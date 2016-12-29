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Все про:обмен (498) плен (1636) СБУ (12910) сепаратизм (12595) Грицак Василий (209) пленные (29)

 Украина передала 15 сторонников сепаратистов представителям "ЛДНР", - СБУ

Украина в формате обмена "пятнадцать-ноль" передала представителям т.н. "ДНР/ЛНР" сторонников сепаратистов, ранее задержанных за участие в незаконных группировках.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-центре СБ Украины.

Сообщается, что Украина пошла на такой жест доброй воли с надеждой окончательно "разморозить" процесс обмена пленными, который заблокирован боевиками.

"Мы готовы идти на уступки в этом вопросе, чтобы быстрее вернуть наших пленных в семьи", ‒ подчеркнул председатель Службы безопасности Украины Василий Грицак.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Мы ждем, когда Порошенко освободит 15 пленных в обмен на двух женщин, которых мы передали как "жест доброй воли", - террорист Захарченко

По его словам Украина также инициировала обмен пятидесяти восьми подтвержденных боевиками наших заложников на 228 сторонников сепаратистов.

"СБУ будет прилагать максимум усилий, чтобы этот обмен состоялся до Рождественских праздников", ‒ заверил Грицак.

Напомним, 27 декабря боевики "ДНР" передали руководителю украинского Центра освобождения пленных "Офицерский корпус" Владимиру Рубану двух пленных женщин - Анжелику Преснякову и Ольгу Сворак "в качестве жеста доброй воли".

Позже главарь боевиков "ДНР" Александр Захарченко заявил, что ждет, когда Президент Петр Порошенко освободит 15 пленных боевиков в обмен на двух женщин, которых они передали Украине как "жест доброй воли".
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А на днях получила двух сторонниц сепаратизма от лугандонов. Миленько...
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Херасебе формат и теперь эти ублюдки возьмут автоматы в руки и пойдут опять они шо у нас в отпуске харчевались
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А так и будет!!! Орки им скажут, но шо, типа мы тебя вытащили. Бери калаш и ай-да, Укропов крошить
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Они сначала посидят на подвале, их допросят с пристрастием... Может завербовали укропы?
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Я балдею от этого дурдама. За весь 2016 эти твари отдали 16 наших парней, а мы "жестом доброй воли " 15. И что у этих придурков в голове ?
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То, кто воюет с моей страной, независимо от того, кто он па национальности и гражданству являются врагами Украины.
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а по ихтиандрам с Ту-154 ты скорбишь, или соточку за их здоровье опрокинул...?
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Якщо не допоможе, більше не беріть полонених будь-ласка.
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Они нам две сепаратистки мы им 15 сепаратистов... Так еще немного и не будет в Украине сепаратистов, всех выменяем!
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Вот тех блядей которые ришили отдать пинками под жопу на передовую и пока не наловят новых жрать не давать
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Я че-то не пойму.Что,неужели никто не понял что это было на самом деле???
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Лучше бы им "чиколадного" выдали, он быстро быстренько бы там все национализировал в свою пользу. И сеть магазинов открыл бы
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ну норм. и нужно им выдавать всяким пассивных калорадов которые сообщали данные итп. там тупо синяки забитые, воевать они не будут, а в тюрьме кормить их всё-таки надо. хай теперь занимаются ими народные республики)))такой народ туда нужно вагонами экспортировать
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Украина в формате обмена "пятнадцать-ноль" передала представителям т.н. "ДНР/ЛНР" сторонников сепаратистов

Это жест доброй воли, если сепаратисты не последние отморозки, то должны оценить это должным образом и сотрудничать в вопросе обмена военнопленных.
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Надо собрать всю вату в Украине и обменять на наших граждан.
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Акуеть!!! Эти куярят, минометами и всем, что подогнала им Параша. Каждый день убитые и раненные, а свита шоколадного РЫГО-УБЛЮДКА им жест доброй воли!!!!
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