 Украина передала 15 сторонников сепаратистов представителям "ЛДНР", - СБУ

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-центре СБ Украины.
Сообщается, что Украина пошла на такой жест доброй воли с надеждой окончательно "разморозить" процесс обмена пленными, который заблокирован боевиками.
"Мы готовы идти на уступки в этом вопросе, чтобы быстрее вернуть наших пленных в семьи", ‒ подчеркнул председатель Службы безопасности Украины Василий Грицак.
По его словам Украина также инициировала обмен пятидесяти восьми подтвержденных боевиками наших заложников на 228 сторонников сепаратистов.
"СБУ будет прилагать максимум усилий, чтобы этот обмен состоялся до Рождественских праздников", ‒ заверил Грицак.
Напомним, 27 декабря боевики "ДНР" передали руководителю украинского Центра освобождения пленных "Офицерский корпус" Владимиру Рубану двух пленных женщин - Анжелику Преснякову и Ольгу Сворак "в качестве жеста доброй воли".
Позже главарь боевиков "ДНР" Александр Захарченко заявил, что ждет, когда Президент Петр Порошенко освободит 15 пленных боевиков в обмен на двух женщин, которых они передали Украине как "жест доброй воли".
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Это жест доброй воли, если сепаратисты не последние отморозки, то должны оценить это должным образом и сотрудничать в вопросе обмена военнопленных.
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