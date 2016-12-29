 Двое мальчиков умерли от отравления угарным газом в Херсонской области

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба областного управления полиции.
"28 декабря в дежурную часть Новокаховского отдела полиции поступило сообщение, что в районную больницу госпитализированы 44-летняя местная жительница и ее 6-летняя дочь", - говорится в сообщении.
На место прибыла следственно-оперативная группа. Полицейские опросили 44-летнего отца. По его словам, вечером 27 декабря он затушил печь и закрыл дымоход на задвижку. Ночью стало плохо его жене, ей вызвали скорую и забрали в больницу с предварительным диагнозом "отравление неизвестным веществом".
На следующее утро госпитализировали 6-летнюю девочку. Кроме того, врачи обнаружили, что не подают признаков жизни двое мальчиков - 13-ти и 11-ти лет.
В полиции сказали, что в ходе проведения судебно-медицинской экспертизы установлено, что смерть мальчиков наступила в результате отравления угарным газом.
По данному факту открыто уголовное производство по ч.2 ст.270 Уголовного кодекса Украины "Нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности". Досудебное расследование продолжается.
249 0
Военнослужащий покончил жизнь самоубийством в харьковском военном госпитале(20)
При пожаре в доме на Русановских садах в Киеве погибли 4 ребенка, - ГСЧС. ФОТО(5)
Один украинский воин погиб в результате вчерашнего боя в районе Крутой Балки, - Минобороны(21)
В Иркутской области РФ полицейские изъяли более 17 тыс. литров "Боярышника"(73)
Росія раптово втратила ще одного високопоставленого дипломата(0)
"Я бережу славні традиції українського війська", - на Днепропетровщине простились с погибшим на Светлодарской дуге офицером Никитой Яровым. ВИДЕО(30)
Погибшего под Светлодарском воина Сергея Рубанчикова провели в последний путь. ФОТОрепортаж(23)
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума