Их Гонтарева подговорила.
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А я знаю сынка одного уголовника - молдавана который крадет из Украины на свои счета в оффшорах.
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Вот, зажрались совсем прокуроры, меньше полумиллиона долларов не берут, оскорбляются и дело заводят!
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КАнЭшнА...а тут какие-то 75.. За это будут показательно судить!
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Просто прокурор такую ничтожную сумму посчитал личным оскорблением !
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Ну молдован влител теперь на нем оторвутся по полной фишка уходящего года....
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